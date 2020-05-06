DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kayseri'de köpek hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı Kayseri'de bir evin bahçesine giren hırsızlar, 2 yaşındaki 'Cesur' isimli kangal köpeğini çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Kayseri'de köpek hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Kayseri'de bir evin bahçesine giren hırsızlar, 2 yaşındaki 'Cesur' isimli kangal köpeğini çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'nde müstakil bir evde yaşayan Bayram Karagöz, bahçede kangal cinsi köpeğinin sesini duyamayınca aramaya başladı. Köpeğini bulamayan Karagöz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, köpeğin çalındığı tespit etti. Köpeğin bulunması için ekipler çalışma başlattı. HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI 'Cesur' isimli kangal köpeğin çalınması güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızların bahçeye girerek köpeğin boynuna kemer bağlayarak götürmesi görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORKAYSERİ,

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Tel Abyad'da, asker ve polis teyakkuz halinde

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araç saldırılarına karşı uygulama noktası oluşturan güvenlik güçleri, olası saldırı ve sızma girişimlerini önlemek için 24 saat yol kontrollerini sürdürüyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde Türkiye'den görevlendirilen Mehmetçik ile yerel polisler oluşturulan kontrol noktalarında elleri tetikte görev yapıyor. Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapan güvenlik güçlerine Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi tarafından iftar ikramında bulunuldu. Terör örgütlerinin olası saldırı ve sızma girişimlerini önlemek için 24 saat yol kontrollerini sürdüren güvenlik güçleri, iftar vaktinde dönüşümlü olarak oruçlarını açarak görevlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA