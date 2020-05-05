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DHA YURT BÜLTENİ - 16

DHA YURT BÜLTENİ - 16
05.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:35

Tartıştığı borçlusunu pompalı tüfekle yaraladıAntalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişi alacak borç yüzünden tartıştı.

Tartıştığı borçlusunu pompalı tüfekle yaraladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişi alacak borç yüzünden tartıştı. Bunun sonrasında çıkan kavgada S.Y.'nin (34) pompalı tüfekle 2 el ateş ettiği Muzaffer Bacalı (44) ağır yaralandı. Balcalı hastanede ameliyata alınırken, S.Y. ise polise teslim oldu.

Olay, bu sabah saatlerinde Oba Mahallesi'nde meydana geldi. S.Y. iddiaya göre aralarında alacak borç anlaşmazlığı bulunan Muzaffer Bacalı'nın yanına gelerek, alacaklarını istedi. Taraflar arasında kısa sürede çıkan tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada S.Y. pompalı tüfekle Muzaffer Bacalı'ya 2 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Muzaffer Bacalı sol omuz ve karın bölgesinden yaralanırken, S.Y. ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Muzaffer Bacalı'yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada ameliyata alınan Muzaffer Bacalı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olaydan kısa bir süre sonra saldırgan S.Y. ise Saray Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan S.Y. soruşturmanın devamı için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Adliye ve jandarmadan genel görüntü Şüphelinin adliyeye sevkinden görüntü 

HABER- KAMERA:  Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Bakan Pekcan açıkladı, İran'da bekleyen TIR şoförleri sevindi

TÜRKİYE'nin İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nın kapatılmasıyla uzun süredir tampon bölgede bekletilen 280 TIR şoförü, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Ülkemize giriş işlemleri başladı" açıklaması üzerine sevinç yaşadı.Orta Asya ülkelerine yük götüren yüzlerce Türk TIR şoförü, dönüşte İran'dan meyve yükleyerek, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak istedi. Ancak sınır kapısı kapandığı için yaklaşık 280 TIR sürücüsü, Gürbulak Sınır Kapısı'nın Bezirgan tarafındaki tampon bölgede günler süren bekleyişe geçti. Sağlık, güvenlik ve ürünlerinin çürüyeceği endişesini yaşayan TIR şoförleri, yardım çağrısında bulundu.Ticaret Bakanı Pekcan'ın, "Bu sabah itibarıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 TIR'ın gerekli karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı" açıklaması ise şoförler tarafından sevinçle karşılandı.İran'a Azerbaycan'dan giriş yaptığını söyleyen TIR şoförü Adem Yol, "Gürbulak Sınır Kapısı aniden kapatılınca bizler burada kaldık. Ne İran'a ne de Türkiye'ye girebildik. Tampon bölgede bekletiliyorduk. Çok zor durumdaydık. Sayın bakanımızın açıklamasından sonra günlerdir burada üzgün bir halde bekleyen şoför arkadaşların yüzleri gülmeye başladı. Şimdi gruplar halinde Türkiye'ye giriş yapıyoruz" diye konuştu.Gürbulak Sınır Kapısı'nda işlemleri gerçekleştirilen TIR şoförleri, ateşleri ölçüldükten sonra ülkeye giriş yapıyor. Şoförler, gittikleri evlerinde ise 14 gün karantinada kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Tır şoförünün Cumhurbaşkanı ve Gümrük Bakanına  teşekkür etmesi-İran gümrüğünde bekleyen tırlar-Gürbulak sınır kapısındaki bekleyen tırlar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT, AĞRI

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Koronavirüsü yenen doktor immün plazma bağışında bulundu

SAMSUN'da 'Covid-19' u yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamlayan doktor Burcu Ayvaz (29) 'Covid-19' hastaları için immün plazma bağışında bulundu.Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki Seyahat Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Burcu Ayvaz, koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında İstanbul Havalimanı'nnda görevlendirildi. Burada sağlık ekibinde görev yapan Ayvaz, baş,kas ve göğüs ağrısı şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 Martta Burcu Ayvaz'a 'Covid-19' tanısı konuldu. Bunun üzerine yaklaşık bir hafta burada tedavi gören Ayvaz, tahlil sonuçlarının iyi çıkması üzerine ev karantinasına gönderildi. Karantina sürecini tamamlayan Ayvaz, bu hafta Samsun'a döndü. Ayvaz, bugün de Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'ne gelerek immün plazma bağışında bulundu.Ayvaz, hastanede akciğerinde küçük bir alanda zatürre olduğu belirlenip 'Covid-19' tanısı aldığını belirterek "Bir hafta sonra tahlililerim iyi olduğu için ev karantinasına gönderildim. Hastalığı grip tarzında atlatan yüzde 80'lik kısım var diyoruz ya işte ben o kısımdaydım. Ama fiziksel olarak atlatabilseniz bile psikolojik olarak sizi yoruyor. Karantina sürem bittikten sonra bir an önce immün plazma verebilmek istedim. Biz hekim olduğumuz için işin içinde olduğumuzdan dolayı insanların psikolojik olarak çok fazla gözlemleyebiliyoruz. Hiç tanımadığımız bir veya birden fazla insanın şifa bulmasına sebep olabileceğim. O yüzden bunu yapmalı mıyım yapmamalı mıyım diye bir karar verme aşaması bile hiç olmadı bile. Çok zor bir süreç bu. Hepimiz fedakarlıkta bulunuyoruz ama hastanede olan insanlar için ekstra daha zor. Evde kalmak zor ama Covid 19 olup evde kalmak çok daha zor" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, ise immün plazmanın 'Covid-19' pozitif hastalarında tedavisinde kullanıldığını söyleyerek "Doktorumuz kendisi 'Covid-19'u atlattıktan sonra şimdi de bu hastalık nedeniyle tedavi gören hastalar için immün plazma bağışında bulunuyor. Böylece Samsun'da 18'inci immün plazma bağışı yapılmış oldu. Plazmalar öncelikle olarak ilimizde kullanılıyor tam uyum olursa bölgedeki illerimizdeki hastalarımıza da gönderiliyor. Bu hastalığın net bir tedavisi yok immün plazmada bir tedavi yöntemlerinden bir tanesi. 'Covid-19'u atlatan tüm vatandaşlarımızın immün plazma bağışında bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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