DHA YURT BÜLTENİ-16

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı (3)

CHP'LİLERDEN BELEDİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralanmasının ardından CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, CHP İlçe Başkanı Ferdi Ay ve diğer parti yöneticileri, Yeşilova Belediyesi'ne gelerek vatandaşlarla görüştü. Milletvekili Mehmet Göker, vatandaşlara 'geçmiş olsun' derken, "Başkanımız her şeye vakıf. Olayı birebir anlatıyor. Bilinci yerinde; kim geldi, kim yaptı. Şu anda gözaltına alınan 2 kişiden birinin de kimliğini teşhis etti. Durumu iyi" dedi.

'YARGI EN KISA ZAMANDA GEREĞİNİ YAPACAKTIR'Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de, "Seçilerek görev başına gelmiş ve görevini layıkıyla yapmaya çalışan çok kıymetli belediye başkanımız ve çok değerli eşinin sabaha karşı kalleşçe silahlı saldırıya uğramasından duyduğumuz üzüntüyü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Nedeni ne olursa olsun hiçbir insanın yaşam hakkını elinden alma şansımız hiçbir zaman olmamalıdır. Hele hele demokrasinin, yargının ve cumhuriyetin işlediği bu ülkede hiçbir seçilmişin böyle bir muameleye maruz bırakılmasına asla izin verilmemeli. Yargı en kısa zamanda gereğini yapacaktır. Emniyet güçlerimiz sabahtan itibaren canla başla çalışıp failleri yakalamak için gereken gayreti göstermektedir. Başsavcımızla görüştüğümüzde de olayın en kısa sürede aydınlatılıp, suçluların adalete teslim edileceğini ifade ettiler" diye konuştu.'DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ'Belediye başkanlarının görevlerini yaptıklarını ve kuralları uygulamak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Ercengiz, şunları söyledi: "Zaman zaman bu kuralları uygularken, kişilerin kişisel çıkarlarına ters düşecek uygulamalarımız olabilir, kuralları uyguladığımız sürece. Biz bundan da geri adım atmayacağız. Ama bunun karşılığında yaşını, başını almış, sadece memleket sevdasıyla, Yeşilova için çalışan Mümtaz Başkanımız ve değerli eşine yapılan saldırı şunu gösterdi ki bizlerin de can güvenliği her zaman tehdit altında. Devletimize güveniyoruz. Devletimizin, milletimiz için çalışmalarında en kılcal olan yerel yönetimlerinin, belediye başkanlarının da can güvenliği konusunda bundan sonra daha hassasiyet göstereceğinden eminiz. Yenilerinin tekrar etmemesi için de öncelikle dua ediyoruz. Tüm gücümüzle, tüm örgütümüzle bu olayın ve buna benzer olayların karşısında dimdik ayaktayız. Kimse bizi korkutamaz, yıldıramaz."

Aydın'da 5 pazarcıda koronavirüse rastlandı, 22 ev karantinaya alındı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinin kırsal Acarlar Mahallesi'nde yaşayan ve Ege Bölgesi'nin çeşitli pazaryerlerinde tezgah açan pazarcılardan 5'ine koronavirüs teşhisi konuldu. Bunun üzerine bu pazarcıların temasta bulunduğu yakınları ve komşularının yaşadığı aynı mahalledeki 22 ev karantinaya alındı.

İncirliova'nın kırsal Acarlar Mahallesi'nde yaşayan ve İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli gibi illerde kurulan semt pazarlarında sebze satarak geçimlerini sağlayan 5 pazarcıya, çeşitli tarihlerde gribal enfeksiyon nedeniyle gittikleri hastanede, yapılan ölçümde vücut ısılarının yüksek çıkması üzerine yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine koronavirüs teşhisi konuldu. Son dört gün içinde koronavirüs teşhisi konulan pazarcıların, temas ettiği belirlenen yakınlarının ve komşularının yaşadığı Acarlar Mahallesi'ndeki 22 ev, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karantinaya alındı. Haberin duyulmasının ardından sosyal medya 'mahallenin tamamı' karantinaya alındığı şeklinde asılsız iddialar kısa sürede yayıldı. Bunun üzerine Söke ve Kuşadası belediyeleri, ilçelerindeki semt pazarlarına dışarıdan gelen pazarcı esnaflarının geçici süre alınmamasına ikinci bir emre kadar karar verdi. İki ilçenin aldığı bu karar üzerine pazarcıların satmak üzere aldıkları ürünler ellerinde kaldı. Olayın duyulmasının ardından İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, Koçarlı Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan, İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ve AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ve CHP İlçe Başkanı Hasbi Akman mahalledeki pazarcı esnaflarıyla bir araya geldi.KARANTİNAYA ALINAN AİLELERİN MALLARINA TALİP OLDUKarantinaya alınan ailelerin 14 gün boyunca ellerinde kalan tüm malları almayı taahhüt eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Acarlar Mahalle halkı hem ektiklerini ve ürettiklerini tarladan nihayi tüketiciye pazara ulaştıran hem de alım satımla yaklaşık Türkiye'nin 55 ilinden mal alımı yaparak bölgenin pazarlarında tüketicinin gıda ihtiyacını karşılayan önemli bir gıda deposudur. Siz önce kendinizi koruyacaksınız. Siz temiz olabilirsiniz biz veya pazara gelen vatandaş sıkıntılı olabilir. Tespit edilmemiş hasta olabilir. Mağdur olan ailelerin ellerinde kalan malları 14 gün boyunca belediye olarak biz alacağız. Dayanıklı ürünleri Vefa Sosyal Destek Grubu ile Kaymakamlık vasıtasıyla dağıtacağız. Anlık tüketilmesi gereken ürünleri ise hızlı bir şekilde gene ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.'HERKES PAZARINA GİDECEK'İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise, "Dün akşam sosyal medyada yapılan yanlış bir paylaşımlardan sonra şu ana kadar Acarlar ve bölgede büyük sıkıntılar yaşadık. Ben buraya gelirken tüm Belediye başkanları ile görüştüm. Herkes pazarına gidecek, alışverişini yapacak. Koronavirüs vakası her yerde var. Vakanın olmaması için hep beraber dikkat edeceğiz. Özellikle pazarcı esnafımız dikkat edecek. Kurallara uyacağız ve bu rahatsızlıktan hep birlikte kurtulacağız" dedi.İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise, Acarlar Mahallesi'nin Ege Bölgesi'nin kalbi olduğunu belirtip, "Dün akşam yaşanan bilgi kirliliği dolayısıyla burada kafalar karıştı. Pazarcı esnafı ve aynı zamanda üreticiler olarak pazarlarda yerimizi alıp, satış yapamaz isek hepimiz açız" diye konuştu.

Koronavirüsten kurtulan 20'nci hasta da taburcu edildi

AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nde koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 25 yaşındaki vatandaş, sağlığına kavuşunca alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Afyonkarahisar'da yüksek ateş ve öksürük nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilen ve testler sonucunda koronavirüs bulgularına rastlanarak tedaviye alınan 25 yaşındaki hasta, 10 gün süren tedavi sürecinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlı desteğiyle taburcu oldu. Taburcu olurken tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden adı açıklanmayan vatandaş, "10 gün süren ve benim için de zor bir tedavi sürecini tamamlayarak taburcu oluyorum. 14 günlük karantina sürecimi de sağlıklı bir şekilde tamamladıktan sonra inşallah plazma bağışçısı olarak başka hastalara destek olmak istiyorum" dedi.Taburcu edilen genç hasta ambulansa alınarak 14 gün boyunca karantinada kalacağı adrese sağlık çalışanları eşliğinde götürüldü. Afyonkarahisar'da böylelikle tedavi sürecini tamamlayarak taburcu olan hasta sayısının da 20'ye yükseldiği belirtildi.

Motosikletine Karl Marks fotoğrafı yapıştıran oğluna 'parayı veren benim' tepkisi ilgi gördü

KİLİS'te, Remzi Yırtıcı'nın, oğlunun satın aldığı motosiklete Karl Marks'ın fotoğrafını yapıştırmasına yerel şiveyle tepki gösterdiği video, sosyal medyaya ilgi gördü. Yırtıcı, salgın döneminde insanları tebessüm ettirebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda araç parçası alım- satımı yapan Remzi Yırtıcı, kısa süre önce oğlu Erdal'a motosiklet aldı. Babasının hediyesi ile mutlu olan Erdal Yırtıcı, motosikletin ön bölümüne Karl Marks'ın fotoğrafını yapıştırdı. Motosiklette gördüğü fotoğraf karşısında şaşkınlık yaşayan Remzi Yırtıcı, bir video çekerek oğluna tepki gösterdi. Yırtıcı, yere şive ile "Parasını ben verdim. Motosiklete 'babam sağ olsun' yazdırırdı, benim oğlum ise kimi yapıştırmış. Soruyorum, filozof diyor. Parayı veren benim, ama fotoğraf Karl Marks'ın. Ne bana, ne babama, kimseye benzemiyor. Bu motoru aldığından Karl Marks'ın bile haberi yok" dediği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı, beğeni aldı.

Kilis şivesi kullanarak yaptığı yorumların daha önce de beğeni aldığını söyleyen Remzi Yırtıcı, oğluna tepki için videoyu çektiğini anlattı. Yırtıcı, "Oğluma kızdığım için bu videoyu çekmiştim, ama insanlar çok beğenmiş. Bir beklentim yok, salgın döneminde insanların yüzünü tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Babasının tepki gösterdiği Erdal Yırtıcı ise Karl Marks fotoğrafını hoşuna gittiği için yapıştırdığını, babasının kızacağını tahmin etmediğini ifade etti.

Manavgatlı pazarcılar kurallara uyum sağladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sebze ve meyve pazarlarındaki esnaflar koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan kurallara riayet ediyor. Manavgat Seyyar ve Sabit Pazarcılar Odası (MSSPO) Başkanı Sami Dursun Doğan, "Pazar yerlerimizde esnaflarımız bu hassasiyeti gösteriyor, maskesiz, eldivensiz satış yapılmıyor. Her tezgahta 2 esnafımız oluyor, esnaflardan bir tanesi satış yaparken diğeri tahsilat yapıyor" dedi.

Manavgat'ın en büyük pazarlarından olan Pazartesi Pazarı, 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bugün vatandaşların akınına uğradı. Geçen hafta yaşanan sosyal mesafeyi hiçe sayan görüntülerin aksine bu hafta vatandaşların kurallara daha çok uyduğu görüldü. Pazara girişte, Manavgat Belediyesi tarafından maske dağıtılan vatandaşların pazar içinde maskesiz dolaşmasına izin verilmedi.Covid-19 salgınının bütün dünyayı tehdit ettiğini ve hızla yayıldığını belirten MSSPO Başkanı Sami Dursun Doğan, "Bu salgınla toplumun bütün katmanlarının etkilendiği gibi bizim esnaflarımız da bundan ciddi yara aldı. Şu anda pazar yerlerinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla esnafların yarısı tezgah açıyor, diğer yarısı takip eden hafta açıyor. Dolayısıyla haftanın 7 gününün 5'inde tezgah açan esnaflarımız şimdi bir hafta tezgah açıyor, diğer hafta açamıyor. Yer numarası tek rakam olanlar bu hafta, çift rakam olanlar diğer hafta açıyor. Bu arada atlamalı açıldığı için boş tezgah yerlerinin yanında sağında ve solunda boşluklar oluşuyor" dedi.Manavgat Belediyesi ve zabıtayla birlikte yaptıkları çalışmalarla süreci tamamlamaya çalıştıklarını anlatan MSSPO Başkanı Sami Dursun Doğan, şunları söyledi: "Önceden hem diğer esnaflarla hem de vatandaşlarla daha bir iç içe olunabiliyordu. Şu anda 1- 1,5 metre mesafeden insanlar birbiriyle görüşebiliyor. Bunun sıkıntısını pazarlarımızda da yaşıyoruz, müşterilerimizle de yaşıyoruz. Toplumun bütün kesimleri virüse karşı sosyal mesafe, eldiven ve maske konusunda hassasiyetini göstermesi gerekiyor. Pazar yerlerimizde esnaflarımız bu hassasiyeti gösteriyor, maskesiz eldivensiz, satış yapılmıyor. Her tezgahta 2 esnafımız oluyor, esnaflardan bir tanesi satış yaparken diğeri tahsilat yapıyor."

Jandarmadan 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürprizi

İstanbul'da mobilyacı olan Eren Tulum, Kütahya'da yaşayan kızının doğum gününün kutlanması için Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. Pasta alarak eve giden jandarma ekipleri 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürprizi yaparak pasta kestirdi.

İstanbul'daki bir mobilyacıda çalışan Eren Tulum, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Kütahya'ya dönemediğini ve 4 yaşındaki kızının doğum günü olduğu belirterek Kütahya Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. Jandarma ekipleri pasta alarak babanın isteği üzerine Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki eve gitti. Minik Ece'ye sürpriz yapan ekipler, doğum gününü kutladıktan sonra pasta kestirdi.

Jandarma ekiplerinin pastalı sürpiziyle mutlu olan Ece, asker selamıyla karşılık verdi.

