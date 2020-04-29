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'TÜKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİLERİNE VE CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM'Hindistan'dan getirildi, gözyaşları içinde teşekkür etti (2)Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla uçuşların durdurulması sonrasında Hindistan'da mahsur kalan Türkiye vatandaşı Seda Yavaş, yurda döndü.

DHA YURT BÜLTENİ - 16
29.04.2020 21:49 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:49

'TÜKİYE CUMHURİYETİ YETKİLİLERİNE VE CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM'

Hindistan'dan getirildi, gözyaşları içinde teşekkür etti (2)

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla uçuşların durdurulması sonrasında Hindistan'da mahsur kalan Türkiye vatandaşı Seda Yavaş, yurda döndü.  Yavaş, sevinç gözyaşları içinde Türk yetkililere teşekkür etti. DHA'ya açıklamalarda bulunan Seda Yavaş, Hindistan'da yaşadığı zorluklardan bahsederek, "Hindistan'a 4 Mart'ta master eğitimi için gitmiştim. 22 Mart'ta uçuşlar iptal olduktan sonra benim için zorlu süreç başladı. Baya zor günler geçirdim. Sosyal medya hesaplarımda paylaşım yaptım, haber kanalları çok yardımcı oldular. Ülkeme, Türkiye Cumhuriyeti'ne, en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Devlet yetkililerimize, Sağlık Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün biz buradaysak bunun sebebi onlardır. Defalarca ülkeme geri dönemeyeceğimi düşündüm. Çünkü dönemememi gerektiren birçok olay yaşadım. En son havalimanındaydım ve vizem bitmişti. Hindistan hükümetinin sistemi biraz farklı işlediği için, 2 Nisan'dan 28 Nisan'a kadar vizemi online sistemden uzatamadım. Bir sürü engelle karşılaştım ve en son uçağa binemeyeceğim söylendi. Ama konsolosluk arkamdaydı. Yetkililer harekete geçti. Hint hükümeti beni tek başıma sorguya aldı, ne iş yaptığımı sordular. Sonrasında uçağa binebildim ama yaklaşık 4-5 saatlik dilimde öldüm öldüm dirildimö dedi.

'YURTTA HER TÜRLÜ AYRINTI DÜŞÜNÜLMÜŞ'

Türkiye'ye döndükten sonra İzmir'in Buca ilçesine yerleştirilen Yavaş, ülkeye döndükten sonraki süreci anlatarak, "İnanılmaz bir duygu, bunu anlatmak çok zor. Zaten karşılanmamız uçakta başladı. Şartlar çok güzeldi, 'Birlikte başaracağız' anonsuyla karşılandık. Uçaktan indikten sonra otobüslere alındık. Sayımız çok fazla değildi buna rağmen ayrı ayrı oturtulduk. 15 dakika içinde yurdun olduğu yere geldik. Kapıda bizi Türk bayraklarıyla karşıladılar. İnanılmaz bir özen var, gerçekten çok teşekkür ederim. Burada AFAD yetkilileri, Türk polisi, herkes çok özveriliydi. Gerçekten biraz daha konuşursam ağlayacağım. Bizim diş fırçamızdan, temizlik malzememizden, yiyeceğimizden tutun da her türlü ayrıntı düşünülmüş. Sağlık kontrolü de aynı şekilde. İnanın evimden daha rahat burası. Bütün arkadaşlarım da aynı şeyi söylerler. 14 günlük karantinadan sonra evlerimize geçeceğiz. Uçaktaki tüm Türkiye vatandaşları zaten 37 gündür karantinadaydık. Hiç dışarı çıkmadık. Buradan sonra evlerimize geçeceğiz. Evlerimize geçişimizin nasıl sağlanacağı şu andan itibaren hazırlanmış. Karantinadaki sürecim bittikten sonra Fethiye'deki evime geçeceğimö diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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