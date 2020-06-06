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O anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, beğendiği ayakkabıyı almadığı için kızı tarafından merdivenlerden itildiği iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntüdeki, anneye polis ulaştı.

DHA YURT BÜLTENİ - 16
06.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:26

O anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, beğendiği ayakkabıyı almadığı için kızı tarafından merdivenlerden itildiği iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntüdeki, anneye polis ulaştı. Kızından şikayetçi olmayan anne, görüntüleri çekip, sosyal medyada paylaşan kişiden şikayetçi oldu.

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerindeki mağazada geçen çarşamba günü çekilen görüntü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki topladı. Bir kızın, pahalı olduğu gerekçesiyle istediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenlerden iterek düşürdüğü iddia edilen görüntü üzerine polis, anne-kızı bulmak için çalışma başlattı 

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağazada çalışanların bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmalar sonunda da annenin N.Ş. kızının da 16 yaşındaki P.D. olduğu belirlendi. Polis, annenin ifadesini aldı. Kızından şikayetçi olmayan N.Ş., görüntüyü çekip, sosyal medyada paylaşandan şikayetçi oldu. Anne ifadesinde yaşananları şöyle anlattı:

"Kızımla birlikte mağazaya geldik. Kızım ayakkabılara baktı, beğendiği bir ayakkabının fiyatı yüksekti.  'Kızım bu pahalı almayalım' dedim. Ancak daha sonra benden para istedi. Ben de üzülmesin diye, yanına çıktığım sırada beni çekiştirme başladı, dengemi kaybettim ve merdivenlerden düştüm. Bu arada herkes kızıma bağırıyordu. Kızım sakinleşti ve mağazadan çıktık. Kızımdan şikayetçi değilim. Bu görüntüyü çeken ve sosyal medyaya yayan kişiden davacıyım. O da benden özür diledi ama ben ve kızım çok üzüldük."

Yaşı küçük olan kızın ifadesinin, soruşturmayı yürüten Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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