DHA YURT BÜLTENİ - 16 Başkan Gültak, işten çıkartılan işçinin engelli çocuklarına sahip çıktıMERSİN'de performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarıldığı Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gidip, kurumun dağıttığı erzak kolisini binanın kapısına bırakarak tepki göstermesiyle gündeme gelen Ufuk Eser'in görme engelli...

Başkan Gültak, işten çıkartılan işçinin engelli çocuklarına sahip çıktı

MERSİN'de performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarıldığı Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gidip, kurumun dağıttığı erzak kolisini binanın kapısına bırakarak tepki göstermesiyle gündeme gelen Ufuk Eser'in görme engelli 2 çocuğunun eğitimini Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, üstlendi.

Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, geçen yıl 19 Aralık'ta performans düşüklüğü gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden çıkarılan Ufuk Eser'i merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Başkan Gültak, doğuştan görme engelli 12 yaşındaki Arda ve 6 yaşındaki Eren ile 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Alperen'in eğitimlerine destek vereceklerini belirtti.

'AİLEMİZİN YANINDAYIZ'Ailenin yanında olduklarını kaydeden Başkan Gültak, "Akdeniz'de hiçbir işçiyi performans adı altında haksız şekilde işten çıkarmadık. İkinci bir şans verdik. Ama gerçekten çalışmak istemiyorsa yollarımızı ayırırız. Bugün ailemizi ziyaret ediyoruz. Çok değerli bir babamız, annemiz, 3 tane çocuğumuz var. 2 çocuğumuz da görme engelli. Ne kadar performans da denilse çıkartacağınız insanların aile yapılarını gözetmeniz gerekiyor. Bu durumdan dolayı üzgünüm. Bundan sonra ailenin yanında yer alacağız. İlk olarak çocukların eğitimi konusunda destek olacağız. İstiyoruz ki kimse işsiz kalmasın. İşinden ekmeğinden olmasın" dedi.'ERZAK KOLİSİ GÖNDERMELERİ ZORUMA GİTTİBelediyede 14 yıl çalıştıktan sonra işten çıkartılan Eser ise, "14 yıl gece gündüz çalıştım. Bugüne kadar hakkımda herhangi bir tutanak tutulmadı. 3 Aralık Engelliler Günü'nde çocuklarımın etkinliğine katılmıştım. Telefon geldi. Bana performans adı altında tutanak imzalatıldı. İşime son verildi. Çok mücadele ettim. CHP Genel Merkezi'ne kadar gittim. Ama kimse çözüm getirmedi. O tarihten sonra, çok zor günler geçirdik. Psikolojim bozulma noktasına geldi. Olay günü dışarıdaydım. Eve koli getirmişler. Çok zoruma gitti. Koliyi ve çocuklarımı alarak belediyenin önüne gittim, tepkimi gösterdim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ın aileyi ziyareti-Başkan M. Mustafa Gültak ve aile arasındaki sohbet-Başkan Gültak'ın açıklaması-Baba Ufuk Eser'in açıklaması

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Depremzede gençler, konteyner kentte 1919 fidan dikti

ELAZIĞ'da konteyner kentte kalan depremzede gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 fidanı toprakla buluşturdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle farklı etkinliklerle kutlanırken, Elazığ'daki depremzede gençler ise kaldıkları konteynerde 1919 fidanı toprakla buluşturdu. Etkinliğin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 20 günde inşa edilen konteyner kentlerde bayramı gençlerle birlikte kutladıklarını belirterek, "Gençlerimizle 1919 adet fidan dikerek 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladık. Konteyner kentlerden, aziz Elazığ'ımızdan, gözleri ışıl ışıl gençlerimizden güzel ülkeme selam olsun" dedi.

Kaynak: DHA