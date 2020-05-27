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CHP'li meclis üyesine Erdoğan'a hakaretten gözaltı (2)EV HAPSİ CEZASI VERİLDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2013 yılında sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen CHP Karabağlar Meclis Üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga...

DHA YURT BÜLTENİ - 16
27.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:17

CHP'li meclis üyesine Erdoğan'a hakaretten gözaltı (2)

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2013 yılında sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen CHP Karabağlar Meclis Üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga hakim karşısına çıktı. Nöbetçi Mahkemede ifade veren Koyurga, konutunu terk etmemek şartı konularak adli kontrol ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dila Koyurga ve beraberindekilerin araca binip uzaklaşmasıHaber: Tolga TAHÇI – Kamera: İZMİR/ DHA)

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Tokat'ta çimento yüklü TIR devrildi, 1 yaralı

TOKAT'ta önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca devrilerek sürüklenen çimento yüklü TIR, akaryakıt istasyonuna kısa mesafe kala durdu. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. 

Kaza, 16.30 sıralarında Tokat-Turhal Karayolu 10'ncu kilometrede yaşandı. Tokat'tan Turhal istikametine seyir halinde Ali Yılmaz'ın(54) kullandığı 05 EV 950 plakalı çimento yüklü TIR, önünde seyir halinde olan bir başka TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kenardaki bariyerlere çarparak yan yatan TIR, yaklaşık 50 metre sürüklenerek yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna birkaç metre kala durdu. TIR'ın istasyona çarpamaması faciayı önledi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından şoför kabininden yaralı halde çıkarılan sürücü Yılmaz, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri ise ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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