DHA YURT BÜLTENİ - 16

05.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:01

Şehit babası: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye Cumhuriyeti için ölmeye hazırız

BATMAN'da Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için mevlit programı düzenledi. Programa katılan Sasonlu İdlib şehidi Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur, "Eğer devlet isterse ben, 1 ağabeyim, kardeşlerim, 5 çocuğum ve 3 bin kişilik Şigo aşiretiyle cephede savaşmaya hazırız. Türkiye Cumhuriyeti için ölmeye hazırız" dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi'nce İdlib şehitleri için Atatürk Parkı'nda mevlid ve anma programı gerçekleştirildi. Programa Vali Hulusi Şahin, kurum müdürleri, vatandaşlar ve İdlib şehidi Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur katıldı. Programda konuşan Vali Hulusi Şahin, "Yeri geldiğinde bir değil, bin gideriz ama bayrağımızı indirtmeyiz, ezanımızı dindirtmeyizö dedi. Bu toprakların bir santimetrekaresini kimseye böldürtmeyeceklerini ifade eden Vali Şahin, "Bizim Suriye'deki varlığımızın sebebi de budur, vatan savunmasıdır. Biz on binlerce kilometre uzaklıktan gelmedik. Rusya orada, Amerika orada, dünyanın birçok coğrafyasından savaşçılar var. Fakat oradaki karışıklık bizim topraklarımızı tehdit ediyor. Ne çabuk unuttuk Reyhanlı patlamasını, ne çabuk unuttuk Kilis'teki taciz saldırılarını, sınırdaki vatandaşlarımız evlerinin içinde şehit edildiler. Biz eğer Suriye coğrafyasında bulunmazsak buralarda rahat oturamayız. Eğer biz İdlib'deki mücadeleyi yapmazsak korkulur ki ileride bu mücadeleyi Diyarbakır'da, Batman'da, Maraş'ta yapmak zorunda kalacağız. O yüzden Türk ordusu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için çalışıyor, macera aramıyor. Bizim evlatlarımız da vatan savunması için şehit oldular. Bu haklı ve kutlu mücadelede yalnız değiller. Bütün millet arkalarında. Mehmet amcam 'ben de giderim, kardeşlerim, yeğenlerim diğer evlatlarım var, çağırılırsak kalkar giderim' dedi. İşte bunu birilerinin Batılılara anlatması lazım. Zannediyorlar ki şehit sayısı artınca Türkiye devleti politika değiştirir. Hayır, tam tersi bizim intikam duygusunu alevlendirir ve gazabımız da çok daha feci olur. Bunu da şehit Cuma kardeşimizin silah arkadaşları gösteriyor. İntikamını aldılar Cuma'mızın. Bizler savaş isteyen bir millet değiliz, kendi topraklarımızda huzurlu yaşamak istiyoruz. Tekrardan şehitlerimize rahmet diliyorum. Biz biriz, 83 milyon ordumuzun arkasındayız" diye konuştu.

'3 BİN KİŞİLİK ŞİGO AŞİRETİYLE CEPHEDE SAVAŞMAYA HAZIRIZ'Anmaya katılan İdlib'de şehit düşen Sasonlu asker Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ise şunları kaydetti: "Allah, devletimize zarar vermesin. Eğer devlet isterse ben, 1 ağabeyim, kardeşlerim, 5 çocuğum ve 3 bin kişilik Şigo aşiretiyle cephede savaşmaya hazırız. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Hangi cephe olursa olsun canı gönülden hepimiz gitmeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti için ölmeye hazırız."

Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencilerinin şehit askerlerinin isimleri anons edildiğinde hep birden 'burada' yanıtı programa katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Alandan görüntü-Şehit Cuma Bağutur'un babası Mehmet Bağutur'un konuşması-Şehitlerinin isminin okunması-Vali Hulusi Şahin'in konuşması-Şehitler için lokma tatlı dağıtılması-Genel ve detay

Haber-Kamera: Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/ BATMAN,

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İdlib şehidi Muhammed Yılmaz'ın annesine gönderdiği mesajlar yürek burktu SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Kütahyalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz (27), görev yaptıkları bir köyde Suriyeli çocuklarla çekilmiş fotoğraflarını annesi Hatice Yılmaz'a göndererek "Kıyamam yüreğim sızlıyor onları görünce. Üstleri başları yırtık, ayaklarında ne ayakkabı ne çorap var. Kiminin ailesi bile yokö diye yazdı. Rejimin saldırdığı köylerdeki dramı annesiyle paylaşan şehit Yılmaz, aynı bölgenin 2 gün sonra rejim unsurlarınca da bombalandığını anlattı.

İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, memleketi Kütahya'da geçen 1 Mart günü yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kütahya'nın Yunus Emre Mahallesi'nde oturan şehit Muhammed Yılmaz'ın ailesinden annesi Hatice Yılmaz, saldırıdan bir hafta önce oğlunun görev yaptıkları İdlib'teki bir köyde çocukların dramını gösteren fotoğraf ve videoları internetten kendisine göndererek anlattığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'e girmeden önce 20 gün izne geldiğini ve ardından göreve çağrıldığı için yeniden döndüğünü ifade eden Hatice Yılmaz, oğlunun görev yaptığı yerlerdeki çocukların fotoğraflarını göndererek, yaşanan dramı kendisiyle paylaştığını söyledi. Şehit annesi Yılmaz, "İdlib'e girdiğinde bana attığı ilk fotoğraf çocuk fotoğrafı oldu. Anne buraları kırsal bölgeler, düz değil Türk askeri gelince çocuklar üzerimize koşuyorlar. Biz de onlara çikolata dağıttık' dedi. Sonrasında içinden geçtikleri köyün hemen arkalarından bombalandığını ve 'gözümüzün önünde yandılar' diye mesaj yazdı. Çocukları çok severdi, sivil hayatında da çocuklarla ilgilenirdi. Hatta şöyle bir mesaj yazmış 'Anne Kürt'üyle, Arap'ıyla çocukların hepsi çok masum. Çok tatlılar çok üzülüyorum. Biz burada olduğumuz sürece onların kılına zarar gelmez' diye yazdıö dedi.

On kadar çocuklar çekilmiş fotoğrafını kendisine gönderen oğlunun mesajlarında sürekli çocuklardan bahsettiğini anlatan Hatice Yılmaz, "On kadar çocuğun olduğu fotoğraf attı ve 'biz bu çocukları giydirdik Türk askeri olarak ellerimle giydirdim, kimimiz çorabını kimimiz elbisesini verdi' dedi. Kumanyalarını paylaştıklarını çünkü onların alış-veriş yapacağı hiçbir yer olmadığını söyledi. Daima çocuklardan bahsetti. Ondan sonra bir süre haberleşemedik. Ayın 24'ünde 2-3 dakika görüştük. Kardeşi Emre ile konuştu en sonra oğlum kardeşine 'Anne ve babama iyi bak Emre' sözü oldu. Sanki içine doğmuş gibi Emre'ye sordum o da 'yok bir şey' dedi. Ama ben duydum ve son sesini duymam o oldu. Sonra da şehit haberini duyduk. Asker arkadaşlarının akrabaları aradılar ve ulaşamadıklarını söylediler. Bende ulaşamayınca içime ateş düştü. O ana kadar bu kadar korkmuyordum. Ama o arada oğlum bana şöyle bir mesaj göndermişti 'Anne bizim iki tarafımızdan bombalar yağıyor. Zor durumda kaldık destekte gönderemiyorlar. İki bölük olarak çok yalnız kaldık. Biraz geri çekiliyoruz' demişti. Bizim ciğerimiz yandı ama vatan sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Bizim evlatlarımız ülkemizin zor duruma düşmemesi için canlarını seve seve Kandil gecesi şehit oldular. Devletimiz tüm kurumları ile bize desteğini esirgemedi sağ olsunlarö diye konuştu.

'BU ÇOCUKLAR İÇİMDEN ÇIKMIYOR' DEMİŞTİŞehit babası Hüseyin Yılmaz da şehit oğluyla gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İdlib'e girdikten sonra çok görüşemedim. Telefon çekmediği için internetten ses duyacak kadar konuştuk. Baba 'dışarıdan görüldüğü gibi değil çocuklar yetim kalmışlar, anne babaları katledilmiş' dedi. Üzerlerindeki onlara giydirmişler, çikolatalar vermişler. Sonra emir gelince oradan ayrıldıklarını ve o çocukları bombaladıklarını mesajlarda yazıp 'Bu çocuklar içimden çıkmıyor' demişti. Şehit olmadan 2-3 gün önce konuştuk, başkada konuşamadık. Kandil gecesinde şehit oldular. Vatanımız sağ olsunö

ÇOCUKLUK ARKADAŞINA ACI HATIRAİdlib şehidi Muhammed Yılmaz'ın çocukluk arkadaşı olan Uzman Jandarma Ali Kılyoran da yemin töreni sırasında kendisine bıraktığı bandanayı kafasına takarak aralarındaki diyaloğu şöyle anlattı: "Muhammed Yılmaz'ın çocukluk arkadaşıyım. Kardeş gibiyiz. Muhammed eğitim birliğinde yemin töreni varken başımdaki bandanayı benim için hazırlamış. Bana demişti ki bende o sıra Jandarma Genel Komutanlığı Komanda kursuna katılacaktım. Bunu ikimizden birisi şehit olursa kalan bunu ömür boyu saklasın anılarımızı bununla yaşatsın istedi. İçerisine de 'Uzm On. Yılmaz'dan Kara Kuvvetleri Piyade Komandadan, Jandarma Komandaya hediyemdir' diye yazdı. O şehit oldu artık, tüm anıları tüm emaneti benle birlikte saklanacak. Başımdaki de Muhammed'in hediyesidir. İnşallah peygamber efendimize komşu olsunö

DRAMI MESAJLARDA ANLATTIİdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, internetten annesi Hatice Yılmaz'a gönderdiği fotoğraf ve videolarla Suriye'de özellikle çocukların yaşadığı dramı şu mesajlarla anlattı:

"Kıyamam yüreğim sızlıyor onları görünce. Üstleri başları yırtık, ayaklarında ne ayakkabı var ne çorap. Korku dolu gözerle bakıyorlar. Ne okul var ne market, kiminin ailesi bile yok. Çoğunun ayağında çorap yoktu. Hepsini topladık, kendi çoraplarımızdan kendi ellerimizle giydirdik tek tek kıyafet verdik. Savaş psikolojilerini mahvediyor anne. Çocukların kimin çocuğu olursa olsun onlara bu hayatı büyükleri yüzünden yaşıyorlar. Bizi görünce umut dolu gözlerle bakıyorlar. Elimizden ne gelirse paylaşıyoruz.ö

Görev yaptıkları köyde çocukların bulunduğu bölgenin onlardan 2 gün sonra rejim unsurlarınca bombalandığını anlatan şehit Muhammed Yılmaz, diğer mesajlarında ise; "Türk askerinden başka tutunacakları dal yok anne. Uçakları köyleri vuruyor, cayır cayır yandı çocuklar. Rabbim bu çocukların gözyaşlarına dur der inşallah. Arap'ı, Kürt'ü fark etmez çocuk, çocuktur. Allah yardım etsin. Emir gelene kadar buradayız, biz buradayken hiçbirinin kılına zarar gelmez. Biz gidince gene olacakö

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTISuriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Kütahyalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın da yer aldığı ve saldırıdan 1 saat çekildiği belirtilen bir video ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şehit evi ve büyük fotoğrafı-Şehit ailesi-Anne Hatice Yılmaz ile röp.-Baba Hüseyin Yılmaz ile röp.-Çocukluk arkadaşı Ali Kılyoran ile röp.-Şehit Yılmaz'ın çocuklarla videosu ve fotoğrafları-Annesine internetten gönderdiği mesajlar-Askerlerin saldırı öncesi videosu-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Gazi torunu, şehitler için Çanakkale'ye yürüyor

ÇANAKKALE Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Tekirdağ'a ulaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına elinde Türk bayrağı ile Pazartesi günü İstanbul'un Bağcılar ilçesinden yola çıkan Saffet Gümüş, Tekirdağ'da karşılandı. 17 gün sürecek 400 kilometrelik yürüyüşün sonunda Çanakkale'ye ulaşacak olan Gümüş, Bahar Kalkanı Operasyonu'ndaki Mehmetçiğe de moral vermek istediğini söyledi.

Saffet Gümüş, "Yürüyüşümün sebebi bayrak için, vatan için, şehitler için. Çünkü biliyorsunuz. Bundan birkaç gün önce yiğit evlatlarımız şehit oldu. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Yürüyüşümüzün ikinci amacı bayrak için. Çünkü bayrağımız, şehit kanıyla yoğrulmuş bir bayrak. Bundan 15-20 gün önce Yunanistan'ın bir çocuğu vardı. İsminin söylemiyorum. Yunanistan'ın o çocuğuna diyorum ki bizim bayrağımız şehit kanıyla yoğruldu. Bayrağımıza değen o eli kırarızö dedi.

'VATANIMIZA, DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ'Milli değerlere sahip çıktıklarını ifade eden Gümüş, "Bundan 105 yıl önce dedelerimiz orada şehit oldu. Çanakkale demek bir il ismi değil. Çanakkale demek Türkiye'nin varoluşu, Türkiye'nin kurtuluşu demektir. Bunun için yüzlerce, binlerce şehit verdik. O zaman tek davamız vardı. Dedelerimizin davası vatandı. Davası vatandı. Bayrak olmadan, vatanda olmadan biz olamayız. Bayrağımız, vatanımıza ve devletimize sahip çıkacağızö diye konuştu.

BAYRAĞI CUMHURBAŞKANINA HEDİYE ETMEK İSTİYORYürüyüşünü 18 Mart tarihinde Çanakkale'de tamamlayacağını da kaydeden Gümüş, "Allah nasip ederse, bu kutlu bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a vermek istiyorum. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek devlet diyorum. Yürüyüşüm toplam 17 gün sürmüş olacak. 400 kilometre. Bugün 4. Gün Tekirdağ'a geldik. Tekirdağ'da güzel bir karşılama yaptı ilçe başkanımızö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Saffet Gümüş'ün üniforma ve bayrakla yürümesi-Tekirdağ'a ulaşması-Atatürk heykeli önünde yürümesi-Saffet Gümüş röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/Tekirdağ,-

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Meslektaşı kız arkadaşını öldüren polis: Barışmak için gitmiştim AYDIN'ın Efeler ilçesinde, önünü kestiği otomobile tabancayla 11 el ateş ederek kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın (28) ölümüne, annesi Güngör Çetinkaya'nın yaralanmasına neden olan polis memuru Suat Teke tutuklandı. Suat Teke'nin emniyetteki ifadesinde, Hatice Büşra ile bir süre önce ayrıldıklarını ve oraya barışmak için gittiğini ileri sürerek "Yolda karşılaştık. Ancak beni görünce durmak istemediler. Bunun üzerine böyle bir olay yaşandı" dediği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ata Mahallesi 683'üncü Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Suat Teke, 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kız arkadaşı olan Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu kesti. Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobile bir anda tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan 8'i Çetinkaya'ya, 3'ü yanındaki annesine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren anne Çetinkaya'nın da hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

'BENİ GÖRÜNCE DURMAK İSTEMEDİLERI'

Olaydan sonra tabancasıyla yakalanıp, gözaltına alınan polis memuru Suat Teke, emniyete götürüldü. Suat Teke'nin ifadesinde, Hatice Büşra Çetinkaya ile bir süre arkadaşlık yaptıklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını belirterek, "Oraya barışmak için gittim. Annesi de beni tanıyordu. Daha önce de ailecek gidip gelmişliğimiz oldu. Yolda karşılaştık. Ancak beni görünce durmak istemediler. Bunun üzerine böyle bir olay yaşandı" dediği öğrenildi. Suat Teke'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDI

Polis memuru Suat Teke, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinden sonra, mahkemeye çıkarılan Suat Teke tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Olayda yaşamını yitiren polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın cenazesinin yarın, Efeler ilçesi, Yedi Eylül Mahallesi'ndeki İmam Hatip Camii'nde cuma vakti kılınacak namaz sonrası Kemer Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şüpheli polis memuru Suat T.'nin (Teke) adliyeden çıkartılırken görüntüsü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Bozcaada ilçesinde uyuşturucu madde imalatı, satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 1 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda iş yerinde yapılan aramada 4 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda aparat ve düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Narkotik köpeği ile uyuşturu operasyonu ve ele geçirilen uyuşturucu görüntüsü

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

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'Yeni' Yusufeli'de yamaç paraşütü gösterisi ARTVİN'de, yapımı süren Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanındaki çalışmalar sürüyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra yeni sosyal aktiviteler de yapılmaya başlanan ilçede, yamaç paraşütü gösterisi için ilk uçuş denemesi yapıldı.

Artvin'de yapımı süren Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar devam ediyor. Yusufeli Barajı, tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli kemer beton kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak. 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına bin 638 konut inşa edilecek, bin 600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan tarımsal alan olacak. Yusufeli Kaymakamlığı ve Yusufeli Belediyesi, yeni inşa edilen ilçede sosyal aktiviteler yapılması için de çalışmalar başlattı. Bu kapsamda ilçenin Çamlık mevkisinde yamaç paraşütü gösterisi için uçuş denemesi yapıldı.

'YUSUFELİ, YENİ MACERALAR SUNUYOR'

Yusufeli yeni yerleşim yerine yapılan uçuş denemesini, base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy gerçekleştirdi. Bin 500 rakımlı Bahçeli Köyü Çamlık mevkisinden, 720 rakımlı yeni yerleşim yerine iniş yapan Koçak ve Toy, Yusufeli'nin Türkiye'nin skydiving ve wingsuit sporlarına uygun sayılı parkurlarından biri olabileceğini vurguladı. Yusufeli'nde 12 ay uçuşa imkan sağlayan parkurların olduğunu belirten Toy, "Karadeniz'in kıyı bölgelerine göre daha açık ve uygun iklim şartlarına sahip. Yusufeli, yamaç paraşütü sevenlere yeni fırsatlar ve maceralar sunuyor. Bu parkurlardan inişte bir buçuk saat gökyüzünün eşsiz güzelliklerini seyretmek mümkün olurö dedi.

'DOĞA TURİZMİNİN MERKEZİ YUSUFELİ OLACAK'

Yusufeli ilçesinin 7'nci kez taşındığını belirten Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de yeni bir ilçenin ve memleketin inşa edildiğini ifade etti. Aytekin, "Vatandaşlar, 'biz burada ne yapacağız, bu dağın üzerine ne olur' diye sorular soruyordu. İşte bu etkinlikler, vatandaşlarımıza da bir cevap oluyor. Burada turizm olacak, doğa turizminin merkezi Yusufeli olacak. Kaçkar Dağları'nda yürüyüş, kaya tırmanışları ve bugün yapılan paraşüt etkinlikleri gibi birçok etkinlikler olacak. İlçemizin geleceği için çalışıyoruz. Yusufeli Belediyesi olarak yaptığımız her projede ilçemizin turizm potansiyelini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Devam eden Seyir Tepesi, Minia Yusufeli, Çatalkayalar projelerimiz de bu amaca yönelik projelerimizdendirö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yamaç paraşütü yapan sporculardan detaylar-Yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ile röportaj-Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), DHA

Kaynak: DHA