DHA YURT BÜLTENİ - 16 Karantina evlerine polis denetimiKÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi tedavi altına alındı.

Karantina evlerine polis denetimi

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi tedavi altına alındı. Erkek vakanın yakınları ve temas ettiği 2 mahalledeki 36 evde karantina uygulanırken, polis ekipleri dönem dönem evlere giderek camdan ya da balkondan kişilerin karantinaya uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Ayrıca karantina yasağına uymadığı gerekçesiyle de 4 kişiye 3150'şer lira idari para cezası kesildi.

Gediz ilçesinde oturan bir kişi, rahatsızlanarak gittiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs testine alındı. Sonuçları pozitif çıkan erkek vaka tedavi altına alındı. Sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrollerde ailesi, yakınları ve temas ettiği 2 mahallede 36 adres tespit edildi. Bu adreslerde oturan kişiler hakkında da ev karantinası uygulaması başlatıldı. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ergenekon ve Uluoymak Mahallesi'ndeki karantina evlerde dönem dönem kontroller yapmaya başladı. Telefonla irtibat kurdukları kişilerin evlerinin camlarına yada balkonlarına çıkmasını isteyen polis ekipleri, kişilerin karantinaya uyup uymadığını bu şekilde takip altına aldı.

KIBRIS'TAN GELDİ, KARANTİNA DA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Üniversitesi öğrencisi Cahit Altıntaş'ta memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesine döndüğünde ailesiyle birlikte ev karantinasına alındı. Bir kez kuralı ihlal ettiği için 3150 lira idari para cezasına çarptırıldığını ifade eden Altıntaş, "Öğrenci olduğum Kıbrıs'tan döndükten sonra ailemle beraber 14 günlük ev karantinasına alındık. Sağlık ekiplerince rutin kontroller yapılıyor, ayrıca aile hekimi sürekli telefonla arayarak kontrol ediyor. Ailemle birlikte evde karantinadayız. Polis her gün denetim yapıyor. Kapıya geldikten sonra cama çıkmamızı istiyor ve aile bireylerimizi sayıyor. Bu şekilde kontrol sağlıyor. Evde bunaldığımız için ailemiz bağ işleri yaptığımız ve insanların olmadığı köyümüze gitmişlerdi. O sırada polis denetim geldi ve evde olmadığı için 3150 lira para cezası kesildi. Kötü oldu ama doğru bir karardı. Evden dışarı çıkılmaması gerekiyordu. Evde film izliyoruz, oyun oynuyoruz, sosyal medyaya bakıyoruz. Evde kalmaya çok alışkın değiliz, yarın süremiz doluyor. Ama yine de dikkat edeceğizö dedi.

4 KİŞİYE İDARİ CEZA UYGULANDI

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cahit Altıntaş'ın yanı sıra ev karantinasına uymadığı gerekçesiyle 3 kişiye daha 'yasaklara uymadığı' gerekçesiyle 3150'şer lira idari para cezası kesildi.

Sokağa çıkması yasaklanan kişilere pankartlı uyarı

TOKAT'ın Zile ilçesinde 3 genç, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkan yaşlılar için farkındalık oluşturmak amacıyla bir binaya 'Eğer bu yazıyı okuyorsan şu an dışarıdasın. Evde kal' yazılı pankart astı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmaması için ülke genelinde seferberlik ilan edildi. Zile ilçesinde yaşayan Cem Bozdemir (25), Ediz Bozdemir (17) ve Ayhan Çamok (35), koronavirüse karşı dışarı çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üzeri kişiler için farkındalık oluşturmak şehir merkezinde bulunan bir binaya pankart astı. İhtiyaç sahibi yaşlıların ekmek, gıda ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayan 3 genç astıkları pankarta, "Eğer bu yazıyı okuyorsan şu an dışarıdasın. Sevdiklerin için evde kalmalısın. 65 yaş üstündeysen üzülme. Evde de olsan yalnız değilsin. Biz gençler sana yardıma hazırız. Sen yeter ki evde kal. Güzel dedem, güzel ninem" yazdı.Tüm uyarılara rağmen bazı yaşlıların dışarıda dolaştığını söyleyen Cem Bozdemir "Biz de bir farkındalık yaratmak için pankart astık. Yaşlılarımızın sözümüzü dinlemediğini görüyoruz. Hastalığın çoğalmaması için, hasta olmamaları için pankart astık. Eğer bu yazıyı okuyorlarsa dışarıdadırlar" diye konuştu.Farkındalık oluşturmak için afiş astıklarını belirten Ayhan Çamok, 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine gerekli desteği sağladıklarını, ihtiyaçlarını alıp evlerine bıraktıklarını belirterek, "Sevdikleri için evde kalsınlar" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Kaş'a gelmeyin, evinizde kalın

ANTALYA Kaş'taki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Antalya Valiliği, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'ne dilekçeyle başvurarak, son günlerde ilçeye büyük kentlerden gelenler olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Lütfen bu süreçte Kaş'a gelmeyin. Evinizde kalın" dedi.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, Kaş Su Altı Derneği Başkanı Yusuf Ziya Şulekoğlu ve Akdeniz Koruma Derneği Kaş Şubesi Başkanı Togay Tanyolaç, son günlerde ilçeye büyük kentlerden yoğun olarak gelenler olduğunu belirtip, dilekçeyle kaymakamlık ve valilik ile belediyeye başvurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulması gerektiğini belirten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kaş'a da gelinmemesi için önlem alınmasını istedi. Üç sivil toplum kuruluşu adına açıklama yapan Munise Ozan, "Koronavirüs krizinin aşılması için en önemli önlemi 'evde kal' olarak özetlenmiştir. Ne var ki bu temel çağrıya rağmen büyük kentlerdeki insanlar, tatil kentlerine akın etmektedir. Antalya'nın Kaş ilçesi de bu akından nasibini almaya başlamıştır. Son zamanlarda gerek Kaş'a bağlı mahallelerdeki konaklama yerlerine, gerekse Kaş merkezdeki villa ve apartlara rezervasyon talepleri gelmekte ve yerleşmeler görülmektedir. Kaş Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sadece 4 yatak ve 2 solunum cihazı vardır. 112 acil ambulanslarımız sınırlı sayıdadır. Ağır durumdaki hastalar, Antalya'ya sevk edilmektedir. Yoğun bakım olanaklarının yetersizliği yanında hastalığın yayılması açısından tehlike arz eden bu erken turizm hareketinin gerekli şartlar ve ortam oluşuncaya kadar durdurulmasını arz ediyoruz yetkililerden. Lütfen yetkililer ve Kaş'ı seven dostlarımız, bu çağrımıza kulak versin. Yetkililerimiz bu konuda gerekli önlemi alsın" dedi.

'LÜFTEN BU SÜREÇTE KAŞ'A GELMEYİN'Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da dilekçeyle ilgili, "Büyük şehirlerde yaşayan, Kaş'ta evi olan bazı hemşehrilerimizin Kaş'a geldiğini görüyoruz. Şu anda Kaş'a bir yoğun akın yok. Ancak biz bundan sonrasında Kaş'ta evi olan, Kaş sevdalısı olan, Kaş'ı çok seven ve her yıl tatil için Kaş'a gelen dostlarımıza şunu söylüyoruz. Lütfen bu süreçte Kaş'a gelmeyin. Evinizde kalın. Kaş için evinizde kalın, kendiniz için evinizde kalın. Arkadaşlarımızın dilekçede belirttiği gibi bizim olanaklarımız sınırlı. Kaş'a gelerek ne kendinizi ne de Kaş'ı zor duruma düşürmeyin. Bu süreci hep birlikte kurallara uyarak atlatalım. Sonrasında Kaş sizleri bekliyor olacak" dedi.

Pazarda ürünler poşetlendi, vatandaşa maske dağıtıldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kurulan pazarlarda her ürün poşetlenmiş şekilde satışa sunulurken, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla da pazar esnafı ve alışverişe gelen tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, pazarlarda poşetlenmiş ürünler uygulamasına geçilirken, Kemer ilçesinde cumartesi günü itibariyle bu uygulama başladı. Bugün de ilçe merkezinde bulunan halk pazarında da bu uygulama devam etti. Pazar girişinde Kemer Belediyesi personelleri alışverişe gelen vatandaşların ateşlerini ölçerken, bir yandan da ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca zabıtalar da tek tek pazar esnafını gezerek maskesi bulunmayanlara dağıtım yaptı ve esnafı uyararak alışverişe gelen vatandaşlara ürünleri dokunmalarına engel olmalarını ve bunun yanında eldiven ve maske takılmasının zorunluluğunu anlattı. 3'er metre arayla kurulan pazarda yapılan uygulamalardan vatandaşlar da esnaf da memnuniyetlerini dile getirdi.

'BU SAVAŞI DA ATLATACAĞIZ'Kemer'de 15 yıldır yaşayan ve turizmle uğraşan Özgür Urunca, "Burayı çok seviyorum. Çok üzgünüm Kemer'i boş görüyorum. Turistler gelemediği için çok üzülüyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz bu, ekmeğimiz bu. Ama bugün pazara girdik, çok değişik bir uygulama gördük. Kemer Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Maske dağıtıyor, girişlerde ve çıkışlarda ateş ölçerle kontroller yapılıyor. Bütün sebzeler, meyveler yani her şey paketlenmiş, kimse dokunmadan alabiliyoruz. İnşallah bu savaşı, diğer savaşları atlattığımız gibi bu savaşı da atlatacağız. İnşallah her şey çok güzel olur. Ne yapıyoruz, dokunmuyoruz, elimizi yıkıyoruz, spor yapıyoruz ve evde kalıyoruz. Evde kal" dedi.Pazara alışveriş için gelen vatandaşlardan yazar Muharrem Nalçacı, "Öncelikle Kemer Belediyesi'ni tebrik ederiz bu maske hususunda ve pazar uygulamaları hususunda. Niçin derseniz, pazarda gördüğünüz gibi her şey poşetli ve poşette alıyoruz. Bu konularda zaten Necati Topaloğlu'nun geri planda kalacağını hiç sanmıyordum. Yine ilk adımları attı. Ona öncelikle teşekkür ederiz ve ekibine teşekkür ederiz. Bana da bugün ilk defa maske takıyorum. Bana da nasip oldu" diye konuştu.

'3'ER METRE MESAFE UYGULAMASINA GİTTİK'Belediyede görevli zabıta personeli Mehmet Baytekin, "Burası Kemer'in pazartesi pazarı. Sebze ve meyve pazarımız. Şu anda ürünlerimiz poşetlenmiş durumda ve Belediye Başkanımızın talimatıyla bütün gelen esnafımıza ve müşterilere maske dağıtıyoruz. Pazara giren herkesin ateşi giriş noktalarında ölçülmekte iki arkadaşımız tarafından. Pazarlarımız saat 19.00 itibariyle kapanmakta. Her pazardaki tezgahlarımız arasında 3'er metre mesafe uygulamasına gittik ve pazarda poşetsiz hiçbir ürünümüz yok. Bütün ürünler poşetli ve gelen ziyaretçilerimiz ürünlere dokunmadan ürünlerini alıp gidiyorlar" dedi.Pazar esnaflarından Kenan Görgü, "Belediyemiz eldivenimizi, maskelerimizi veriyor. Müşterilerimize satış yaparken eldiven tercih ediyorduk zaten. Ürünlerimize de dokunmuyorlar zaten. Kendimiz veriyoruz tüm ürünleri ve ürünlerimiz paketli tamamen. Bu uygulama ile ilgili olarak müşterilerimizden hiç tepki almadık. Hep iyi yönde sözle duyduk. Zaten biz seçip dolduruyoruz. Öyle bozuk ürün koymuyoruz. Onun için de hiç tepki görmüyoruz" dedi.

'HALKIMIZIN SAĞLIĞINI DÜŞÜNEREK YOLA ÇIKTIK'Yapılan uygulamalarla ilgili olarak açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da şöyle dedi: "Koronavirüse karşı belediye olarak aldığımız tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemiz genelinde rutin olarak yaptığımız dezenfekte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bunun dışında ilçemizde kurulan pazar yerlerinde esnafımıza ve halkımıza maske dağıtıyoruz. Pazar giriş ve çıkışlarında temassız dijital ateş ölçerlerle halkımızın vücut ısılarını kontrol ediyoruz. Halkımızın sağlığını düşünerek yola çıktık. Bu kapsamda da pazar esnafı sattığı ürünleri paketler halinde halka ulaştırıyor. Hiçbir vatandaşımız ürünlere el sürmeden alışverişini yapıyor. Bu sayede virüsün yayılmasını da bir nebze olsun engellemiş oluyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları. Lütfen evde kalın."

Sason'da heyelan nedeniyle 25 köy yolu kapandı

BATMAN'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye geken ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Sason ilçesinin Boğazkapı mevkisinde dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 25 köye ulaşımın sağlandığı mevkiideki yol kapandı. Çevre köylerde oturanların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde Sason ilçe merkezine gittikleri sırada heyelan nedeniyle yollarının kapandığını gördüklerini söyleyen Dirence köyü sakinlerinden Casım Bulut, "Heyelanın gece saatlerinde düşmesi olası bir faciayı engelledi. Allah'a şükür kimseye bir şey olmamış. Yaptığımız ihbarın ardından bölgeye gelen ekipler, yolumuzu ulaşıma açılması için çalışma başlattı" dedi.

Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü

MUĞLA 'nın Seydikemer ilçesinde, kamyonetle çarpışan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sinan Kabasarı hayatını kaybetti.Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Fethiye- Antalya Karayolu Alaçat mevkisinde meydana geldi. Sinan Kabasarı'nın kullandığı 48 PA 195 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Akif Ülker idaresindeki 48 HS 387 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kasksız motosiklet sürücüsü Kabasarı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kabasarı'nın cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kronik hastaların sona eren sağlık raporları geçerli

ANTALYA Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, Sağlık Bakanlığı'nın, kronik hastalığı nedeniyle raporlu ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, Haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olduğunu açıkladığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından tüm illerdeki ilgili kurumlara bildirilen karar, Antalya'daki tüm eczanelerde uygulanmaya başlandı. Mehmet Ertekin, Antalya genelinde kronik hastalıkları olanların, eczanelerden ihtiyaçları olan ilaçları alabileceklerini aktardı. Ertekin, "Önemli olan hastaların evlerinden çıkmaması, daha az sayıda sokakta gezen insan olması. Bu nedenle raporlu hastalarımız, yani daha önce 1 Ocak tarihi itibarıyla raporları bulunan ve bu rapor süresi içerisinde ilaçlarını temin etmiş olan hastalarımızın 6 ay içerisinde aynı ilaçları yeni bir rapora ihtiyaç duymadan alabilmeleri mümkün hale getirildi" dedi.

'RİSKİ SIFIRA İNDİRDİK'Eczanelerin aldığı diğer önlemleri de anlatan Mehmet Ertekin, "Eczanelerde belirli mesafelerde durulması gereken yerler belirlendi. İlaç almaya gelenlerin mümkün olduğu kadar eczanelerin içine yeterli sayıda alınması. Birebir teması gerektiren tansiyon ölçümü gibi işlemlerin yapılmaması. Bunların hepsini planladık, meslektaşlarımıza duyurduk. Şu günlerde eczanelerin içine olabildiğince az, mümkünse birer kişi girilmesini talep edeceğiz" dedi.

LOGOLU EL KORUYUCULARI ECZANELERDEDünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği bir formülasyonun Sağlık Bakanlığı ve TEB tarafından tüm Türkiye'deki eczanelere duyurulduğunu ifade eden Ertekin, "Bu formülasyonun içerisinde etil alkol bulunuyor. Bunun dışındaki ham maddelerin tamamı eczanelerimizde var. Ekonomik fiyattan vatandaşlarımıza erişecek şekilde oluşturuldu. Ambalaj ve etiketlemelerini yaptık. Antalya Eczacı Odası'nın logosu da bulunuyor. Biz bu koruyucuları standart hale getirdik. İsteyen vatandaşlarımız eczanelere uğradıklarında bu ürünleri temin edebilecektir. Ücretlerini de ekonomik rakamlara indirdik" şeklinde konuştu.

Antalya'da örtü altı üretim aralıksız sürüyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki üreticiler örtü altı sebze üretimini aralıksız sürdürüyor. İlçede üretilen ürünler hız kesmeden tüketiciyle buluşturulmaya çalışılıyor.

Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden biri olan Kumluca'da üretime ara vermeden devam ediliyor. Tüm ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında başta 65 yaş üstü olmak üzere kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinden çıkmaları kısıtlanırken, vatandaşların çoğunluğuna ise evde kalmaları tavsiye edilirken, Kumlucalı üreticiler harıl harıl çalışıyor. Seralardan toplanan domates ve biber gibi ürünlerin tüketiciyle buluşturulması için üreticiler yoğun bir çaba sarf ediyor.

'HİJYENİK BİR ŞEKİLDE ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ'Üretici Önder Akıncı, "Kumlucalı çiftçiler olarak, hijyenik bir şekilde üretime devam ediyoruz. Çiftçiler olarak üretimimizde bir sıkıntı yok. Sağlıklı bir şekilde hale iletiyoruz" dedi.

'ÜRETİMDE ARA YOK'Üretici Burhan Akkaya, "Çiftçiler olarak üretiyoruz. Toplayıp hale gönderiyoruz. Biz çiftçiler olarak hijyenik ve temiz bir şekilde üretime devam ediyoruz. Bizde üretimde ara yok" diye konuştu. Turgut Özer, "Çiftçiler olarak aralıksız üretiyoruz. Hijyenik bir şekilde toplayıp, hale götürüyoruz. Halden sonra tüketiciye ulaşmasında bir sıkıntı varsa onu da devletimiz bilir" dedi.

'ÜRETİMDE SIKINTIMIZ YOK'Üretici İzzet Gökce de şöyle dedi: "Allah'ın izniyle şu ana kadar üretimde sıkıntımız yok. Tek isteğimiz içinde bulunduğumuz zor günleri atlatabilmektir. Başka hiçbir şey değil. Biz hijyenik bir şekilde toplamamızı yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar temiz bir şekilde hale teslim ediyoruz. Halden sonraki tüketicimize ulaşıncaya kadar olan sıkıntıyı bilmiyoruz. Onu da umarız devletimiz takip ediyordur. Bizim için önemli olan hijyen ve titizlikle üretmeye devam etmektir."

