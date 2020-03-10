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Menemen, İzmir, Anne, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ -16

ANNE VE 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İZMİR'in Menemen ilçesinde, hırsızlık yapmak için girdiği evde 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile oğlu Muhammed C.

10.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:49
DHA YURT BÜLTENİ -16

ANNE VE 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

 

İZMİR'in Menemen ilçesinde, hırsızlık yapmak için girdiği evde 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile oğlu Muhammed C.'yi  (5) öldüren ve emniyetteki sorgusunda evden çaldığı altınları toprağa gömdüğünü itiraf eden Suriye uyruklu Yasin Mihaviş(30), sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

Olay, 4 Şubat sabahı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Daireden çocuk ağlama sesi üzerine Suriyeli ailenin yaşadığı eve giren komşular, 5 aylık hamile Manar Alahmed'i yatak odasında, 5 yaşındaki Muhammed C.'yi de başka bir odada öldürülmüş olarak buldu. Annesinin cansız bedeni başında ağlarken bulunan 3 yaşındaki çocuğu alıp çıkan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde annenin 6 yerinden bıçaklanarak, küçük oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Otopsinin ardından anne-oğul toprağa verilirken, ailenin alt kat komşuları H.E. ile oğulları Ş.E. ve O.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Tutuklanan üç şüpheliden alınan kan ve tırnak örneklerinin Suriyeli anne ve oğlunun üzerinde bulunanlarla uyuşmamasının ardından soruşturma derinleştirildi ve Ş.E., O.E. ve H.E. serbest bırakıldı.

ANNE- OĞUL İLE AYNI MAHALLEDE OTURUYORMUŞİzmir polisi, çok sayıda tanığın ifadesine başvurdu. Birçok şüpheli teknik ve fiziki takibe alınırken, ekipler Suriye uyruklu Yasin Mihaviş  isimli şüpheli üzerinde yoğunlaştı. Suriyeli aileyle aynı mahallede oturduğu öğrenilen Yasin Mihaviş, ve eşi Ş.M. gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde hırsızlık için eve girdiğini ve çaldığı altınları da Menemen'de bulunan bir derenin yanına gömdüğünü söylediği öğrenildi.Yasin Mihaviş'in suçunu itiraf etmesinin ardından ekipler, altınları da gömülü olduğu yerden çıkardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Mihaviş, tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi Ş.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Zanlının adliyeye sevk edilişiHaber- Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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GERİDÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI 

ADANA'da plastik geridönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın maddi hasara neden olurken yangına müdahale esnasında bir itfaiye eri düşerek hafif şekilde yaralandı. 

Saat 04.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Büyükdili Mahallesi 93012 Sokak'taki plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekibi, fabrikanın depo kısmındaki yangına köpüklü ve tazyikli su ile müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu. Söndürme çalışması sırasında düşen bir itfaiye eri ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri, olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edildi. Soğutma çalışmasını da tamamlayan itfaiye erleri, günün aydınlanmasıyla birlikte yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatacak. 

Görüntü Dökümü--------------------------Fabrikanın dışıİtfaiye araçlarıİtfaiye erleriYaralı itfaiye eriİtfaiye erlerinin fabrika içinde yangına müdahale etmesiGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, =========================================

BOLU'DA ETKİLİ OLAN FIRTINA AĞAÇLARI VE AYDINLATMA DİREKLERİNİ DEVİRDİ

BOLU'da, gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Bazı mahallelerde yüksek gerilim hatlarındaki arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.Gece saat 02.00 sıralarında Bolu'da fırtına başladı. Yaklaşık 2 saat süren şiddetli fırtına nedeniyle kent merkezinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Hacı Nakkaş Cami'nin önündeki 2 çam ağacı elektrik tellerinin üzerine devrildi. Yüksek gerilim hattında meydana gelen kopma nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca fırtına nedeniyle İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan 3 aydınlatma direği de devrildi. Kent Meydanı'nda bulunan bir inşaattan da bazı malzemeler savrularak yola saçıldı. Fırtına nedeniyle, Tabaklar, İhsaniye, Karamanlı, Kültür, Borazanlar, Sağlık, Sümer, Tepecik ve Çıkınlar mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri bölgede yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Devrilen ağaçlar-Röportajlar-Devrilen direkler-Uçan malzemeler-Yoldaki sac malzeme-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

 


Kaynak: DHA

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