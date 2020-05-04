DHA YURT BÜLTENİ-16

İzmir'de 3 gün yaşanan ihlallerde 3 milyon 252 bin lira ceza uygulandı KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 11 kişiye adli· işlem, 1465 kişiye ise toplamda 3 milyon 252 bin 608...