DHA YURT BÜLTENİ - 16 Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaADANA'da polis, koronavirüs salgınını önlemek için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın.

ADANA'da polis, koronavirüs salgınını önlemek için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polis helikopteri ve ekip otolarıyla kent genelinde denetime çıkan ekipler, megafonla anons yaparak, 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır' uyarısı yaptı. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonuna çıkarak, alçak uçuş yapan helikopteri cep telefonlarıyla görüntüledi.

Uygulamanın devam edeceği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI SALDIRIYI GÖRÜNTÜLEDİİzmir'de aile sağlık merkezinde hemşireye darp iddiası (2)

Bayraklı ilçesindeki ASM'ye gelen D.Y. adlı kadının merkezin kapılarını zorlayıp bağırdığı, içeriye girerek hemşireye saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hakkari'de polisten 20 yaş altına denetim

HAKKARİ'de polis ekipleri, dün akşam sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı vatandaşlara yönelik uygulama yaptı. Tespit edilen bu yaş grubundakiler uyarılarak evlerine gönderildi.

Türkiye genelinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletildi. Semt pazarlarında, marketlerde ve toplu alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilirken, daha önce 65 yaş üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altına da getirildi. Hakkari'de bugün, cadde ve sokaklarda devriye gezen polis ekipleri özellikle gençleri durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Dışarı çıkması yasaklanan yaş grubunda olanlar, uyarılarak evlerine gönderildi.

Hakkari'deki sosyal yardımlar evlerde teslim ediliyor

HAKKARİ'de koronavirüs salgınına yönelik açıklanan ekonomi paketinde yer alan ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 liralık yardım, PTT şubelerinin önünde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle evlerde ödenmeye başlandı.Koronavirüs salgınına yönelik başlatılan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinde ihtiyaç sahibi ailelere verilmesi kararlaştırılan sosyal yardımlar, PTT şubelerinin önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmayınca evde verilmesi kararlaştırıldı. Yardımlar, PTT görevlileri, polis memurları, mahalle bekçileri ve Jandarma ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere evlerinde teslim ediliyor.Vatandaşlardan Ramazan Akın, başlatılan uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür ettiklerini ve kuyruklarda beklemekten kurtulduklarını söyledi.

Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs önlemleri artırıldı

TEKİRDAĞ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs salgını tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Cezaevinin kampüsleri her gün dezenfekte edilip personel arasında dönüşümlü nöbet uygulanırken, yeni gelen hükümlüler ise 14 gün karantina koğuşlarında kalıyor.Dünya ile birlikte Türkiye'de de hızla yayılan koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Tekirdağ'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda sıkı sağlık tedbirleri uygulanıyor. Cezaevlerinin kampüsleri her gün baştan aşağıya dezenfekte ediliyor. Hükümlülerin ve personelin sağlığı açısından yapılan uygulamalar kapsamında cezaevine ziyaretler tamamen kaldırıldı. Cezaevi nizamiyesine gelen araçlar kontrol edilip, maske ve eldiven kontrolü yapıldıktan sonra dezenfektan uygulanarak içeri alınırken, personel arasında da dönüşümlü nöbet uygulamasına gidiliyor.YENİ GELENLER KARANTİNA KOĞUŞLARINATekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci, cezaevlerinin her gün günlük temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapıldığını söyledi. Demirci, "Cezaevinde günlük temizlik ve ilaçlama yapılıyor. Herkese maske ve eldiven zorunluluğu getirilmiştir. Ceza alıp buraya hükümlüler dışarıdan geldikleri için her ceza infaz kurumunda karantina koğuşları bulunmaktadır. 14 gün süre ile yeni gelenler orada izole edilmektedir. İzole edildikten sonra herhangi bir bulguya rastlanmadığı takdirde ceza infaz kurumundaki koğuşlara verilmektedir" dedi.'15'ER GÜNLÜK DÖNÜŞÜMLÜ NÖBET SİSTEMİNE GEÇİLDİ'Koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumundaki ziyaretlerin de ertelendiğini ifade eden Demirci, "Koronavirüs tedbirleri açısından ceza infaz kurumundaki ziyaretler ertelenmiştir. Ayrıca kapalı ceza infaz kurumunda telefon görüşmeleri iki katına çıkarılmıştır. Burada toplam 5 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, koronavirüs tedbirleri bakımından ilk kampüs girişinden itibaren sıkı tedbirler uygulanmaktadır. İlk giren kişilerin ateş ölçümü yapılıyor. Ondan sonra onlar için maske ve eldiven temini yapılıyor. Cezaevinde kullanılan araçlarında günlük dezenfekten çalışmaları yapılıyor. Yemekhaneler, koğuşlar, lavabolar, banyolar ve ortak kullanılan alanların çamaşır suyu katkılı suyla yıkanmaktadır. Bilim Kurulu'nun kararına istinaden ceza infaz kurumlarında 15'er günlük dönüşümlü nöbet sistemine geçildi" diye konuştu.

Düzce ile Sakarya arasında köy yollarından geçişleri engellemek için jandarma önlemi (2)

YOL KAYALARLA KAPATILDIDüzce ile Sakarya arasındaki ara geçişleri önlemek için ilginç bir önlem alındı. Sakarya'nın Hendek ilçesi ile Düzce'nin Gümüşova ilçesini birbirine bağlayan az bilinen bir yol olan Yeşilyayla köyünün yolu kayalarla kapatıldı. Yolu kullanmak isteyen sürücüler, yoldaki kaya parçaları ve emniyet şeritlerini görünce şaşırdı. Yoldan geçmek zorunda olanlar geri dönüp, alternatif güzergahlara yöneldi.

Semt pazarlarında kontroller artırıldı, toplu taşıma araçlarında maske kullanımı yetersiz

DİYARBAKIR'da, koronavirüse yönelik yeni alınan önlemler arasında bulunan pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında maske kullanılacağı kararının ardından, semt pazarları giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Toplu taşıma araçlarında ise bazı kişilerin maske kullanmadıkları görüldü.Koronavirüsle mücadelede kapsamında dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan yeni önlemler arasında bulunan pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında maske kullanma kararına, Diyarbakır'da büyük ölçüde uyulduğu gözlendi. Semt pazarlarının giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlandığı Diyarbakır'da, sosyal mesafelere kurallarına uyulması için de önlemler sürüyor. Zabıta ekipleri, sürekli olarak anonslarla pazarcı esnafını ve vatandaşları maske takma konusunda uyardı. Pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtımı yapan belediye ekipleri, maskesiz ve eldivensiz satış yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı yönünde uyarılarda bulundu.Pazarcı esnafından Süleyman Orhan, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, müşterilerle maskesiz ve eldivensiz temas kurmadıklarını söyledi. Orhan "Bu yeni uygulamadan çok memnunum. Keşke daha önce böyle bir tedbir alsaydık. Maskesiz eldivensiz kesinlikle müşterilerle temas kurulmaması gerekiyor" dedi.Pazara alışveriş için gelen Süheyla Bayka ise, alınan kararların zamanında ve doğru olduğunu söyledi. Bayka, "Sağlık bakanlığının aldığı tüm kararlar zamanında ve doğru oluyor. Yani peyderpey insanlar sıkılmadan üzülmeden bu işi doğru bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Ben öyle düşünüyorum" diye konuştu.Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna rağmen Diyarbakır'da bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

Edirne'de pazar yerine girenlerin ateşi ölçüldü, maske dağıtıldı

KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında Edirne'de cumartesi günleri kurulan halk pazarına girenlerin ateşleri ölçülüp, maske ve eldiven dağıtıldı. Pazarda, tezgahlar sosyal mesafeye göre düzenlenirken, belirli sayıda insanın girişine izin verildi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların market ve pazar yeri gibi kalabalık yerlerde maske takması açıklamasının ardından Edirne'de bu yöndeki tedbirlerde alındı. Edirne Belediyesi de halkın sıklıkla bir araya geldiği Cumartesi Pazarı'nda bir dizi önlemler aldı. Giriş ve çıkışların tek bir kapıdan gerçekleştirildiği pazarda gelenlerin ateşi ölçüldü, pazarcıların iki katı kadar vatandaşın içeri girilmesi sağlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı.'TEBDİRLERİMİZİ ALARAK SALGINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'Koronavirüsüne karşı çeşitli önlemler almaya devam ettiklerini ifade eden Tanrıkulu, "Pazarımızı sabah erkenden esnaf arkadaşlarımız ile birlikte açtık. Esnafımızın tezgahlarını 3'er metre aralıkla açmalarını sağladık, bu konunun önemini anlattık. Edirne Belediyesi olarak bütün birimlerimiz ile 7/24 çalışıyoruz. Biz Edirneliler için çok çalışıyoruz. Biz sokaklarda bu hastalık ile mücadele ediyoruz. Bulaşmasını engellemeye çalıyoruz. Edirne Belediyesi olarak çalışanlarımızla birlikte Edirneliler'den istediğimiz tek bir şey var. Lütfen evlerinde kalsınlar. Onlar evde kalsın, biz onlar için çok çalışıyoruz" dedi.Pazar esnafından Ufuk Sarman, vatandaşın kurallara uyduğunu ifade ederek, "Koronavirüs çıktığından beri işlerimiz bozuk olsa da idare etmeye çalışıyoruz. Gelen vatandaşların da kurallara uyduğunu görüyoruz. Hemen hemen herkes maskelerini ve eldivenlerini takıp pazara geliyorlar. Biz de sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz alış veriş sırasında" dedi.Pazara alışveriş için gelen Abdülkadir Seyhan, elinden geldiği kadar maske takıp sosyal mesafeye uymaya çalıştığını belirtti. Alınan tedbirleri olumlu bulduğunu belirten Seyhan, "Ben şu an çalışmıyorum. Bütçem yettiği kadar alış veriş yapmak için pazara geldim. Maskemi ve eldivenimi takıp geldim. Vatandaşların da kurallara uyduğunu görüyorum. Bu güzel bir gelişme. Herkesin mecbur olmadıkça sokağa çıkmaması lazım" dedi.

Aydın'da 20 yaş altı gençler kurala uyup sokağa çıkmadı

AYDIN'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sonra 20 yaş ve altı kişilere de sokağa çıkma yasa gelmesiyle kentteki sokak ve parklar bomboş kaldı. Koronavirüsünün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek yaygınlaşmasının ardından önlemler alınmaya devam ediyor. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağının ardından bu gece yarısında başlayan 20 yaş ve altının sokağa çıkma yasağı geldi. Çocuk ve gençlerin yasak dolayısıyla Aydın'da parklara ve sokaklara çıkmayınca çevrede bomboş kaldı. Germencik ilçesinde ise 15 yaşlarında bir genç, yasağa aldırış etmeden bisikletiyle sokakta gezinti yaptı.

