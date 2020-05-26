DHA YURT BÜLTENİ - 16 Polisin aradığı şüpheli, pompalı tüfekli saldırıda yaralandı TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, İbrahim Karasu, 3 gün önce tartıştığı Ahmet Aydoğan'ı pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Polisin aradığı şüpheli, pompalı tüfekli saldırıda yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, İbrahim Karasu, 3 gün önce tartıştığı Ahmet Aydoğan'ı pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan Karasu, Aydoğan'ın yakını Fırat B. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İbrahim Karasu, tartıştığı Ahmet Aydoğan'ı pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra, kaçtı. Aydoğan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, polis Karasu'yu yakalamak için çalışma başlattı. Polisin aradığı İbrahim Karasu, akşam saatlerinde mahalleye geldiği sırada kendisini takip eden ve yaraladığı Aydoğan'ın yakını olduğu belirtilen Fırat B. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Yaralanan Karasu, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Olayın ardından mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallede sıkı güvenlik önlemleri alan polis, kaçan Fırat B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen olay üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar, mahallelerinde sık sık olayların yaşandığını belirterek, önlem alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Olayın yaşandığı mahalle-Polis ekiplerinin önlem alması-Vatandaşların tepkilerini dile getirmesi-Olay yeri ekiplerinin incelemesi-Olay yerinden detaylarHaber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),-

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Hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi yuvalardaki kuşlar telef oldu

KARS'ın Arpaçay ilçesinde saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi.

Dallardaki yuvalarda bulunan yavru kuşlar telef oldu. Doğu'da dün etkili olan fırtına ve yağmur Kars'ın Arpaçay ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur ve fırtınaya arazide yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur ve fırtına sebebiyle Doğruyol ilçesindeki derenin suları araziyi kaplarken, ağaçlar devrildi. İkiye ayrılan ağaçların dallarında bulunan çok sayıda kuş yuvası yerle bir oldu. Yuvaları dağılan yavru kuşlar da telef oldu. Yağmur ve fırtına sebebiyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, kaz ve tavukların fırtınadan zarar görmemeleri için yanlarından ayrılmadı. Fırtınalı havada evlerinin önüne çıkan Fatma-Gürbüz Aytekin çifti ise birlikte türkü söyleyerek zor anlarını keyiflendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yağmur sonrası taşan dere-Akan sulardan görüntü-Köy içini kaplayan sular-Kırılan ağaçlar-Köyden genel görüntü-Hayvanların sudan geçirilmeye çalışılması-Köy içinden akan su-Köklerinden çıkan ağaçlar-Dağılan kuş yuvaları-Telef olan yavru kuşların görüntüsü-Dallardaki kuşlar-Köyden genel ve detaylar-Gürbüz çiftinin türkü söylemesi-Merada otlayan hayvanlarHaber-Kamera: Suat İNCEDERE/ ARPAÇAY (Kars),

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Bozcaada, günübirlikçilerin ilçeye alınmamasını tartışıyor ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, alınan sıkı önlemler neticesinde şu ana kadar koronavirüs vakasının rastlanmadığı bir ada olmayı başardı. Bozcaada'da normalleşme süreciyle ilgili geniş katılımlı toplantılar devam ederken, önerilerin yer aldığı taslak plan kamuoyu ile paylaşıldı. Nihai karar, bu hafta içinde Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılacak toplantıda verilecek.

Bozcaada; pandeminin başlaması ile birlikte gemi seferlerinin azaltılması, işletmelerin ve otellerin kapatılması, sosyal mesafenin korunması gibi alınan önlemlerle şu ana kadar Covid-19 vakası yaşanmadan bu günlere ulaştı. Ancak her yaz konaklamalı ve günübirlikçi binlerce turisti ağırlayan Bozcaada'nın yatak ve sandalye kapasiteleri, koronavirüs nedeniyle 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralının da uygulanacağı düşünülerek, yaklaşan turizm sezonu öncesi kararlar yeniden gözden geçirilmeye başlandı.

Bozcaada'da 4 bin 361 yatak, 7 bin 706 da sandalye kapasitesi bulunuyor. Ancak, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle bu kapasitelerin yarı yarıya düşecek olması adadaki yetkilileri çözüm arayışına itti. Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediye Başkanlığı, Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD), sivil inisiyatifler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı toplantılarda, Bozcaada'daki yaz turizmi için normalleşme planının nasıl olacağı masaya yatırıldı. Hazırlanan taslak plan, Bozcaada Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşıldı.

ÇADIR KURMANIN YASAKLANMASI İSTENDİNormalleşme Taslak Planına göre gündeme gelen öneriler şu şekilde yer aldı: Cafe-restaurant gibi yeme içme tesislerinin, ikinci bir duyuruya kadar gemi seferi olan günler hizmete kapalı olmak kaydıyla ülke geneli ile eşzamanlı olarak faaliyete açılacak. Bozcaada'nın misafir portföyünün büyük bir oranda İstanbul olduğu düşünülerek, konaklama tesisleri, İstanbul'daki seyahat kısıtlaması sona erdikten en az 15 gün sonra, her durumda 20 Haziran'dan önce olmamak kaydıyla faaliyete başlayacak. Bozcaada Belediye Başkanlığı tarafından, bu yıl sonuna kadar işletme devirleri gibi bazı istisnai durumlar haricinde hiçbir sektörde yeni işletme ruhsatı verilmeyecek. Faaliyet gösterecek tüm işletmelere, sosyal mesafe, koruyucu maske ve ekipman kullanımı ile hijyen konularında asla taviz verilmeyecek. İlçeye giriş noktası olan Geyikli İskelesi'nden adaya maskesiz geçişe izin verilmeyecek. Bütün işletmelerde temassız ödeme özendirilecek, bulaşma riski yaratan para kullanımının azaltılması için banka şubesi tarafından çalışmalar yapılacak. Bu sezon ilçe genelinde mısır ve midye gibi her türlü açık gıda satışı yapılmayacak. Sezon boyunca ilçe genelinde her türlü seyyar satış yapılamayacak. Geçici dövme, tatoo gibi sağlık açısından riskli uygulamalara izin verilmeyecek. Hali hazırda inşaatı devam etmekte olan işlerin bitirilebilmesi için inşaat sahiplerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar izin verilecek. İlçe genelinde 30 Haziran-30 Eylül arası inşaat yasağı uygulanacak. İlçe genelinde çadır kurmak ve konaklamak yasak olacak.

BOZCAADA'YA GÜNÜBİRLİKÇİLERİN ALINMAMASI ÖNERİLDİBozcaada Belediyesi ayrıca, BOZTİD ve vatandaşların tavsiyesiyle Normalleşme Plan Taslağına ilave olarak alınan önerileri de kamuoyuyla paylaştı. Önerilen radikal kararlar kabul edilirse; zaruri haller dışında adada ikameti olmayanların günübirlik yaya ve araçla geçişine müsaade edilmeyecek. Gestaş'a ait hızlı feribot bu sezon Bozcaada'ya sefer yapmayacak. Bu sezon ilçede Belediye Başkanlığı'ndan resmi işletme ruhsatlı konaklama tesislerinde konaklama rezervasyonu olan misafirler haricinde konaklama amaçlı geçişlere müsaade edilmeyecek ve konaklama tesislerinde minimum konaklama süresi 3 gün olarak belirlenecek. Rezervasyonlar ve en az 3 gün konaklama/rezervasyon kuralı; Bozcaada Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmakta olan bir yapay zeka rezervasyon sistemi ile her gemi saatinde Geyikli İskelesi'nde kontrol edilecek. Adada ikameti olan vatandaşların; kendi evlerine gelecek yakınları için, ilçeye geliş tarihinden önce, görev ve sorumluluk sahasına göre ilgili kurumlara başvuracak; bu başvurular kurulacak bir komisyonda değerlendirilerek neticelendirilecek. Konut kiralamalarında, Geyikli İskelesi'nde yapılan denetimlerde mutlaka noter onaylı kira kontratı sorgulaması yapılacak. Günlük ve kısa süreli kiralamalara müsaade edilmeyecek.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, -

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İslahiye'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kontrolden çıkarak dereye devrilen motosikletin sürücüsü Yasin K.(19) ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İdilli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yasin K., yönetimindeki plakasız motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Kazada sürücü Yasin K. ağır yaralandı. Yaralı sürücü kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yasin K., hayatı tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep'e sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cep telefonu görüntüsüKaza yeri-Acil önüGenel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- (DHA

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Sivas'ta kısıtlamanın son gününde sessizlik hakim

SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklardaki sessizlik havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez uygulandığı Sivas'ta cadde ve sokaklarda kısıtlamanın son gününde de sessizlik yaşandı. Polis ekipleri kavşaklardaki kontrol noktalarında denetimlerini sürdürürken seyir halindeki araçların sürücülerin kimliklerini ve izin belgelerini kontrol etti. Vatandaşlar evde kalarak sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uyarken, tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndaki sessizlik dikkat çekti.

Kaynak: DHA