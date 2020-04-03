DHA YURT BÜLTENİ - 16 Tarsus'ta kopan kayalar yolu kapattıMERSİN'in Tarsus ilçesinde tonlarca ağırlıktaki kayalar, 10 köyün ulaşımını sağlayan yola düştü.

Tarsus'ta kopan kayalar yolu kapattı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tonlarca ağırlıktaki kayalar, 10 köyün ulaşımını sağlayan yola düştü. Ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

İlçenin üst kesimlerinde iki gündür devam eden aşırı yağışlar nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi. Tarsus ile Çamlıyayla ilçesi arasında bulunan Yalamık, Bağçatağı, Korucak, Giden, Sarıkavak, Belçınar, Darıpınarı, Kurtçukuru köylerinin ulaşımını sağlayan yola dev kayalar düştü. Derin yarıkların oluştuğu yol, ulaşıma kapandı. Jandarma olay yerinde önlem alırken belediye ekipleri yolun açılması için iş makineleri ile çalışma başlattı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Yola düşen kayalarİş makinesinin çalışmasıYoldaki derin yarıklar

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan İran uyruklu Maryam Parandvar (35), iddiaya göre Almanya'ya çalışmaya giden sevgilisinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönememesi nedeniyle 4'ncü kattaki evinin balkonundan atlayarak, intihar etti.Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir sitede oturan İranlı Maryam Parandvar, 4'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Parandvar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Parandvar'ın cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.Yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öğrenilen Maryam Parandvar'ın komşuları, İran uyruklu sevgilisinin bir ay önce Almanya'ya çalışmaya gittiği, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönemediği için genç kadının intihar ettiğini iddia etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İntihar sonrası olay yerinden genel ve detay görüntüler

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

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Sokaktaki kalabalığı gören başkandan tepki: Allah aşkına evden çıkmayın

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'evde kal' çağrılarına karşın sokağa çıkan vatandaşların kentin en önemli caddesine giderek uyardı. Gürkan, "Artık yalvarma derecesine geldik, ne söyleyeceğimizi şaşırdık. Allah aşkına sevgili Edirneliler, çıkmayın evden. 'Bana bir şey olmaz' demeyin, size bir şey olur, komşunuza olur, eşine, çoluk, çocuğuna, arkadaşına olur. Lütfen evinizde kalın" dedi.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs salgını dolayısıyla alınan bütün önlemler ve uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden Edirnelilere, sokağa çıkıp uyardı. Havanın da güzel olmasıyla kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar'a giden Gürkan, polis ve zabıta ekipleriyle birlikte zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.Sağlık Bakanlığı verilerine göre 89 koronavirüs vakasının görüldüğü ve 2 kişini yaşamını yitirdiği Edirne'de sokağa çıkanlara tepki gösteren Gürkan, "Artık ne söyleyeceğimizi şaşırdık. Bakın manzaraya. Dün yağış vardı pek kimse yoktu. Şimdi hava güzel, sanki kriz yok, virüs yok herkes sokakta. Vatandaşımızı gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Buradan bir kez daha bütün vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum; ne olur evden çıkmayın, ne olur" diye konuştu.'ARTIK YALVARMA DERECESİNE GELDİK'Kimsenin 'bana bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket etmemesi gerektiğini de söyleyen Gürkan, "Artık yalvarma derecesine geldik. Allah aşkına sevgili Edirneliler, çıkmayın evden. 'Bana bir şey olmaz' demeyin, size bir şey olur, komşunuza olur, eşine, çoluk, çocuğuna, arkadaşına olur. Şu caddeye bakın. Sanki normal bir günde çıkmış insanlarımız dolaşıyor. Niye dolaşıyorsunuz? Oturun evinizde. Çok mecbur değilseniz, bir ihtiyacınız varsa 112'yi arayın, belediyenin 153 hattını arayın yardımcı olalım. Devlet yanınızda, belediye yanınızda. Gözünüzü seveyim. Edirneli hemşerilerim, evde kal Edirne evde kal" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Zabıtanın banka önündeki kalabalığı uyarması-Zabıtanın uyarması-Cadde üzerindeki kalabalık-Zabıtanın kalabalığı uyarması-Başkan Gürkan'ın konuşması-Gürkan'ın vatandaşları uyarması-Cadde üzerindeki kalabalık

Haber-Kamera: Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, -

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PTT şubelerindeki kuyruklara önlem amacıyla sosyal yardımlar evlerde ödeniyor

KÜTAHYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT şubelerindeki kuyruklara önlem amacıyla sosyal yardımlar polis ve jandarma eşliğinde evlere giden PTT görevlilerince ödenmeye başladı.Kütahya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde PTT şubelerinden ödenecek olan sosyal yardımlar, evlerde ödenmeye başladı. Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar üzerine il ve ilçe merkezlerinde mahalle bekçileri, köylerde jandarma ekipleriyle PTT görevlileri tarafından ödeniyor. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ödemeler için bir ekip kurarak PTT görevlileriyle birlikte evlere gitti. Hazırlanan ödeme listelerinden kontrol edilen ailelere ödemeler teslim edildi.

Görüntü Dükümü: -Polisin sokaktaki görüntüsü-Evlere gitmeleri-Kapıda ödemeler-Genel görüntülerHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Ordu'da yıldırım isabet eden kadın kurtarılamadı

ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Gülizar Karakuş (55), kaldırıldığı Aile Sağlığı Merkezi'nde hayatını kaybetti.Olay, saat 14.00 sıralarında Çatalpınar ilçesi Keçili mahallesinde meydana geldi. Sağanak sonrası düşen yıldırım bahçede bulunan Gülizar Karakuş ve büyükbaş hayvanlarına isabet etti. Yere yığılan kadını fark eden komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, kaldırıldığı Çatalpınar Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırımın isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yeri detaylarıOlayı anlatanlarla röp.Telef olan hayvanlarSağlık ocağı detaylarıMuhabir anonsuHaber: Nedim KOVAN - Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU

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Tofaş'tan biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini

TOFAŞ tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık personeli ile hastane ortamının korunması amacıyla biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinleri üretildi. İlk kabinler, Bursa Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.Tofaş'ta, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme bulunurluğuna destek amacıyla ekipman üretimine başlandı. Sağlık sektöründe görev yapan personelin virüsten korunması için Tofaş'ta geliştirilip, üretilen biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinlerinin ilk örnekleri, Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, üretimle ilgili açıklama yaparak, "Türkiye'nin öncü sanayi ve Ar-Ge şirketlerinden biri olarak, koronavirüs ile verilen mücadeleye gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Fedakarlıkla çalışan sağlık personelinin korunmasına katkı sunmak için harekete geçtik. Mühendislerimiz, çok sayıda saha ve ofis çalışanlarımız örnek bir çalışma sergilediler. Kısa sürede, yurt dışından aldıkları kabin örneklerini daha da geliştirdiler; siperlikli maskeyi ise seri üretime hazır hale getirdiler. Bu hafta 5 bin adetin üzerinde ekipmanı üreterek hastanelerimize dağıtacağız. Tıbbi destek ekipmanları üretmeye, yaşadığımız bu zorlu süreçte sağlık personelimize destek olmaya devam edeceğiz. Ürettiğimiz ekipmanlara çok sayıda ihtiyaç olduğu bilgisini alıyoruz. Kendi üretim kapasitemizi kullanmanın yanı sıra üretmeye başladığımız ve hekimler tarafından doğrulanan ekipmanların tasarımlarını ilgilenen firmalara da açacağız. Bu tasarımları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar da üretebilir. Böylelikle başka firmaların da gerekli tıbbi standartlarda hızla üretim yapmasına olanak sağlayarak, yüksek sayılara ulaşılmasına destek olmak istiyoruz" diye konuştu.SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR Bursa Sağlık İl Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkçı ise Tofaş'ta üretilen biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinlerinin, sağlık görevlilerinin sağlığı açısından önemine vurgu yaptı. Koronavirüs salgının olduğu kritik günlerde ülkece kenetlenme ve birlik olmanın önemine de değinen Kaşıkçı, "Ülke genelinde tüm sağlık personeli büyük bir özveri ile çalışmayı sürdürüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Virüsle mücadele eden hastalarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Tofaş'ın sağlık çalışanlarına verdiği değer ve üretim gücünün bir kanıtı olan bu ekipmanların yapımında emeği geçen her kademedeki çalışana içtenlikle teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte de belirlenen plan doğrultusunda, Bursa'nın en önemli sembollerinden Tofaş'ın salgınla mücadeleye desteğinin devam edeceğine inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------Üretilen kabinden görüntüler-Fabrika detayı

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Anne-babasından ayrı kalan çocukların oyuncak talebini, belediye başkanı karşıladı

İZMİR'de yaşayan sağlık çalışanı Nur Yılmaz ile mühendis Rıdvan Yılmaz çiftinin, anneanneleri ve dedeleri tarafından gezmek için götürüldükleri Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden koronavirüs salgını nedeniyle evlerine dönemeyen 2 çocuğuna Belediye Başkanı Başkan Ekrem Yavaş, oyuncak götürdü.Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin Derecikören Mahallesi'nde yaşayan Halime-İsmail Kiraz çifti, Mart ayının ikinci haftası İzmir'de yaşayan kızları Nur Yılmaz ile mühendis damatları Rıdvan Yılmaz'ı ziyarete gitti. Çift eve dönerken torunları 3 yaşındaki Yağmur ile 6 yaşındaki Uğur'u da yanlarında götürdü. Koronavirüs salgını başlayıp tedbirler artırılınca Yağmur ve Uğur, İzmir'deki anne-babalarının yanına dönemedi. 2 kardeş, telefonla görüştükleri babalarından oyuncak istedi. Baba Yılmaz da sosyal medya hesabından Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a ulaşarak, çocukları için oyuncak istedi.Başkan Yavaş da ilçe merkezine 58 kilometre uzaklıktaki mahalleye giderek, çocuklara yapboz, kamyon, beton mikseri ve çay-kahve seti gibi oyuncaklar götürdü. Başkan Yavaş, sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirterek, "Rıdvan kardeşimiz mühendis, eşi ise sağlık personeli. 16 gün önce evlatları, anneanne ve dedenin yanına gelmişler. Koronavirüs sebebiyle geri dönememişler. Rıdvan kardeşim bize attığı mesajında, 'Başkanım benim çocuklar Derecikören'de, bizi de çok özlediler. Bizden oyuncak istiyorlar. Sizden ricam oraya bu oyuncakları verebilir misiniz? Özlemleri bir nebze gitsin' dedi. Biz de Yağmur ve Uğur kardeşimizi sevindirebilmek maksadıyla geldik. Oyuncaklarıyla onları buluşturduk. Babalarının getirdiğini söyleyerek, onların özlemini biraz gidermiş olduk. Allah bütün çalışanlarımıza kolaylık versin. Hanım kardeşimiz hastanede yönetici olarak çalışıyor. Şu anda en çok alkışı hak edenler arasında. Sağlığımızı onlara borçluyuz. Rabbim inşallah bu ülkeyi bir an önce koronavirüsten kurtarırö diye konuştu.Anneanne Halime Kiraz da "Koronovirüs çıkmadan önce torunlarımı getirmiştim. Kızım hastanede çalışıyor, damadım da mühendis. Biraz gezdireyim diye getirdim. Virüs çıkınca gidemediler. Canları sıkıldı. Damadım, başkanımızdan çocuklara oyuncak götürmesini istemiş. Başkanım geldiği için sağ olsun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah virüs geçer, ben de çocuklarımı götürürüm. Çok istiyorlar gitmekö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın oyuncakları verişinden detay görtüler-Ekrem Yavaş röp

-Halime Kiraz röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN- Necip KARATUNA/SINDIRGI(Balıkesir),

Kaynak: DHA