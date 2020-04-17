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İçişleri Bakanlığı, Konya, Güncel

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Sokağa çıkma yasağı öncesi, pazar ve sokaklarda yoğunlukKONYA'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi pazar yerleri ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

17.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:07
DHA YURT BÜLTENİ - 16

Sokağa çıkma yasağı öncesi, pazar ve sokaklarda yoğunluk

KONYA'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi pazar yerleri ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. 

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi üzerine 31 ilde bu hafta sonu da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi koronavirüs vaka ve ölüm oranı yüksek olan Konya'da, pazar yerleri ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Alışveriş için gelenlerin pazar içinde sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Bazı vatandaşlar, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çocuğuyla alışverişe geldi. Eldiven ve maskelerle satışını gerçekleştirirken pazarcıların ise tezgahlar arasındaki gerekli sosyal mesafeye uymadıkları dikkat çekti. Zabıta ve polis eşliğinde pazar yerinde denetim yapan ekipler de eldivensiz olan pazarcıları uyardı. 

Alışveriş yerlerinin çoğunlukta olduğu bölgelerde, insan ve araç yoğunluğu fazla olurken, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. 

Kaynak: DHA

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