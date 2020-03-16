DHA YURT BÜLTENİ - 16 180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi (4)ISPARTA'YA 74 KİŞİLİK KAFİLE DAHA GELDİUmre ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen 180 kişilik kafilenin ardından Isparta'ya 74 kişilik yeni bir kafile daha getirildi.

180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi (4)

ISPARTA'YA 74 KİŞİLİK KAFİLE DAHA GELDİ

Umre ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen 180 kişilik kafilenin ardından Isparta'ya 74 kişilik yeni bir kafile daha getirildi. Kafileyi taşıyan uçak, saat 20.00 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yolcular havalimanına çağrılan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra 2 otobüse bindirildi. 1 otobüse ise kafilenin eşyaları yüklendi. Kafiledekilerin tamamının maske taktığı görülürken, otobüs şoförleri de beyaz kıyafet, maske ve eldiven kullandı. Polis ve jandarma ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapan otobüsler konvoy halinde Isparta'ya ulaştı. Isparta Şehir Hastanesi'ne çok yakın noktada bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ve 1000 kişi kapasiteli Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirilen umre kafilesi ellerinde bavullarla binaya giriş yaparken, içlerinden biri gazetecileri görünce "Çek baba çek" diye seslendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Kafilenin 3 otobüsle yurda gelişi-Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Kontrolden çıkan otomobil, güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, otobüs terminalinin güvenlik kulübesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazı anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ kent merkezinde meydana geldi. M.K.'nin kullandığı 34 CAF567 plakalı otomobil, Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldiği sırada sürücünün kontrolünden çıkararak, güvenlik kulübesine çarptı. Kazada, sürücü M.K. ile güvenlik kulübesinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Güvenlik kamerası görüntüsü-Kazanın ardından çekilen görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

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Tokat'ta polis, esnafa 'koronavirüs' genelgesi tebliği etti TOKAT'ta polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliği'ne gönderdiği koronavirüs tedbirlerini içeren ek genelgeyi, kentte faaliyetlerini yürüten işletmelere tebliği etti.

Çin'in Vuhan kentinde çıkan, dünyaya yayılan ve 6 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açın Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak nitelendirdiği koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne koronavirüs konulu ek bir genelge gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine bugün saat 00.00 itibarıyla durdurulması kararlaştırıldı. Tokat'ta harekete geçen polis ekipleri kentte faaliyetlerini yürüten ilgili işletmeleri tek tek gezerek bakanlığın genelgesini tebliğ etti.

'DOĞUM GÜNÜMDE KAFEM KAPANDI'

Kentte kafe işleten Fatih Gökdere, "Devletimizin almış olduğu karara saygı duyuyoruz. Ama malesef benim doğum günümdü, iş yerimi kapatacağım ona üzülüyorum. En kısa zamanda bu sorunun, bu bulaşıcı hastalığın ülkemizden, milletimizden uzaklaşmasını temenni ediyorum. Çalışanlarım üzülüyorlar. Çünkü belirli alışkanlıkları vardı. Onlar için de güzel bir tatil olacak sanırım. Hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ekiplerin işyeri ziyaretleri-Tebligatta bulunmaları-İşyeri sahibinin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Çorum-Samsun yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor ÇORUM- Samsun yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır vasıta araçlar yolda kaldı. Araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla 2 saat sonra normale döndü.

Orta Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Samsun yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çorum- Samsun yolu Hasan Zahir ve Hancılar mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ağır vasıta araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çorum-Samsun Karayolu çift taraflı kapanan yol-Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışması-Trafik ekiplerinin çalışması-Sürücülerle röp.-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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Sivas'ta kar yağışı (2)KAR ULAŞIMI ETKİLEDİ

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Kar ve buzlanma nedeniyle Sivas-Ankara karayolunun Sıcak Çermik bölgesinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlara polis, jandarma ve çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yolda kalan bir ambulans da zincir takıp yoluna devam etti.

Öte yandan Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki 1453 rakımlı Seyfebeli mevkisinde bir süre Sivas istikametine araç ulaşımına kapandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Yoldan görüntüler-Yolda kalan araçlar

-Ekiplerin çalışmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: DHA