DHA YURT BÜLTENİ - 16
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 16

Tekirdağ'da toprak kayması,1 işci kurtarıldı,1 işci toprak altındaTekirdağ'da sitenin zemin duvarında yapılan çalışma sırasında toprak kayması sonucu toprak altında kalan 2 işçiden biri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 16
20.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:44

Tekirdağ'da toprak kayması,1 işci kurtarıldı,1 işci toprak altında

Tekirdağ'da sitenin zemin duvarında yapılan çalışma sırasında toprak kayması sonucu toprak altında kalan 2 işçiden biri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kurtarılan işçinin sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla  Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Toprak altında kalan işçinin vücudunun bir kısmının toprak altında olduğunu ve genel durumunun iyi olduğu belirtildi. İşçi ile kurtarma ekiplerinin konuştuğu belirtilirken, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Haber
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Haber
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Haber
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim...
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süreyya Önder Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Ferdi Tayfur Merve Boluğur Michael Jackson Mehmet Ali Erbil
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 16:44:31. #1.15#
title