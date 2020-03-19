DHA YURT BÜLTENİ - 16 Afrika'dan geldi, otogarda karantina talep ettiler SİVAS'ta Afrika'dan geldiğini iddia eden 2 kişi indikleri otogarda karantinaya alınmaları için polise başvuruda bulundu.

Afrika'dan geldi, otogarda karantina talep ettiler

SİVAS'ta Afrika'dan geldiğini iddia eden 2 kişi indikleri otogarda karantinaya alınmaları için polise başvuruda bulundu. İki kişi ambulansla gözlem altına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Afrika'dan ülkeye giriş yaptıktan sonra otobüsle Sivas'a geldiklerini iddia eden ve maske ile korunmaya çalışan 2 kişi, polisi arayarak karantinaya alınmak için başvuruda bulundu. Otogara giden polis ekipleri önlem alarak isimleri öğrenilemeyen 2 şüpheli için ambulans çağırdı.

Bu kişilerden biri, bir çok hava limanından geçtiğini belirterek, "Ben kendim hastaneye başvuruyorum. Garanti olsun istedim. Bu şekilde ailemin yanına gitmek istemedim. Afrika'dan geliyorum" dedi. 2 kişi olay yerine gelen ambulansla götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Otogardan görüntü-Şüpheli kişlerin görüntüsü ve konuşmaları-Polisin götürüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

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Suruç ve Viranşehir'de eczanede 'şeffaf naylon'lu koronavirüs önlemi ŞANLIURFA'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, korona virüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.

Suruç ve Viranşehir'de bulunan ecaneler koronavirüse karşı aldığı önlem ile müşterilerini şaşırttı. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu tezgah alanı şeffaf naylonla yapılan pravanla ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de naylonda açtıkları pencereden yaptı. Eczaneye gelen müşterilerle çalışanlar arasındaki alanı ayıran tezgah üzerine yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki naylon paravanla virüse karşı önlem aldıklarını belirten İlhami Şimşek, "İlaç almaya gelen bir müşteri zatürre gibi öksürmesi üzerine yapmış olduğumuz bu paravan sayesinde mikrop kapmaktan son anda kurtuldum. Koronavirüsten halkımızı ve kendimizi korumak için böyle bir yöntem geliştirdik. Çok ucuz bir maliyete aldığımız streç filmle kendimizi ve gelen hastaları koruma altına aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle eczaneye ilaç almaya gelen Mehmet Terkin, "Eczaneye girdiğimde tezgahın üzerine naylon çekildiğini, eczacıyı ise arkasında gördüğümde çok şaşırdım. Önce tadilat olduğunu düşündüm sonra bunun bir önlem için yapıldığını öğrenince eczacıyı tebrik ettim" diye konuştu.

Eczanede uygulanan yöntemin diğer işyerlerinde uygulanmasını isteyen Koray Köprülü ise "Eczacılarımınız buldukları bu çözüm çok önemli. Koronavirüs damlacık enfeksiyonu sistemiyle insanlara bulaşıyor. Biri öksürdüğü zaman havaya dağılan virüsler o havada canlı kalmaya devam ediyorlar. Bu virüs diğer kişiler solunum aldıkça hasta olma olasıkları artıyor. Keşke böyle bir yöntemi diğer işyerleri de uygulasaö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Eczaneye çekilen seffaf naylonİlaç almaya gelenlerNaylon paravan arkasından verilen ilaçlarEczacı ve müşterileriyle yapılan röpGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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Balıklıgöl'de koronavirüs sessizliği

ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl, koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Kentin simgesi olan hergün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, Dergah ve Hz. İbrahim Peygamberin doğduğuna inanılan mağara ise boşaldı. Sessizliğe bürünen tarihi mekanlardaki çay bahçeleri, kafeterya ve kahvehane gibi yerler de sandalyelerini topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Balıklıgöldeki sessizlikBalıklıgölde bulunan işyerleri masa ve sandalyelerini toplamasıKapalı olan iş yerleriKapalı olan Gümrük Han'ıGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Belediye dezenfektan üretip ücretsiz olarak halka dağıtıyor

MERSİN'de Tarsus Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında kendi laboratuarlarında ürettiği dezenfektanları halka ücretsiz olarak dağıtıyor.

Dünyayı saran koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından salgına karışı alınan önlemler kapsamında Tarsus Belediyesi maske üretimiyle birlikte el dezenfektanı üretimine de başladı. Belediye, Dünya Sağlık Örgütü'nün el yıkama formasyonunu uygulayarak günde 500 litre dezenfektan üretimini aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye Tesislerinde bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğü Laboratuarı'nda üretilen dezenfektanlar, hijyenik bir ortamda şişelendikten sonra halka dağıtılıyor. Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın oluşturduğu 14 ekip kapı kapı dolaşıp, halka ücretsiz el dezenfektanlarını dağıtıyor.

'GÜNDE 500 LİTRE DEZENFEKTAN ÜRETİLİYOR'Koronavirüse karşı önleyici tedbirler kapsamında dezenfektan üretimin devam edeceğini belirten Başkan Bozdoğan, "Salgın hastalık riskine karşı genelinde kamu binaları, yol, kaldırım, çöp konteynerleri, sağlık ocakları, eczaneler, parklar, huzur evi ve halkın ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından özveriyle sürdürülüyor. Tüm vatandaşlarımızın kişisel hijyene dikkat etmelerini ve yapılan uyarılara özenle uymalarını rica ediyorum. Maske yapımıyla birlikte dezenfektan üretimine başladık. Günde 500 litre kadar dezenfektan üretiyoruz. Bu 500 litre sadece kişisel olarak değil aynı zamanda kurumların, dairelerin, sitelerin ve özellikle İş hanlarının temizliğinde de kullanılabilen dezenfektanlar üretiyoruz. Son derece steril bir vaziyette hazırlanıyor. Dünya standartlarına uygun şekilde hazırladığımız dezenfektanlar" diye konuştu.

'EVDE KALIN BİZ GETİRECEĞİZ'Vatandaşlara evde kalmaları yönünde tavsiyede bulunan Başkan Bozdoğan, şunları söyledi: "Biz onların, özellikle ihtiyacı olan ailelerimizin erzaklarını da hazırlıyoruz, evlerine tek tek ulaştıracağız, alışveriş yapmak isteyen halkımızın bizi bir araması yeterli, biz gideriz onların yerine alışverişini de yapar kendilerine teslim ederiz. Yeter ki evde kalsınlar yeter ki temastan uzak dursunlar. Dezenfektan dağıtımıyla ilgili 14 tane ekip oluştu, ekipteki arkadaşlar ev ev dezenfektanları, maskeleri, eldivenleri halkımıza ulaştıracaklar. Burada çok ciddi bir tedbir almak zorundayız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Dezenfektanlar üretilirken-Dezenfektanlar dağıtılırken-Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan açıklama

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin),

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Tüfeği kazara ateş alan asker, yaralandı NİĞDE'nin Bor ilçesinde askeri fabrikada çalışan işçilerini taşıyan minübüste görevli koruma askeri er, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı .

Olay, bugün Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Bor Askeri Fabrika'da çalışan işçileri taşıyan minibüste koruma görevi yapan er, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Minibüstekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan er, tedaviye alındı. Tedavisi devam eden askerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattıldı.

Görüntü Dökümü-----------------------Acil önünde bekleyen askerlerden görüntüAcil önündeki ambulanslardan görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, kamerada BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl ilçesindeki Yeni Mahalle Kazımkarabekir Caddesi'nde meydana geldi. Sedat Tatar (34) yönetimindeki 16 KIY 23 plakalı otomobil sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada, Mahmut Yıldızlı'nın (18) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen Yıldızlı, yolda sürüklenerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Mahmut Yıldızlı ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden detaylar-Güvenlik kamerası

Kamera: Gürkan DURAL/İNEGÖL, (Bursa),

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Polis otosu ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 5 kişi yaralı

NİĞDE'de polis otosu ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis memuru 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Bor ilçesindeki Okçu Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa yaklaşan Necdet Öztürk yönetimindeki 51 AAE 641 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen polis otosu ile çarpıştı. Kazada polis memurları Mehmet Demiray (47), Hamit Dursun (30) ve diğer otomobildeki Mihriban Öztürk (61), Necdet Öztürk (66) ile Mihriban Öztürk (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 16 yaşındaki Mihriban Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü-------------------------Kaza yerinden görüntü-Polis aracından görüntü-İnceleme yapan ekiplerden görüntü-Hastaneye ambulansın gelişi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

Kaynak: DHA