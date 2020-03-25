DHA YURT BÜLTENİ - 16 Eski başkanın öldürdüğü çift, toprağa verildi ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, cezaevinden tahliye edilen eski belediye başkanı Orhan Aktaş (58) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Halime (55) ve Şener Dursun (55) çiftinin cenazeleri, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Eski başkanın öldürdüğü çift, toprağa verildi

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, cezaevinden tahliye edilen eski belediye başkanı Orhan Aktaş (58) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Halime (55) ve Şener Dursun (55) çiftinin cenazeleri, düzenlenen törenle toprağa verildi. Cinayetin ardından intihar eden Aktaş'ın cenazesinin ise daha sonra toprağa verileceği bildirildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde, 4 Mart günü ilçenin eski belediye başkanı Orhan Aktaş, alacak verecek nedeniyle tartıştığı, kendisine ait şirkette çalışan muhasebecisi Tayfur Ç.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Aktaş, daha sonra evdeki 2 akrabasını rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Özel Harekat Polisleri evin çevresinde önlem aldı. Kabadüz İlçe Kaymakamı Necdet Uçar'ın devreye girmesiyle ikna edilen Orhan Aktaş, 5 saat sonra polise teslim oldu. Kabadüz Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınıp, işlemleri tamamlanan Orhan Aktaş, adliyeye sevk edildi. İfadesinde olayın alacak verecek nedeniyle yaşandığını söyleyen Aktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, 5 Mart'ta cezaevine gönderildi.

'AKIL VE RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL' RAPORU VERİLDİAvukatlarının başvurusu üzerine savcılık, Orhan Aktaş'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesine karar verdi. Aktaş'a cezaevinden sevk edildiği Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi'nde, 9 Mart'ta, 'akıl ve ruh sağlığı yerinde değil' raporu verildi. Bu raporun savcılığa ulaşmasının ardından Aktaş, yaraladığı muhasebecisinin de şikayetçi olmaması üzerine 13 gün tutuklu kaldığı cezaevinden 18 Mart'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İlçeye dönen Aktaş, ruhsatlı tabancasına el konulması üzerine kendisine ruhsatsız tabanca temin etti. Aktaş'ın yakınlarını telefonla arayarak ruh sağlığının iyi olmadığını söylediği, kendisini öldürmek isteyenler olduğunu iddia ettiği öne sürüldü.TAHLİYE EDİLDİ, DEHŞET SAÇTIOrhan Aktaş, önceki akşam saatlerinde de eski çalışanı Şener Dursun ve eşi Halime Dursun ile yine alacak meselesinden tartıştı. Tartışma sırasında Aktaş, tabanca ile çifte ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendini vurdu. Dursun çifti olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan Orhan Aktaş da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİYaşanan olayda hayatını kaybeden Şener ve eşi Halime Dursun için Kabadüz ilçesinde, Başköy Mahallesi Muhtarlık ve Kültür Evi önünde cenaze töreni düzenledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katıldığı törende, Dursun çifti, kılınan cenaze namazının ardından, mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.Cinayetin ardından tabancayla intihar eden Aktaş'ın cenazesinin ise daha sonra toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Cenazeden görüntüler-Namazın kılınması-Detaylar

HABER: Nedim KOVAN KAMERA: Ahmet BAYRAK/ORDU

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Amca oğlunun eşini av tüfeğiyle öldürdü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Ali Gök (42) tartıştığı amca oğlunun eşi Safiye Gök'ü (53) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kaçan ve gizlendiği ahırda yakalanıp gözaltına alınan Ali Gök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, pazartesi günü gece saatlerinde Bayraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Gök, aynı mahallede oturan amcasının oğlu Kasım Gök'ün evine gitti. Ali Gök, burada amca oğlunun eşi Safiye Gök ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken Ali Gök, yanındaki av tüfeğiyle 3 çocuk annesi Safiye Gök'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Safiye Gök kanlar içinde yere yığılırken, Ali Gök evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Safiye Gök ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gök, daha sonra Gaziantep'te özel hastaneye sevk edildi. Burada tedaviye alınan Safiye Gök, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsinin ardından Safiye Gök'ün cenazesi toprağa verildi

Kaçan Ali Gök ise bugün sabah saatlerinde Kalaycık Mahallesi'nde gizlendiği ahırda jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Gök, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İslahiye Adliye sarayıŞüphelinin jandarma tarafından adliyeye çıkartılmasıAdliye girişinde ateş ölçülmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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İzmir toplu taşımada 'yeşil koltuk' uygulamasına geçti

TOPLU taşıma araçlarında kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmaması kararının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında yeşil koltuk uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında toplu taşıma araçlarının belirli noktalarında yeşil noktalar yapıştırılırken, vatandaşların yolculuk sırasında birbirleriyle temastan kaçınması hedefleniyor.Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 'Koronavirüs Genelgesi', toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla yolcu alınmasına yasak getirdi. Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de toplu taşımalarda 'yeşil koltuk' uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında belediye otobüsleri, vapurlar, metro ve tramvay vagonları, İZBAN trenleri, aktarma merkezleri, iskeleler, vagonlar ve duraklara uyarıcı yazılar asıldı. Toplu taşıma araçlarında ise güvenli oturma düzeni oluşturuldu. Vatandaşların mümkün olduğunda birbirine temas etmemesi için toplu taşıma araçlarındaki koltukların yarısına yeşil noktalar yapıştırıldı. Yan yana ve arka arkaya oturmayı engelleyen proje kapsamında toplu taşıma araçlarının oturma kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşınacak. Şu ana kadar toplu taşıma araçlarına 22 bin adet yeşil nokta yapıştırıldığı açıklandı.Konak Bahribaba Otobüs Durakları'nda otobüs bekleyen vatandaşların büyük bir kısmı da 'yeşil koltuk' uygulamasını olumlu bulduklarını belirtti. İlk günden bu yana alınan önlemleri kendince yeterli bulduğunu belirten Burhan Topçuoğlu (55), "Uygulamayı çok olumlu buluyorum. Umarım bu uygulamanın takibi de yapılır ve koronavirüsten kurtuluruz. Hepimizin bu tarz uygulamalara uyması gerekiyor. Şu ana kadar ülkemizde alınan önlemlerin de yeterli olduğunu düşünüyorum. İnsan hayatı çok önemli. Ben de kendimce önlem almaya çalışıyorum. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.'ÖNCE KENDİ TEDBİRLERİMİZİ ALMALIYIZ'Buna benzer uygulamaların olumlu olduğunu belirten Nilüfer Üre (52) ise, vatandaşların da kendi tedbirlerini alması gerektiğinin altını çizdi. Üre, "Uygulama güzel ancak bizim de bunları uygulamamız gerekiyor. Keşke sadece bugünlerde değil hep bu tarz uygulamalar yapılsa. Hem İçişleri Bakanlığı hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Ancak her şey bizlerde bitiyor. Kendi tedbirlerimizi iyi alırsak ve uyarılara da uyarsak bu beladan kurtulabiliriz" dedi.'Yeşil koltuk' uygulamasının şoför ve yolcular arasında sıkıntılara yol açabileceğini belirten Gülce Üre (25) ise, "Uygulamayı her ne kadar başarılı bulsam da sokağa çıkma yasağının gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar bir şekilde işine gitmek zorunda. Sakin hatlar için uygulanması daha kolay ancak yoğun hatlarda çeşitli sıkıntılar yaşanabilir. İş saatlerinde bu uygulamaya ne kadar uyulabilir? Şoför ve vatandaşlar arasında da sorunlar yaşanacaktır" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Otobüslerin içinden görüntüAnonsDuraklardan görüntüOtobüs bekleyen vatandaşlardan görüntüVatandaş röportajları

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

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Keşan Belediye Başkanı: Saros'taki tatil beldelerine gelmeyin

EDİRNE'nin Keşan İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye'de koronavirüs salgının görülmesi ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerden Saros Körfezi'ndeki tatil beldelerine gelen ya da gelmek isteyenleri uyararak, "Sahillerimize gelen misafirlerimiz var. Ancak onlara temizlik ve su hizmeti dışında bir hizmet maalesef veremeyeceğiz. Bu süreçte lütfen hem kendi sağlığınız, hem de bölge halkımızın sağlığı için sahillerimize gelmeyiniz" dedi.Keşan Belediye Meclisi, şehirdeki koronavirüs tedbirlerini görüşmek üzere belediyenin konferans ve tiyatro salonunda Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Katılımcıların maske takarak ve sosyal mesafe kuralına göre oturarak katıldığı toplantı, sağlık çalışanlarının alkışlanmasıyla başladı.Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe genelinde temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Keşan genelinde, dezenfeksiyon ve hijyen konusunda yoğun bir hizmet yürütüyoruz. Yaklaşık 250 noktada ilaçlama, yaklaşık 200 cadde, sokak ve noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı mutlaka yapılan çalışmalar ve gelişmeler ile ilgili bilgilendiriyoruz. Herkes kendi OHAL'ini ilan etmeli. Bu kötü günleri hep birlikte geride bırakacağızö dedi.SU KESİLMEYECEK, KAPALI İŞ YERLERİNİN KİRASI ERTELECEKSu borcundan dolayı su kesme işlemi yapılmayacağını ve tedbirler kapsamında kapalı olan belediyeye ait işyerlerinin kira borçlarının ertelendiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Belediyemize ait olan ve virüs tedbirleri kapsamında kapalı kalan kiracılarımızdan ilk aşamada mart ve nisan ayı kiraları alınmayarak sözleşmeleri uzatılacaktır. Diğer kiracıların kira ertelemeleri ise sürece göre meclis gündemimizde yeniden değerlendirilecek ve ertelenen kira alacakları, kalan 8 aya bölünecektir. Su borcundan dolayı su kesme işlemi yapılmayacak ve yapılacak tüm su kesme işlemleri ertelenmiştir" diye konuştu. 'SAHİLLERİMİZE GELMEYİNİZ'Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs salgınında vaka sayısındaki artış ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerden Saros Körfezi'ndeki Erikli, Yayla ve Mecidiye sahillerine gelen ya da gelmek isteyenlere de uyarıda bulundu.Helvacıoğlu, "Sahillerimize gelen misafirlerimiz var. Ancak onlara temizlik ve su hizmeti dışında bir hizmet maalesef veremeyeceğiz. Çünkü ancak Keşan'daki vatandaşlarımıza hizmet üretebileceğimiz bir süreçteyiz. Bu süreçte lütfen hem kendi sağlığınız, hem de bölge halkımızın sağlığı için sahillerimize gelmeyiniz. Biz meclis ve belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğizö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Meclis toplantısına katılanlar-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Gaziantep'te kurslarda üretilen maskeler halka dağıtılacak

GAZİANTEP'te meslek eğitim kurslarında günlük üretilecek 10 bin maske, halka ücretsiz olarak dağıtılacak.Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedarik sıkıntısı yaşanan maskelerin üretimi için harekete geçti. Belediye bünyesindeki sanat ve meslek eğitimi kurslarında, 21 usta öğretici ve 8 kursiyerle Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak üretilecek 10 bin maske halka ücretsiz olarak dağıtılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Kurstaki atölyeKursiyerlerin çalışmasıDikilen maskelerGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

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Trafik ışıklarından 'evde kal' çağrısı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, koronavirüse karşı trafik ışıkları ile dijital platformlara yansıtılan 'evde kal' yazısı ile vatandaşlar uyarılıyor.Bozüyük Belediyesi koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına kırmızı ışıkla destek verdi. Belediye ekipleri ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında bulunan sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara 'evde kal' yazısını yansıttı. İlçenin merkezine yerleştirilen dijital saat ve derece göstergesine de 'evde kal' sloganıyla uyarılar yapıldı. Bozüyük'te gün boyu "Evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için, hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınızö anonsları yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Trafik lambaları-Kırmızı ışığa yazı yazılması-Trafik ışıkları-Cadde ve sokaklardan görüntü-Saat ve derece göstergeleri-Evde kal mesajları-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Fatma Savaş İNAL/BOZÜYÜK(Bilecik),

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İzmir'de, 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonda, 2 bin 500 litre sahte dezenfekten ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kısıkköy Sanayi Sitesi içerisindeki bir işyerinde, sahte dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, tank içerisinde 2 bin 500 litre sahte dezenfektan, 20 bin çeşitli dezenfektan markalarına ait etiket ve çeşitli ebatlarda 15 bin plastik şişe ele geçirdi. Olayla ilgili olarak U.D. gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şüphelinin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İşyerindeki aramalardan görüntü-Ele geçirilen sahte dezenfektandan görüntü

-Plastik şişelerden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

Kaynak: DHA