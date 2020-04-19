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KKTC'den getirilen 189 kişi, Van'daki yurtta karantinaya alındı KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 189 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'daki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

19.04.2020 20:17 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:17
DHA YURT BÜLTENİ-16

KKTC'den getirilen 189 kişi, Van'daki yurtta karantinaya alındı

 

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 189 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'daki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı ile karşılanan vatandaşlar, 14 gün karantinada kalacak.

KKTC'den uçakla Van'a getirilen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 189 Türk vatandaşı, akşam saatlerinde Ferit Melen Havalimanı'nda iniş yaptı. Burada bekleyen ekipler tarafından sağlık taramasından geçirilen vatandaşlar, hazır bekletilen otobüslerle Tuşba ilçesinde bulunan Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Yurt binası önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar ve sağlık personelleri tarafından 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı eşliğinde karşılanan 189 kişi, yurda yerleştirildi. 189 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulacak.

KKTC'den getirilenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, "Burada bizi çok iyi karşıladılar. Bizim Türkiye'ye gelmemize vesile olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Van'daki yurtta 14 gün karantina altında tutulacağız. Yolculuk çok iyi geçti" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİBehçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, - 

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Yaralı kedisinin ilacını Vefa Destek Grubu getirdi 

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yasak nedeniyle sokağa çıkamayan Sevginur Kayıran'ın iki gün önce ameliyat olan 'Balkız' isimli kedisinin ilaçlarını, vefa destek grubu aldı.

Dün gece Andırın Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu'nu arayan Sevginur Kayıran, kedisinin 2 gün önce ameliyat edildiğini, yaralarının açıldığını belirterek, tedavisi için ilaca ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ekipler, Kayıran'ın istediği ilaçları temin edip, evine giderek teslim etti.

Sevginur Kayıran ekiplere teşekkür ederek, "2 gün önce kedim 'Balkız ameliyat olmuştu. Ancak bu gün yaraları tekrar açıldı .Balkız'a bir şey olacak diye çok korktum. Vefa Destek Grubunu aradım, onlar da kedim için gerekli ilacı getirdi " dedi.

Kaynak: DHA

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