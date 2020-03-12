DHA YURT BÜLTENİ - 16 Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci hastaneye kaldırıldı ŞANLIURFA'da, 100 öğrenci okulda yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.

Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ŞANLIURFA'da, 100 öğrenci okulda yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.

Eyyübiye ilçesine bağlı taşımalı eğitim yapılan Ayrancı İlk ve Ortaokulu'nda, öğle yemeğinde verilen kuru fasulye, pilav ve turşuyu yiyen öğrencilerde, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Okul idaresinin ihbarı üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaklaşık 100 öğrenci, Harran Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların gıda zehirlenmesi olduğunu belirlediği öğrencilerden tedavileri tamamlananlar, taburcu edilerek evlerine gönderildi. Yemeklerden alınan numuneler ise incelemeye alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORAli LEYLAK- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

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Hrant Dink cinayetince yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü (2)

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIDüzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeref Ateş'in öldürülmesi olayı ile ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Aracın plakasını belirleyen polis, yaptığı takip sonucu otomobili Akçakoca yolu üzerinde durdurarak 3 kişiyi gözaltına alırken, emniyette ifadeleri alınıyor.

DÜZCE

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Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyede (2)

'MEŞRU MÜDAFAA ŞARTLARI OLUŞMUŞ'Tokat Barosu Avukatlarından Süleyman Kaya, Demirören Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Türk Ceza Kanunu'nun meşru müdafaayı kapsayan kısımlarındaki değerlendirmede özellikle ve öncelikle meşru müdafaanın oluşabilmesi için bazı koşullar gerektiğini belirterek, "Bunların başında fail kaçabilecek ise bir tehlikeden kaçacak. Ayrıca makul önleyecek bir tehlike ve ona karşı da savunma şartlarının oluşması gerekiyor. Aletler arasındaki orantılılık nesafet ilkesi dediğimiz mesele gerekiyor. Yani savunma ile saldırı arasında belli bir oran oluşması lazım. Ayrıca olayın kendisine has özelliklerinin de değerlendirilmesi gerekiyor. Tabi ki yargının vereceği bir karardır, ama burada olayın özüne baktığınız zaman tipik bir anlamda irdelediğimizde meşru müdafaa yani TCK'ın 25'nci maddesinde ki hususların oluştuğunu değerlendirebiliriz. Çünkü 25'nci madde meşru müdafaayı düzenler. 27'nci maddenin 2'nci fıkrasında meşru müdafaa makul görünecek bir heyecan, korku ve tehlikenin varlığı halinde aşılması faile ceza verilemez hükmünü getirir. Burada fail berat etmiyor. Ceza verilmez deniliyor. Yani bu olayın sanığı olan şahıs olayda ceza verilmemezlik ilkesi ile bence karşı karşıyadır. Çünkü, gerçekten birinin evine giriliyor. Evinde bir hırsızlık olayı var. Tabi olayın aslını tam bilmemekle birlikte dosyalara yansıdığı şeklinde hırsızın bir saldırısı var. Bu saldırı sırasında fail de yaralanıyor. Yaralandığı zaman da aynı şekilde karşılık veriyor. Çünkü aletler arasındaki orantılılık ilkesi oluşuyor. Yani maktulün saldırısı buna bıçakla, bu da aynı savunmayı bıçakla yapıyor. Doğrudan hayati bölgeye değilde baldırına gelen bir darbe vuruyor. Hayati bölgeye vursa da bence fark etmezdi. Yine meşru müdafaa oluşurdu. Bu olayda da tipik bir şekilde meşru müdafaanın tüm şartlarının oluştuğu düşüncesindeyim" dedi.'BURADA KAÇMA İMKANI YOK'Sanığın tutuklanabileceğini ifade eden Kaya, "Sanık tutuklanır mı? Tutuklanabilir. Çünkü tutuklama koşulları biraz daha değişiktir. Aynı zamanda toplumdaki infial durumu saldırı durumu ancak bunu yargı halledecektir. Geçmişte hatırlarsınız Konya'da olmuştu. Orada da niye tutuklandı. Ama orada meşru müdafaanın koşulları buradaki gibi açık değildi. Çünkü kanun kaçabilecekse bırakın kaçsın, diyor. Burada kaçma imkanı yok. Saldırı oluyor, burada kendisi saldırıya savunma yapıyor" diye konuştu.'O DURUMDA POLİSİ ARAYAMAZ'Polisi aramak yerine kendisinin müdahale etmesinin meşru müdafaaya engel olmayacağını belirten Kaya, "Hepimizin başına gelebilecek meseleler. Allak korusun, evinde hırsızla karşılaştın. Hırsıza diyeceksin ki dur bir dakika arkadaşım bekle ben şu polisi arayayım, polis gelsin. Adam elinde bıçakla sana saldırıyor. Öyle bir şey var mı? Mümkün değil. Polisi araması durumu söz konusu değil. Türk Ceza Kanunu'nun 25'nci maddesinde ki tüm unsurlar oluşmuş. Düşüncesindeyim. Tabi ki yargı karar verecektir" ifadelerini kullandı.Öte yandan olayın şüphelisi Oğuzhan Göğüş'ün ailesi ise açıklama yapmaktan kaçındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki resmi işlemleri süren şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Avukat Kaya'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ -Halil İbrahim YEL/ TOKAT

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Anamur'da, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen hasta tedirginliği

MERSİN'in Anamur ilçesinde 59 yaşındaki erkek hastanın nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu devlet hastanesinde, acil servis, bir süre giriş çıkışlara kapatılarak hijyen tedbirleri uygulandı. Başhekim Opr. Dr. Serkan Boz, hem hastane, hem de ilçede tedirginliğe neden olan hastanın Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, genel durumunun da iyi olduğunu belirtti.Anamur Devlet Hastanesi'ne nefes darlığı şikayetiyle gelen erkek hasta nedeniyle acil servis, giriş çıkışlara kapatıldı. Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen hastadan örnek alınarak Ankara'ya gönderildi. Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından ilçede tedirginlik yaşandı. Yaşanan gelişmenin ardından Kaymakam İsmail Gültekin, Başhekim Opr. Dr. Serkan Boz ve İlçe Sağlık Müdürü Cem Adil Cenkcimenoğlu ile hastanede basın toplantısı düzenledi. Kaymakam Gültekin, "Hastanemizde bu sabah hasta sevki ile ilgili işlem yapılırken, sanki koronavirüs var ve hastanemiz çalışmıyor ve tamamen izole edilmiş gibi bir algı oluşmasına yol açmış. Bu doğru değil. Hastanemizde şu ana kadar tespit edilmiş koronavirüs hastası bulunmamaktadır. Hastanemizin acil servisi ve tüm birimleri hasta kabulünü yapmaktadır" dedi.GENEL DURUMU İYİBaşhekim Serkan Boz da, hastaya prosedüre uygun şekilde sevk işlemi uygulandığını söyledi. Boz, "Akciğer enfeksiyonu alan 59 yaşında bir erkek hastamızdı. Solunum sıkıntısı ve nefes darlığı şikayeti ile müracaat etti. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra, Sağlık Bakanlığı'nın bu konularla ilgili bir algoritması var ve bugün tekrar güncellendi. Normal olarak sevk edildi. Şu an Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşmış durumda ve genel durumunun da iyi olduğu bilgisi geldi" diye konuştu.VİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARIİlçe Sağlık Müdürü Doktor Cem Adil ise koronavirüsle basit önlemlerle baş edilebileceğini ifade ederek, şunları söyledi: "Bunlardan birincisi hijyen. Özellikle el hijyeni 2- 3 saat arayla, ılık suyla ve normal sabunla parmak araları ve tırnak içleri olmak üzere normal en az 20 saniye yıkamamız virüsü çok rahat bir şekilde öldürüyor. Bu olmazsa, alkol ve 60 derecenin üzerinde kolonya ile ıslak mendil de koronavirüsü öldürüyor. Kapalı ortamdaysak iki saat arayla ortamı havalandırmalıyız. Ayrıca yüzeyleri de 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile kapı kolları dahil dezenfekte etmeliyiz."Hastanın gönderilmesinin ardından dezenfekte edilen hastane acil servisi dahil tüm birimleri hasta kabulüne tekrar başladı.

Görüntü Dökümü-------------------------Hastaneden genel ve detaylarHastane içinden görüntülerBasın açıklamasıGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

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Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Eceabat'a ulaştı

ÇANAKKALE Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine ulaştı. Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'un Bağcılar ilçesinden Bağcılar Belediyesi'nin katkılarıyla elinde büyük bir Türk bayrağı ile yola çıkan ve eski dönem askeri kıyafet giyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Eceabat ilçesine ulaştı. Elinde Türk bayrağı ile şehir merkezine gelen Saffet Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna ve çok sayıda öğrenci tarafından karşılandı.ŞEHİTLER YOLUNDA 485 BİN ADIM2 Mart'ta yürüyüşe başladığını belirten Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, "Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan almış olduğum bu güzel bayrağı 375 kilometre taşıdım. 375 kilometrede 485 bin adım atmışız. Şehitler yolunda 485 bin adım. Yürüyüşümüzün sebebi bundan 15 gün önce bizim burada nefes almamızı sağlayan 34 tane yiğit evladımız şehit oldu. Niçin şehit oldular. Vatan, bayrak, namus, ezan, Kuran için. İkinci sebebimiz; bundan bir ay önce yine Yunanistan'ın bir tane yaramaz çocuğu var. Ben onun ismini dahi söylemiyorum. Yunanistan'ın o çocuğuna diyorum ki; 105 yıl önce senin dedelerinin acısını sen bizden çıkarıyorsun ama senin buna cüretin yetmez. 105 yıl önce yedi düvel geldiniz. Bugün yetmiş yedi düvelde gelseniz Yüce Türk milletini, Türk askerini, halkını yenemeyeceksiniz. Yürüyüşümüzün üçüncü sebebi de 105'inci yıl kutlamaları" dedi.Çanakkale Savaşları'nda 57'nci Alay'da savaşmış bir gazinin torunu olduğunu söyleyen Gümüş, "Ne mutlu bana. Yolumuz şehitler yolu. Çünkü bizim onlara vefa borcumuz var. Bize bu güzel vatanı bırakmışlar. Şu an televizyonlarda izliyorsunuz vatansız insanları. Vatan olmadan ana olmaz, vatan olmadan yar olmaz, vatan olmadan hiçbir şey olmaz. Vatan giderse sizde gidersiniz. Onun için vatana, bayrağa saygı duyun, sahip çıkın" dedi.Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, yarın Çanakkale Valiliği'ni ziyaret edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ilçeye girişinden görüntüSaffet Gümüş'ün öğrenciler tarafından karşılanmasıSaffet Gümüş'ün konuşmasıSaffet Gümüş'ün elinde bayrakla yürümesinden görüntüSaffet Gümüş'ün öğrencilerle sohbetinden genel görüntü

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ECEABAT(Çanakkale),

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Eskişehir'de koronovirüs önlemleri artırıldı

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında okullar başta olmak üzere kamu kurumları, camiler, tramvay ve otobüs durakları, bilet gişeleri ile şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Büyükşehir ve Odunpazarı Belediyesi ekipleri, okullar başta olmak üzere kamu kurumları, camiler, tramvay ve otobüs durakları, bilet gişeleri ile şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı Odunpazarı ilçesinde yer alan tüm okullarda bahçe ve giriş kapılarından başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri ve tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte ediyor. Kamu kuruluşları ile camilerde de dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ürünlerle detaylı olarak temizliyor. Koronavirüse karşı önlemlerini artırdıklarını belirten yetkililer, "Kamuda çalışan vatandaşlarımızın ve özellikle de okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu nedenle de 135 cami ve 130 okulda dezenfekte çalışmalarını yürütüyoruz. Bundan sonra da koronavirüs ile ilgili hijyen çalışmamızı sürdüreceğiz" dedi.Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, günde 200 bine yakın kişinin toplu taşımaları tercih ettiğini ve yine binlerce kişinin de otobüs terminali gibi alanları kullandığını belirterek, tamvay ve otobüs durakları, bilet gişeleri ile şehirlerarası otobüs terminali, tramvay ve otobüslerin araç içi ve dışı temizlik çalışmalarının devam ettiğini ifade ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Belediye ekiplerinin dezenfekte çalışmaları

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR

Kaynak: DHA