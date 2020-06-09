DHA YURT BÜLTENİ - 16 Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi, ablaları gözyaşı döktüTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, intihar eden Emre Y.'yi (23), 9 yaşından itibaren 9 yıl istismar ettiği iddia edilen akrabası V.T.'nin (68) tutuklu yargılanmasına Edirne'de devam edildi.

Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi, ablaları gözyaşı döktü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, intihar eden Emre Y.'yi (23), 9 yaşından itibaren 9 yıl istismar ettiği iddia edilen akrabası V.T.'nin (68) tutuklu yargılanmasına Edirne'de devam edildi. Dördüncü kez hakim karşısına çıkan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiği duruşmanın ardından anne Hülya Oya Y., baygınlık geçirdi, ablaları gözyaşları döktü. Ailenin avukatı Merve Uçanok, "Yürürlüğe giren infaz yasası ile birlikte aslında cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği bir kez daha vurgulanmış oldu" dedi.

Çorlu'da küçük yaştan beri akrabası V.T.'nin cinsel istismarına uğrayan Emre Y., 29 Nisan'da 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntiharından 1 ay önce ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan akrabası V.T.'nin cinsel istismarına uğradığını söyleyen Emre Y., 2011'e kadar dönem dönem istismarın devam ettiğini anlattı. Emre Y.'nin, V.T. ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu; ancak intiharından sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı. Emre Y.'nin intiharından sonra gözaltına alınan ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' gerekçesiyle tutuklanan V.T., 3 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDITahliyenin ardından Edirne Cumhuriyet Savcısı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda V.T. için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Karar sonrası V.T., 19 Ağustos 2019'da Çanakkale'de tutuklandı. Sanık V.T. bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Sanık V.T. duruşmaya, tutuklu bulunduğu Çanakkale Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık ve mağdur avukatları da salonda hazır bulundu. ANNE YILDIR BAYGINLIK GEÇİRDİ Sanık avukatlarının ev hapsi istediği, tutukluluk halinin değerlendirildiği duruşma sonucunda mahkeme heyeti V.T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma sonrasında Emre Y.'nin annesi Hülya Oya Y., baygınlık geçirdi. 112 ekiplerinin müdahale ettiği anne Yıldır, hastaneye kaldırıldı. GÖZYAŞLARIYLA AÇIKLAMAYA KATILDILAR Duruşması sonrası ise ailenin avukatı İstanbul Barosu avukatlarından Merve Uçanok, kararı değerlendirdi. Uçanok'a Emre Y.'nin ablaları Aslı Nur Kaynar, Derya Gür ve Zehra Nazlı Kulaksızoğlu da eşlik etti. Acılı aile açıklama sırasında gözyaşlarını tutamadı. 'MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ' Sanığın tutukluluk halinin devamına ilişkin verilen kararını yerinde bir karar olduğunu söyleyen avukat Uçanok, "Aylardır uğraşıyoruz, Emre için bir mücadele veriyoruz. Adalet yerini bulsun diye uğraşıyoruz. Burada en iyi kararı çıkarabilelim diye uğraşıyoruz. Burada en iyi sonucu alsak bile bugün aramızda olmayan Emre'yi geri getiremeyeceğiz belki ve bugün Emre'nin ailesi, sevdikleri burada. Onlarla ayrıca görüşüyorum ve acılarına, özlemlerine her daim ortak oluyorum. Buradan çıkacak hiçbir sonuç belki bu özlemi dindirmeyecek, acılara son vermeyecek ancak yargılamanın sonucunda çıkacak adil bir karar eminim ki vicdanları biraz olsun rahatlatacak. Biz de bu yüzden bu davada mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi. 'BU SUÇU İŞLEYENLERE HİÇBİR ZAMAN MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ' Yürürlüğe giren infaz yasasını hatırlatan ve bu yasa ile birlikte cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara müsamaha gösterilmeyeceğinin duruşmada bir kez daha vurgulandığını söyleyen Uçanok, "Yürürlüğe giren bu yasa ile birlikte aslında cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği bir kez daha vurgulanmış oldu. Ben de burada herkesin karşısında bir kez daha vurgulamak istiyorum; bu suçu işleyen kişilere karşı hiçbir yerde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Çünkü artık hepimiz isyan ediyoruz. Çocuklarımıza uzanan bu kirli ellerin hukuk önünde hesap vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Ailenin adliyeden çıkması-Annenin baygınlık geçirmesi-Sağlık ekiplerinin müdahalesi-Annenin ambulansa alınması-Emre Y.'nin ablalarının ağlaması-Ablalarının birbirlerine sarılması-Ağlamalardan detaylar-Avukat Uçanok'un açıklaması-Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE, -

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Bodrumlulardan Başkan Gürün'ün 'pılı pırtı' açıklamasına tepki MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, seyahat kısıtlamasının kalktığı 5 Mayıs'tan bugüne kadar 136 bin araç girişi olduğu öğrenilirken, yazlıkçılar ve esnaf, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün "Pılını pırtını toplayan koşa koşa buraya geliyor" açıklamasına tepki gösterdi. Yazlıkçılar evlerine geldiklerini söylerken, işletmeciler, "Buyursunlar gelsinler" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı 5 Mayıs'tan bugüne kadar, Muğla'nın Bodrum ilçesine 136 bin araç giriş yaptı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte, ilçeye tatilciler akın etti. İlçeye gelen araçlar, polis ve jandarma ekiplerince tek tek kontrol edilirken, ateşleri ölçülen vatandaşların adres bilgileri alındı. Nüfusunun 700 bini bulması beklenen ilçedeki yoğunluğa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, geçen hafta yaptığı açıklamasında, "Akın akın Muğla'ya geliniyor. Pandeminin eve hapsettiği insanlar durumun düzelmesini bekleyerek, hayallerini Bodrum üzerine kurmuş. O hayal gerçekleşiyor, pılını pırtını toplayan koşa koşa buraya geliyor, rahatlamak için" dedi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİİlçede yaşayan Mesut Yaylı, "Bu açıklamayı hoş görmüyorum. Bir kere 'Pılını pırtını toplayan geldi' denilmesi hoş bir üslup değil. Koronavirüs sebebiyle bakanlık çok güzel çalışmalar yapıyor, gerekli önlemler alınıyor. Sosyal mesafe, maske, hijyen önlemlerini alan herkes buraya gelmeli. Yazlığı olan insanlar gelecektir, gelmelidir" diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan ve Bodrum'daki yazlığına gelen Berna Ant, "Benim burada yazlığım var. Tabii ki geleceğiz. Sadece yazın dahi olsa geleceğiz. Belediye başkanının bu açıklamasını faydalı bulmuyorum ve kesinlikle katılmıyorum. Aynı durumda kendi olsaydı, eminim kendisi de gelirdi" dedi.

'TURİST DEĞİL YAZLIKÇI'Bodrum'daki nüfus yoğunluğunun bu dönemde arttığını söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, "Son günlerde Bodrum'a giriş yapan çok sayıda kişi olduğunu duyuyoruz. Geçtiğimiz gün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, nüfus olarak 700 bine yakın bir sayıya eriştiğimizi açıkladı. Bu bilgi doğrudur ancak gelen kişilerin hepsi otellere gelenler değil, yazlıkçılardır. 2 aydan fazla süren sıkıntılı apartman dairelerindeki sürecin ardından tatil beldesi olan marka şehir Bodrum'a yöneldiler. Özellikle normalleşmenin başladığı 1 Haziran'dan itibaren çok ciddi bir akınla karşılaştık. Umut ediyoruz ki bu akın biraz daha otellere doğru yönlenir. En azından zor durumda olan ve büyük sıkıntılar yaşayan otelcilerimiz bundan bir nebze faydalanabilsinler" diye konuştu.

'MİSAFİRLERİMİZİ BODRUM'A BEKLİYORUZ'Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez de "1 Haziran'dan itibaren alınan tedbirlerle birçok işletmemiz sezona hazır. Biz misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz. Her yer açık olmasına rağmen şu anda işletmelerde yoğunluk görmüyoruz. İnsanlar duyarlı olduğu sürece hiçbir sorun yok, herkesi Bodrum'a bekliyoruz. Bodrum'da vaka sayısıyla ilgili de bir sıkıntı duymuyoruz ancak kurallara uyulması çok önemli" dedi.

'ESNAFIN UĞRADIĞI TİCARİ KAYIP GERİ DÖNDÜRÜLMELİ'İşletmeci Fatih Öztarakçı, "Bodrum dünyaca bilinen bir turizm destinasyonu. Şu an normalleşme süreciyle beraber bölgeye vatandaşlar gelmeye başladı. Gelecek olan önlem almış kitlenin, buradaki önlemlerle beraber bölgede tatilini yapması doğrudur. Yoğun yaşadığımız pandemi süreciyle bölgede yerel esnafın uğradığı ticari kaybın geri döndürülmesine ihtiyacımız var. Kalabalığın niteliği de bu noktada oldukça önemli" diye konuştu.

Turizmci Rıza Karakaya da "Şu anda Bodrum'da işletmeler hazırlığını tamamladı. Bodrum zaten butik tesislerin olduğu bir bölge. Yatçılık turizmi de yoğun ve yatlar zaten başlı başına doğal karantinadır. Tüm tedbirlere nizami şekilde uyuluyor. Ben kalabalıklaşmanın Bodrum'a bir zarar getireceğini düşünmüyorum. Aylardır pek çok işletme çalışmıyor" diye konuştu.

'BUYURSUNLAR GELSİNLER'İşletme yöneticisi Yiğit Girgin ise, "Birçok işletme kendi önlemlerini almış durumda. Yerel ve genel yöneticiler de koronavirüs önlemlerini yapıyor. Çok üzün süredir vatandaşlar kapalı bir alanda yaşıyor. Gelen vatandaşlarımız kendi önlemlerini muhakkak almalıdırlar. Bu koşullarda buyursunlar gelsinler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Muhabir anonsuBodrum genel detay görüntülerSerdar Karcılıoğlu ile röp.İşletmecilerle röp.Bodrum kuşbakışı görüntüleriBodrum girişi kontrol noktası görüntüleriVatandaşlarla röp.

Haber: Hande NAYMAN, Selçuk AKBAŞ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ, Bodrum/ MUĞLA,

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İztuzu Plajı'nı gören mahallede, kaçak yapıların yıkımına başlandı

AVRUPA'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nı kuşbakışı gören Gökbel Mahallesi'ndeki imara aykırı 33 konutun yıkım çalışmalarına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen ağustos ayında Muğla'ya gelerek, incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte İmar Planı'na aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde bulunan ve dünyada en iyi korunan plajları arasında gösterilen İztuzu Plajı'nı kuşbakışı gören Gökbel'de ise imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen 33 projenin yıkım işlemine bugün başlandı. Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri, jandarma gözetiminde öğle saatlerinde, Ortaca Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirmek için kaçak yapıların bulunduğu alana geldi. Yıkım çalışmalarında zorluk yaşanmazken, çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİCavit AKGÜN- Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla)

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Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 sikke, 5 takı ile deri üzerine Arapça yazılı kitap ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ilçede ismi açıklanmayan 2 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 3 gümüş sikke, 5 eski takı, deri üzerine Arapça yazılı kitap, tarihi eser olduğu düşünülen gümüş işlemeli sigara tabakası ile 2 tarihi eseri incelemede kullanılan aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Tarihi eserlerden detaylarArapça yazılı kitaptan detayGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Yardım ettikleri kadının bileziklerini gasbetmeye kalkıştılar(2)ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çerkezköy'de yardım bahanesiyle M.K. adlı kadını gasbetmeye kalkışan T.Z. ile M.D., emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.Z.'nin daha önceden hırsızlıktan, M.D.'nin ise uyuşturucu kullanmaktan poliste kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin mahkemedeki duruşmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Şüphelilerin polis eşliğinde getirilmesi-Şüphelilerden detaylar-Şüphelilerin adliye içine alınması-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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Malatya'yı şimşekler aydınlattı

MALATYA'da, etkili olan sağanak, öğle saatlerinde de devam etti. Yağış sırasında şimşekler, vurduğu dağları aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Kentte etkili olan sağanak öğle saatlerinde de sürdü. Sağanak, araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, aralıklarla görülen şimşekler ise kenti aydınlattı. Beydağları üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri ortaya eşsiz manzara çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kentin yüksekten görüntüsüDağlara şimşeğin düşmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Yavru deniz kaplumbağası ölüsü sahile vurdu

Antalya Konyaaltı Sahili'ne caretta caretta türü yavru deniz kaplumbağası ölüsü vurdu.

Konyaaltı Sahili'nde öğle saatlerinde denize girenlerin fark ettiği ölü deniz kaplumbağası yavrusu, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine sahile gelen bekçiler, ölü deniz kaplumbağası yavrusunu alıp plajdan uzaklaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Sahilden genel görüntü-Bekçinin ölü kaplumbağayı alıp taşıması-Ölü kaplumbağadan yakın plan-Bekçinin kaplumbağayı götürmesi

HABER: Tolga YILDIRIM -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Diyarbakır'da '21' temalı online bilgi yarışması

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce, koronavirüs salgınında vatandaşları evde kalmalarına teşvik etmek amacıyla düzenlenen, kentin plakası olan '21' temalı yapılan ve 21 gün süren online bilgi yarışması sona erdi. 21 gün süren yarışmada finale kalan 21 yarışmacıya ödül olarak tablet verildi. Koronavirüs salgının kontrol altına almak ve yayılmasının önlemek amacıyla bir süre önce başlatılan 'Evde kal' çağrılarının ardından Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca online bilgi yarışması başlatıldı. Kentin plakası olan 21 temalı yapılan ve 21 gün süren, 21 sorunun 21 saniyede yanıtlandığı ödüllü online bilgi yarışması sona erdi. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanan organizasyonda, 21 sorudan 19'unu doğru cevaplayan Onur Bozkurt 1'nciliği, etkinliğe il dışından katılan Ferhat Bozkurt 2'nciliği, Deniz Bayram ise 3'üncülüğü elde etti. Kültür ve Kongre Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törenle 21 gün süren yarışmada finale kalan 21 yarışmacıya ödül olarak tablet verildi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, yarışmaya katılanlara teşekkürlerini ileterek, "Diyarbakır kültür merkezi, peygamberler ve sahabeler şehridir. Bütün bunları hepsini üzerinde barındıran gerçek bir kültür hazinesidir Diyarbakır. Diyarbakır'la ilgili soru bulmak kolaydır. Çok zor değildir. Burada aralarında soru seçmek önemliydi. Bu anlamda da katkı sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA