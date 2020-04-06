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Gazipaşa'daki orman yangını 9 saatte kontrol altına alındıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kızılçam ormanına sıçradı.

06.04.2020 00:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 00:10
DHA YURT BÜLTENİ -16

Gazipaşa'daki orman yangını 9 saatte kontrol altına alındı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kızılçam ormanına sıçradı. Yangın yaklaşık 9 saatlik mücadele sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Zeytinada Mahallesi'nde orman arazisindeki çalılıkta meydana geldi. Muz bahçelerinin olduğu bölgede başlayan yangın kısa sürede büyüyerek kızılçam ormanına sıçradı. Yangının yakınından geçen D-400 karayolunda trafik akışı yaklaşık 3 saat durdu. Yangına, Gazipaşa'nın yanı sıra Akseki, Alanya, Manavgat, Serik ve Anamur orman işletme müdürlükleri ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü müdahale etti. Çalışmalara jandarma ekipleri de yardım etti. Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk de yangın yerine giderek incelemede bulundu.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 9 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü tahmin edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından görüntüler (Vatandaş kamerası)

HABER: Yücel BULUT- KAMERA: GAZİPAŞA (Antalya),

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Samsun'da yangın paniği SAMSUN'da, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangınla ilgili Denizevleri Polis Merkezi ekipleri de inceleme başlattı. 

Bu arada yangını cep telefonu ile kaydeden bir kadın, 'Şu yıldan sağ salim çıksak çok şaşıracağım. Bu yıl nasıl bir yıl oldu öyle, hayret bir şey' ifadelerini kullandı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yangından vatandaş görüntüsü-Başka bir vatandaşın görüntüsünde kadının tepkisi

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Antalya'ya giden tali yollarda kapatıldı KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Antalya ve Konya'ya kontrolsüz çıkış sağlanan tali yollar, belediye tarafından toprak ve hafriyat dökülerek kapatıldı. Karayolunda ise polis ve jandarmanın kontrolünde seyahat izin belgesi olanlara geçiş izni veriliyor. 

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir'e giriş ve çıkışlarının kapatmasının ardından Konya'da kenti çevre illere bağlayan karayollarında polis kontrol noktaları oluşturuldu. Polisler, araçları durdurup sürücü ve yanlarındakilerin seyahat izin belgeleri varsa geçişlerine izin veriyor. Konya'yı Antalya'ya bağlayan karayolunda tali yollardan geçilip kaçak olarak iki kente gitmek isteyenler oldu. Bunun üzerine Seydişehir Belediyesi, kontrolsüz geçişlerin yapıldığı yolları toprak ve hafriyat dökerek kapattı. Böylelikle güvenlik güçlerinin kontrolü dışında iki kente gidiş ve gelişler engellenmiş oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Tali yollara toprak dökülmesi Genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

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'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına küçük yüreklerden anlamlı destek BURSA'nın İnegöl  ilçesinde Dumlu ailesinin 3 çocuğu, 3 ay boyunca kumbarada biriktirdikleri bin lirayı, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bizi yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası büyük ilgi gördü. Yurdun her bölgesinden 7'den 70'e katılımcılar bütçeleri oranında destek oldu. Kampanyaya bir destek de Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Dumlu ailesinin çocuklarından geldi. Servet-Leyla Dumlu çiftinin çocukları Ömer Can (8), Ahmet Eren (11) ve  Muhammed Emin (13), kumbarada biriktirdikleri bin lirayı bağışta bulundu. Sosyal medyada paylaştığı videoda Türk bayrağı açarak kardeşler adına konuşan Ömer Can, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı  'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına 3 aylık biriktirdiğimiz bin liramızı bağışlıyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kardeşlerin bayrak açarak konuşması

Haber-Kamera:  Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Adıyaman'da çatı katında yangın

ADIYAMAN'da, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------İtfaiye ve polis ekiplerinin gelişiİtfaiye ekiplerinin müdahalesiİtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

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Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kavga eden 11 kişilik gruba koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle, 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaşanan olayı kendi sosyal medya hesabında duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, kavga edenlere ceza kestiren Vali Akbıyık'ı tebrik etti.

Olay, Yüksekova ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Akçalı Köyü yolunda meydana geldi. Köy yolunda bulunan akaryakıt istasyonuna araçlarıyla gelen iki kişi, alış-veriş yapmak için markete girdi. Bu sırada görevliler, gelen müşterileri maske takmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine akaryakıt istasyonu çalışanları ile iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan 11 kişiyi gözaltına alırken, koronavirüs salgını nedeniyle 'Sosyal mesafe'ye uymadıkları için de her birine 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi.Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde bir benzin istasyonunda çıkan kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafeye riayet etmemekten dolayı Hıfzısıhha Kanunu 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL ceza kesilmiştir."dedi.

BAKAN SOYLU, VALİYİ TEBRIK ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Yüksekova ilçesinde yaşanan olayla Twitter hesabında açıklama yaptı. Bakan Soylu "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Valimizi tebrik ederim" paylaşımında bulundu.

Mehmet ÖZKAN- Yaşar KAPLAN/HAKKARİ,


Kaynak: DHA

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