DHA YURT BÜLTENİ - 16 Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izlediDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayıp, evinin yanında inşaat alanına girerek çiçekleri için toprak almak isteyen Rüştü Köken (40), dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre...

Eşinin kurtarılmasını gözyaşları içinde izledi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayıp, evinin yanında inşaat alanına girerek çiçekleri için toprak almak isteyen Rüştü Köken (40), dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Olay yerine gelen Şerife Köken bacağı kırılan eşinin kurtarılmasını ağlayarak izledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını uymayan Rüştü Köken, bugün saat 16.00 sıralarında, çiçek saksılarına toprak almak için Karaman Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki evinin yakınındaki bir inşaat halindeki binanın bahçesine girdi. Köken, yerden toprak aldığı sırada dengesini kaybedip,yaklaşık 4 metre yükseklikten inşaatın temeline düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da sokağa çıkma yasağını ihlal edip olay yerine toplandı. Polis ekipleri sık sık vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

İnşaatın temeline inen polis ve acil sağlık ekibi Köken'i sedyeye bağlayıp, düştüğü yerden çıkardı. Şerife Köken'de sol bacağı kırılan eşinin kurtarılmasını ağlayarak izledi. Ambulansa alınan Köken, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviya alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Polis ve acil sağlık ekibinin inşaata girmesi-Temelde acı çeken Rüştü Köken'den görüntü-Polis ekiplerinin toplanan vatandaşları uyarması-Şerife Köken'in eşini ağlayarak izlemesi

-Yaralı Köken'in temelden çıkarılması ve ambulansa alınması

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

========================

Yiyecek bulmak için iki saat yürüyen yaşlı adama polis ve jandarma kucak açtı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Yalnızçam köyünden yiyecek bulmak için yaklaşık 2 saat yürüyerek Ören kavşağına gelen Recep Uyucu'ya(62) polis ve jandarma ekipleri kucak açtı. Karnı doyurulan ve yiyecek verilen Uyucu, ekiplerce evine bırakıldı.

İlçeye bağlı Yalnızçam köyünde yalnız yaşayan ve evinde yiyecek kalmayan Recep Uyucu, sakat ayağıyla yaklaşık 2 saat yürüdükten sonra Ören yol ayrımında uygulama yapan polisler tarafından durduruldu. Yiyecek almak için evden çıktığını söyleyen Uyucu, polis ve jandarma ekipleri yemek ikramında bulundu. Uyucu'ya gıda ürünleri de alan ekipler, ardından evine bıraktı. Uyucu'ya ihtiyacı olduğu zaman arayabileceği numaralar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: DHA