DHA YURT BÜLTENİ - 16 Park halindeki otomobilleri çizip, kaçtıESKİŞEHİR'de kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, uzmanların 'evde kal' çağrıları nedeniyle evlerinde oturan kişilere ait park halinde otomobillerin üzerlerini ve kapılarını çizerek zarar verdi.

Park halindeki otomobilleri çizip, kaçtı

ESKİŞEHİR'de kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, uzmanların 'evde kal' çağrıları nedeniyle evlerinde oturan kişilere ait park halinde otomobillerin üzerlerini ve kapılarını çizerek zarar verdi. Kapüşonlu ve yüzü maskeli şüphelinin araçlara zarar verdiği anlar apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndeki Kaynak ve Tutanlı sokakta üzerindeki park halindeki otomobiller geçen 5 Nisan gecesi 03.30 sıralarında kapüşonlu ve yüzü maskeli bir kişi tarafından çizildi. Sabah işe gitmek için araçlarının başına gelenler çizikleri fark ederek apartmanların güvenlik kameralarını inceleyip polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince sokaklardaki güvenlik kameraları toplanarak incelemeye alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kapüşonlu ve yüzü maskeli gelen bir kişinin sokakta rastgele park halindeki otomobilleri çizdiği görülüyor.

Aynı sokakta 15 aracın park halindeyken çizilerek zarar verildiğini anlatan araç sürücülerinden Özgür Arslan (35), polisin bir an önce şüpheliyi yakalamasını istediğini söyledi. Arslan, "Arabalarımız kimliği belirsiz bir kişi tarafından geceleri 2-3 civarında çizildi. Yaklaşık 15 kişi aynı şikayetten muzdarip. Sabah kalktığımızda arabalarımızın çizilmiş olduğunu gördük. Kamera kayıtlarında kimliği tam olarak belli olmuyor fakat genç biri. Elindeki bir cisimle araçları çizerek buradan geçiyor. Mahallemizde uzun bir süredir bu şikayetten muzdaribizö dedi.Otomobili zarar görenlerden Sabahattin Edirne ise sokakta bütün araçlarda zarar olduğunu belirterek, "Oğlumun arabası, komşuların arabası bir çok kişinin arabasını çizerek gitmiş. İşte ispatı. Hıncını kimseden alamıyor, konuşamayan demir parçalarından almaya uğraşıyor. Acaba derdi ne? Bana göre kafayı üşütenler bunlardan hıncını alıyorö şeklinde konuştu.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, şikayetler üzerine güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Güvenlik kamerası görüntüleri-Araçlardaki çizikler-Çizik detay-Özgür Arslan ile röp.-Araçların olduğu sokak-Sabahattin Edirne ile röp.-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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Ayvalık pazarının yeri 96 yıl sonra koronavirüs nedeniyle değişti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ege'nin iki yakasını buluşturan pazar olarak bilinen, ilçenin tarihi sokaklarında 96 yıldır kurulan semt pazarının yeri, koronavirüs önlemleri kapsamında değiştirildi.Koronavirüs salgını nedeniyle Ayvalık'ta, kaymakamlık, belediye ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan karar kapsamında, 96 yıllık semt pazarı, geçici olarak Armutçuk'a taşındı. Hamdibey, Vehbibey-Fevzipaşa ile Hayrettin Paşa mahalleleri içindeki, 200 yıllık tarihi evlerin bulunduğu sokaklarda kurulan semt pazarı, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki Belediye semt pazarının yerinde kuruldu. Pazarın giriş ve çıkışlarında ateş ölçümü yapıldı, maskesi ve eldiveni olmayan vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı. Pazar yerinin başka bir yere alınması, toplu taşıma araçları kullanılması gerektirdiği için vatandaşlar tarafından olumlu karşılanmadı. Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, "Ülkemiz zor bir dönem geçiriyor ve bu semt pazarımız 1924 tarihinden sonra ilk defa yer değişti. Armutçuk'ta kurduk. Halkta sıkıntılar oluştu, tepkiler oldu. Yetkililerin bizimle görüşerek aldığı bir karar. Esnafımıza çok yaradığını söyleyemeyeceğim. Halktan uzaklaştık ama mecburduk. Sağlık kurulu özellikle Ayvalık pazarının kalkması gerektiğini söyledi. 'Neden?' diye sorduğumda, 'pazar çarşının göbeğinde. Pazara inen vatandaş sahile iniyor, bankaya gidip işlerini hallediyor. Çarşıyı dolaşıyor ve bizim evde kal sloganını uygulamamız gerekiyor. Ancak Ayvalık Perşembe pazarında bunu uygulamak mümkün değil. Sıkıntı pazarda değil, pazara gelinceye kadar ki süreçte' denildi. Sağlık için gerekli olduğu söylenince biz de saygı duyduk. Oda olarak esnafımızı bilgilendirdik ve yeni bir yerde kurduk. Pazarın nasıl olduğunu sorarsanız randıman aldığımızı söyleyemeyeceğim. Halkta sıkıntı var, toplu taşımayı kullanamıyorsunuz, o tehlikeli. Fethiye ve Hamdibey Mahallesi'nden geçen bir araç için belediyeye dilekçe verdik. Kaymakamlıktan ve sağlık kurulundan onay gelmedi, toplu ulaşım tehlikeli dolayısıyla bölge halkı mağdur oldu. Ayvalık merkezde 3 manavımız var. Onları bir araya getirdik. Fiyatlarını pazar fiyatlarına çekmelerini söyledik. Pazara gelemeyenlerin evlerine kadar götürecekler. Bu zor bir dönem. Herkes elini taşın altına sokacak ve bu dönemi böyle atlatmaya çalışacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Pazaryerinden genel ve detay görüntüAyvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen röp

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir),

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Ayvalık'ta vatandaşlardan yardımlaşma örneği

Balıkesir'de, Ayvalık yerel inisiyatif, sağlık emekçileri ve tüm çalışanları, koronavirüs salgınına karşı harekete geçti. Salgın sürecinde dayanışmayı geliştirmek için evde bez maske ve siperlik üreten inisiyatif gönüllüleri, sadece Ayvalık değil Sındırgı, Kepsut ve Dursunbey'den gelen talepleri de karşıladı. Ayvalık Yerel İnisiyatif,'Yaşamak ve yaşatmak için organize olalım' sloganıyla 22 Mart tarihinde çalışmalara başlayarak, 18 gün içinde 350 adet siperlik, 200 adet bez maskeyi Ayvalık Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezlerinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık PTT Şubesi çalışanlarına ulaştırdı. 45 gönüllü ile malzeme temin eden, evde dikim ve üretim yapan, üretilenleri dağıtan grup üyeleri, Dursunbey ve Kepsut'tan talepte bulunan Aile Sağlığı Merkezlerini de geri çevirmedi. Onlara da bez maske ve siperlik ulaştırdı. Market ve kargo firmaları çalışanları ile mahalle muhtarlarına da maske ve siperlik dağıtan Ayvalık Yerel İnisiyatif, talepleri online form aracılığı ile topluyor. 'KENDİNİ KORU, TOPLUMU KORU'Ayvalık Yerel İnisiyatiften yapılan açıklamada, 'Korona salgını bir kez daha gösterdi ki sağlık da toplumsal bir durum. Her birimiz gerekli önlemleri almadıkça, hastalıktan korunamayız. Salgından daha hızlı ve daha yaygın bir dayanışmayla bir çok kaybın önüne geçebiliriz. Dayanışma ağı, mahalle meclisleri gönüllülerinden oluşur. Tüm kurumlar; Sağlık emekçilerini ve tüm çalışanları korunmak için yeterli önlemleri, hızla ve eksiksiz olarak alınmalıdır. Siz de dayanışmaya katılmak, üretmek ve malzeme temini için katkıda bulunmak isterseniz çalışma grubumuzla iletişime geçebilirsiniz. Mahalle iletişim grubuna dahil olmak için isim ve mahalle bilginizi whatsapp mesajı ile 0507 783 12 16- 0532 668 28 64 numaralarına gönderebilirsinizö denildi. 'ARAŞTIRDIK, DENEDİK, EVDE ENDÜSTRİYEL TASARIM YAPTIK'Bir senedir mahalle meclislerinde dönüşüm etkinliğinden kültürel etkinlikler ve farklı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ayvalık Yerel İnisiyatifinden İlknur Kavlak, "Öncelikle araştırdık. Biz maske yapabilir miyiz, siperlik ihtiyaç olacak bunu nasıl yapabiliriz diye. Malzeme araştırdık, denedik. Çeşitli örnekler çıkardık, aslında biraz da endsütriyel tasarım yapmış olduk evlerde. Ulaştığımız nokta, sağlıkçı arkadaşlara verdiğimizde işlerini görecek iş çıkarmış olduk. Talepleri form yoluyla alıyoruz. Bez maske üreten ekibimiz modelleri sürekli güncelliyor. Farklı kumaş türleri ile çeşitli denemeler yapıyoruz. Yaptığımız teslimatlarda çok duygulu anlar yaşıyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Maske yapımı ve dağıtımından genel ve detay görüntüler-İlknur Kavlak röp

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK, (Balıkesir),

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Virüsü yenen İranlı Zeighami, alkışlarla taburcu edildi

KAYSERİ'de, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan İranlı Mojtaba Zeighami (37) 8 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, alkışlarla taburcu edildi.Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde yaşayan İranlı Mojtaba Zeighami, 2 Nisan'da nefes darlığı şikayetiyle ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Koronavirüs testi yapılan Zeighami'nin sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine Mojtaba Zeighami, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine yatırıldı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zeynep Türe Yüce ve ekibi tarafından hidroksiklorokin ve oseltomovir tedavisi uygulanan Zeighami, 8 gün süren zorlu tedavi sürecinin ardından hastalığı yendi. Zeighami, bugün doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. İranlı Zeighami'ye 14 gün kendini evinde izole etmesi için uyarı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları Servisi görüntü-Hastalığı yenen İranlı Zeighami'nin alkışlarla servisten ayrılışı-Diğer görüntüler

Haber- Kamera Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ-DHA

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Öğrenciler, evlerinde çektikleri kliple Polis Haftası'nı kutladı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkması yasak olan ilkokul öğrencileri, çektikleri kliple Polis Haftası'nı kutladı.Gercüş ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yıl dönümü dolayısıyla evlerine polis üniforması giyip klip çekti. Öğrenciler klipte, 'Türk polisi, vatan ve millet aşkıyla yaşar. Türk polisi her yerdedir. Polise saygı, millete saygı demektir' mesajı verdi.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, klibi öğretmenlerin desteğiyle hazırlandıklarını ifade ederek, "Güvenlik güçlerimizin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatı, 175 yıldır vatandaşlarımızın emniyeti için canla başla çalışarak devletimizin ve milletimizin göğsünü kabartmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA