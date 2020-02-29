DHA YURT BÜLTENİ - 16

29.02.2020 17:31 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:31

Ayvacık sahillerinde mültecilerin bekleyişi sürüyor

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Sokakağzı sahiline gelen bir grup göçmen, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için bekleyişini sürdürüyor.

Sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, Ayvacık sahillerine gelmeye devam ediyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 30 kişilik grup, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için bot temin etmeyi ve hava şartlarının düzelmesini bekliyor. Bir yardım kuruluşunun gönüllüleri ise, sahilde bekleyen Afgan göçmenlere gıda, giyecek ve battaniye yardımında bulunuyor.

POYRAZ FIRTINASI NEDENİYLE DEMİR ATAN GEMİ YOLUNA DEVAM ETTİAyvacık sahillerinde sabah saat 09.00 sıralarında poyraz fırtınası sebebiyle kıyıya yaklaşarak demir atan ve Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren 96 metre uzunluğundaki Türk bayraklı "Ümit G.ö isimli geminin, rüzgarın azalmasının ardından yoluna devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ayvacık sahillerinde bekleyen mültecilerden genel ve detay görüntü-Mülteci ile röp.-Burak Gezen anons.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa Suiçmez-İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Hatay şehidi Muhammet Ali Özer toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde, Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan Astsubay Çavuş Muhammet Ali Özer'in (25) cenazesi Hatay'da toprağa verildi.Şehit Muhammet Ali Özer için Gülderen Mahallesi'nde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, babası Hüseyin, annesi Nazmiye Özer, nişanlısı Gülşen Türkoğlu, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Muhammet Ali Özer'in asker kepini giyen nişanlısı Gülşen Türkoğlu, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran genç kız, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Ali Özer'in naaşı götürüldüğü Gülderen Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİNuri PİR-Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

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Tekirdağ 3 şehidini gözyaşlarıyla uğurladı(2)ŞEHİT KARA'YI 25 BİN KİŞİ UGURLADI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Geçen yıl Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden gönüllü olarak İdlib'e giden Kara'nın cenazesi baba ocağında helallik alındı. Burada bekleyen binlerce kişi arasında bulunan anne İhbar Kara, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Helallik alınmasının ardından şehit Kara'nın naaşı yaklaşık 10 bin nüfuslu Büyükyoncalı Mahallesi Aziziye Camii'ne götürüldü. Cenazede şehidin güçlükle ayakta duran annesi İhbar ile babası Kemal Kara ile yakınları taziyeleri kabul etti. 'BUGÜN DÜĞÜN GÜNÜMÜZ'Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde konuşan şehidin ağabeyi Suat Kara, bugünün düğün günü olduğunu ifade ederek, "Kardeşim kandil gecesi, mübarek Cuma gecesi şehitlik mertebine ulaştı. Bugün komşularımız, vatandaşlar protokol üyeleri, kardeşlerimiz düğün günümüzde yalnız bırakmadı. Benim kardeşim terörün ufak, tefek olanı ile değil en büyüğü ile savaşıp şehit olmuştur. Allah herkese kardeşim gibi böyle bir ölüm nasip etsin" dedi.ŞENTOP: ÜLKEMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZTörende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hain hava saldırısında 33 şehit verdik. Bugün memlekemiz Tekirdağ'da 3 vatan evladımızı son yolculuğuna uğurluyoruz. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, aillelerine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz" dedi.Kılınan cenaze namazının ardından şehit Nihat Kara'nın naaşı bando eşliğinde ambulansa alındı. Şehit Kara'nın cenazesi mezarlığa götürülürken cadde boyunca yoğun kalabalıklar oluştu. Şehit Kara, Büyükyoncalı Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Şehit cenazesinin baba ocağına getirilmesi-Annenin tabuta sarılıp ağlaması-Cenaze katılanlar-Şehidin cenazesinin camiye götürülmesi-Cenaze arkasındaki kalabalık-Şehit ağabeyi Suat Kara'nın konuşması -TBMM Başkanı Şentop'un konuşması-Cenaze namazı-Şehidin cenaze aracına taşınması-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Şaban KARDEŞ-Onur KAYA-Şenol AKSOY/TEKİRDAĞ,

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HDP önündeki eylemde 180'inci gün (2)AİLE SAYISI 107'YE YÜKSELDİ

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylem yapan ailelerin sayısı, 180'inci günde, 3 ailenin daha katılmasıyla 107'ye yükseldi.'5 YILDIR KOKUSUNA, SESİNE HASRETİM'5 yıl önce kaçırılan oğlu Engin Küçükdal (20) için Adana'dan gelen Kamile Küçükdal, oğluna kavuşmak umuduyla HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldığını söyledi. 5 yıldır Engin'in kokusuna hasret kaldığını söyleyen Küçükdal, "8'inci sınıfa kadar okudu. Tarlaya çalışmaya gidiyorduk. Kaybolduktan sonra mahalledeki gençlerde terör örgütünün onu kaçırdığını öğrendim. Buraya oğlum için geldim. 5 yıldır sesine, kokusuna hasretim. Beni görüyorsa gelsin. Onu bekliyorum. Eve giriyorum, ev bana zindan gibi. Başımı yastığa koyamıyorum" dedi.'OĞLUMU HDP'DEN İSTİYORUM'Sakarya Üniversitesi Maliye Bölümü'nde okuduğu sırada 5 yıl önce kaçırılan oğlu Yavuz (28) için Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinden gelen Sevgi Çahmar da oturma eylemine katıldı. Oğlu Yavuz'a teslim olması için çağrıda bulunan Sevgi Çahmar, "Gel devlete teslim ol. Oğlumu istiyorum. Oğlum için buraya geldim. Oğlum gelene kadar buradayım. Oğlumu HDP'den istiyorum. Kim götürmüşse ondan istiyorum" diye konuştu.'NİŞANLIN SENİ BEKLİYOR'9 ay önce Kocaeli'de bir inşaatta çalışken ortadan kaybolan oğlu İdris (23) için Ağrı'dan gelen Altun Bozkurt ise "İdris, rica ediyorum gel. Baban hasta, ben hastayım. Nişanlın bekliyor. Kurban olayım gel" dedi.

Görüntü Dökümü-----------HDP İl binası önünden detayAilelerin oturma eyleminden detayKamile Küçükdal'ın konuşmasıSevgi Çahmar'ın konuşmasıAltun Bozkurt'un konuşmasıGenel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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29 Şubat'ta nikah masasına oturan Uzman Çavuş, asker selamıyla 'evet' dedi

Bursa'da, Özlem Çetiner (25) ile 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat'ta nikah masasına oturan Uzman Çavuş Ömer Lafçı (28), asker selamı vererek "Bu ülkenin birlik ve beraberliğini kimse bozamaz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedikten sonra 'evet' dedi.İnegöl ilçesinde Uzman Çavuş Ömer Lafçı ve Özlem Çetiner, 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat'ta nikah masasına oturdu. İnegöl Belediyesi Nikah Dairesi'ndeki törende, nikah memuru Fikret Aygün'ün sorusu üzerine ayağa kalkan damat Uzman Çavuş Ömer Lafçı, asker selamı vererek, "Bu ülkenin birlik ve beraberliğini kimse bozamaz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi ve ardından 'evet' cevabını verdi. Gelin Özlem Çetiner ise, "İkimiz de Kayseriliyiz. 4 yılda bir yıl dönümümüzü kutlayacağız. Masraftan kaçtık. Güzel bir gün oldu, mutluyuz" dedi.Damat Uzman Çavuş Ömer Lafçı, "4 yılda bir sene geçmiş olur diye düşündük. Buradan İdlib'de görev yapan meslektaşlarımın Allah yardımcısı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Nikah töreninden detaylar-Açıklamalar

-Damadın cevabı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA