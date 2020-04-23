DHA YURT BÜLTENİ - 16 Malatya'da dronlu sokağa çıkma yasağı uyarısıMALATYA'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük yasağa çıkma yasağının ilk gününde drone ile uygulama yaptı.

Malatya'da dronlu sokağa çıkma yasağı uyarısı

MALATYA'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük yasağa çıkma yasağının ilk gününde drone ile uygulama yaptı. Vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarılar yapılırken, yasağı ihlal edenler hakkında ise para cezası uygulanıyor.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı bugün başladı. Yasağın ilk gününde bu illerden Malatya'da cadde ve meydanlar boş kaldı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de, kentin işlek cadde ve sokaklarında drone uçurdu. Drone ile vatandaşlara dışarı çıkmamaları ve dışarıda olanların da evlerine dönmeleri yönünde uyarı anonsları yapıldı. Ekipler, sokağa çıktıkları belirlenen kişilere idari para cezası uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------Dronelerden detayAnons yapan drone Polis ekipleriUyarı yapılan vatandaşlarHavadan görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 459 MB

==========

Silopili çocuklar 23 Nisan'ı kliple kutladı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı için hazırladığı klip, sosyal medyada ilgi gördü.

Silopi'de koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde hazırladıkları kliple kutladı. Velilerinin çektiği klipte yer alan çocuklar, ellerinde Türk bayrağıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şiir ve İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı. Sosyal medyada paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.

Kaynak: DHA