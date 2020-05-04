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DHA YURT BÜLTENİ - 16
04.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:43

Muğla'da 4.4 büyüklüğünde depremMUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre Datça'nın kıyıya yakın kırsal mahallerine hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 15.36'da Datça'ın Akdeniz'e bakan açıklarında aletsel büyüklüğü 4.4 olan deprem meydana geldi. Deprem Datça'nın kıyıya yakın olan Yazıköy, Yakaköy, Sındı, Cumalı ve Mesudiye mahallerinden hissedildi. 9.79 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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