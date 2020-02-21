DHA YURT BÜLTENİ-16

21.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:37

Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında (3)

BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT EVİNE ZİYARETSuriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İdlib'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24), Samandağ ilçesindeki babaevini ziyaret etti. Şehidin babası Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'na taziye dileklerinde bulunan Bakan Akar ile beraberindeki komutanlar, taziye çadırında dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Bakan Akar'ın görüntüsüDua edilmesiBakan Akar'ın şehit evinde görüntüsüŞehidin yakınlarıHaber-Kamera: Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ (Hatay),

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Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladı

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmin kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Daha önce sivillerin boşalttığı köylerde zaman zaman ılımlı muhaliflerle, rejim askerleri arasında da çatışmalar yaşanıyor. İdlib'e bağlı Sarmin kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Rejimin saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşalttığı köylerde, Ilımlı muhalif grupları ile rejim askerleri arasında da sıcak çatışmalar yaşanıyor. Rejim güçleri ile birbirleriyle yaklaşan muhalif gruplar tank ve ağır silahlarla rejim güçleriyle çatışıyor. Rejimin elinde bulundurduğu Qmenas kasabasından, İdlib kent merkezi yakınlarına da top atışları yapılıyor. Bölgede bulunan siviller bombardımanları tedirginlikle izliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Rejim uçakları Sarmin kasabasını bombalıyor haberi görüntü dökümü-Bombardıman görüntüleri-Patlamalar sonrası dumanlar-Birçok noktadan yükselen dumanlar-AnonsHasan DÖNMEZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/İDLİB (Suriye)

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Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülkedir (2)

ÖZHASEKİ'YE ZİYARETTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi Kayseri'deki evinde ziyaret etti.

'SU ÜRÜNLERİNDE HEDEF 2 MİLYAR DOLAR'Bakan Pakdemirli ziyaretin ardından Yamula Barajında Tarım İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 135 bin metrekare alana kurulan Somon Balık Üretim Merkezini ziyaret etti. Burada tekneye binerek Yamula Barajındaki kafeslerde üretimi yapılan balıkları inceleyen Bakan Pakdemirli daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Türkiye'nin su ürünleri konusunda ciddi atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bugün Yamula Barajı'ndaki su ürünlerimizi görelim dedik. Hem de bölgenin sulanması konusundaki çalışmaları yerinde izleme imkanına sahip olduk. Projeler bittiği zaman yaklaşık 110 bin metrekarelik alan sulanabilecek. Bölgenin kalkınmasına çok ciddi katkıları olacak. Özellikle Yamula Barajı'ndaki su ürünleriyle ilgili Japonya ve Çin'e ihraç edilen somon balıklarını gördük. Türkiye özellikle su ürünlerinde çok ciddi atılımlar gerçekleştirmektedir. Bugün itibariyle 1 milyar dolar ihracatımız var. Biz bunu 2023 itibariyle 300 bin tondan 600 bin tona, 1 milyardan 2 milyara çıkarmak istiyoruz. Ben buradaki çalışmaları yerinde buluyorum. Türkiye ekonomisine de çok ciddi katkıları var. Buradaki alanların genişletilmesi konusunda, arkadaşlarımız koruma kullanma dengesi içerisinde gerekli çalışmaları yapıyorlar."

KARTAL, ŞAHİN VE TİLKİYİ DOĞAYA BIRAKTIArdından balıkçı teknesinin dümenine geçen Bakan Pakdemirli, tekneyi limana yanaştırdı. Bakan Pakdemirli daha sonra Taşhan Mahallesindeki Doğa Koruma ekipleri tarafından koruma altına ve tedavisi yaptırılan kartal, şahin, saz delicesi ve bir tilkiyi doğaya bıraktı.

Görüntü Dökümü: -Bakan Pakdemirli'nin tedavisi yapılan kuşları doğaya bırakması-Bakanın tekneye binmesi ve su ürünleri merkezini gezmesi-Bakanın açıklaması-Diğer detaylarHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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HTŞ terör örgütü üyesine tutuklama Kayseri'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriyeli M.H.A tutuklandı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) grupları içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla 3 gün önce Kocasinan ilçesinde gözaltına alınan Suriye uyruklu M.H.A. jandarmadaki işlemlerinin adliyeye çıkarıldı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan M.H.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTutuklanan DEAŞ şüphelisinin sağlık kontrolüne getirilmesiDiğer detaylarHaber: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü

Antalya'da, Ömer Faruk Uğur (67), dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti.Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bulvar üzerindeki bir restorana gelen Ömer Faruk Uğur, yorulduğunu belirterek, işyeri sahibinden sandalyeye oturmak için izin istedi. Bir süre oturan Uğur'un rahatsızlandığını gören işyeri sahibi, "Su ister misin" diye sordu. Sadece dinlenmek istediğini söyleyen Uğur, bir süre sonra hareketsiz şekilde oturmaya başladı.Uğur'u o şekilde gören işyeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Faruk Uğur'un elinde anahtar, ayağında ise galoş olduğu görüldü. Uğur'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ömer Faruk Uğur'un cansız bedeninden görüntülerPolis ekiplerinin çalışmalarından görüntülerÇevredeki kişilerden görüntülerHaber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Ayşe Tuba Arslan'ın katil zanlısı eski eşi hakim karşısında (2)

'10- 15 KEZ VURSAYDIM ORADA ÖLÜRDÜ'Eskişehir'de öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın (45), katil zanlısı eski eşi Yalçın Özalpay'ın yargılanmasına başlandığı ilk duruşma 7 saat sürdü. Sanık ve tanık ifadelerinin ardından avukatlar beyanda bulunurken, katil zanlısı Özalpay, tanıkların aleyhte olan ifadelerini kabul etmedi. Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı 10- 15 kez kafasına satırla vurarak öldürdüğü iddia edilen Özalpay, "Maktulün kafasını 10- 15 kez vursaydım o anda ölürdü. Bacağına vurdum sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, katil zanlısı Yalçın Özalpay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

'SANIK ÖLDÜRME ANINI ANLATMADI'Duruşma sonrası Ayşe Tuba Arslan ve ailesinin avukatlığını üstlenen kadın avukatlar, duruşmada cinayete ilişkin herhangi bir şey konuşulmadığını ifade etti. Avukatlardan Pınar Çelik Arpacı, "Sabahtan bu yana süren davada her kadın cinayetinde görmüş olduğumuz tablo ile yeniden karşılaştık. Öldürme anına gelinceye kadar, 2 saat heyete hikayeler anlattı. Öldürme anına ait hiçbir şey anlatmadı. Her kadın cinayeti davalarında gördüğümüz gibi 'aldatma, namus' şeklinde iftiralar atarak kendisini kurtarmaya çalıştı. Kadınların öldürüldükten sonra geçmişlerinin tartışılmasına, sanki sanık kadınlar gibi duruşma salonlarında, onların hatıralarının didiklenmesine karşıyız" dedi.

Görüntü Dökümü: -Adliye önünde toplananlar-Avukatlar ve katılanlar-Açılan pankart ve dövizler-Avukat Arpacı'nın açıklaması-Ayşe Tuba'nın annesi Meral Dikme-Kızının afişini taşıması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Malatya ve Adıyaman'da silah kaçakçılarına operasyon: 21 gözaltı

MALATYA ve Adıyaman'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 mavzer tüfek, 31 ruhsatsız av tüfeği, 3 el yapımı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 88 tüfek fişeği, 940 tabanca fişeği, 200 kurusıkı tabanca fişeği, 1080 av tüfeği kartuşu ile 150 gram kubar esrar ele geçirildi. 21 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Malatya ve Adıyaman'da 168 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. Ekiplerin baskın yaptığı adreslerde yaptığı aramada 1 mavzer tüfek, 31 ruhsatsız av tüfeği, 3 el yapımı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 88 tüfek fişeği, 940 tabanca fişeği, 200 kurusıkı tabanca fişeği, 1080 av tüfeği kartuşu ve 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan jandarma, 21 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Operasyondan görüntülerEle geçirilen silahlarGenel ve detay görüntülerHaber: Taha AYHAN- Kamera: MALATYA-DHA)

Kaynak: DHA