DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bakan Albayrak: Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz (2)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE AK PARTİ İL TEŞKİLATI'NA ZİYARET Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te iş dünyası ile bir araya geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Albayrak, daha sonra da AK Parti İl Teşkilatı'na ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Albayrak, ziyaretlerinin ardından iş dünyası ile bir araya gelmek üzere Mardin'e hareket etti.

HAKKARİ-ÇUKURCA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Hakkari- Çukurca Karayolu'nun iki ayrı noktasına düşen çığlar, ekiplerin 3 saat süren mücadelesi sonucu temizlenerek yol ulaşıma açıldı. Bölgedeki kar temizleme çalışmaları ise devam ederken, yetkililer yola çıkan sürücülerin çığ tehlikelerine karşı dikkatli olmalarını uyarısında bulundu.

Bodrum'da bir kaçak binanın daha yıkımı gerçekleştirildi MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı belirlenen 56 metrekarelik restoran bir taş binanın yıkımı, Belediye ekipleri tarafından, mülk sahibinin de katımıyla yapıldı.Gündoğan Mahallesi Küçükbük Sahili'nde kıyı kenar çizgisi içinde kalan alanda kalan 56 metrekarelik bir taş binanın yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına başladı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile sonradan restoran olarak kullanılmak üzere yapıldığı belirlenen mülkün sahibi olan Küçükbük Muhtarı Ali Akbulut işbirliğinde gerçekleştirilen yıkımda bazı sivil inisiyatifler ile vatandaşlar da hazır bulundu. İmara aykırı yapı için önce davacı, sonra davalı olan Muhtar Ali Akbulut, binanın yapılmaması için derneklerle birlikte dava açtıklarını belirtip, "Dava süreci devam ederken yeri satın aldım. Ama yine de davamdan vazgeçmedim" dedi.Yapının yıkılmasının güzel bir örnek olduğuna dikkat çeken Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek ise, "Geçmiş dönemde yapı ruhsatı verilen bina için bazı vatandaşların da müdahalesiyle dernek olarak İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Yargıdan yürütmenin durdurulması yönünde karar çıktı. Kazandığımız davayı, İstinaf Mahkemesi de onadı. Bugün binanın yıkımının gerçekleştirilmesi bizim için çok sevindirici bir gelişme" diye konuştu.

Elazığ'da 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi

ELAZIĞ'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezinde uyuşturucu sattığı tespit edilen H.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1893 uyuşturucu hap, 3 gram kokain, 5 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.D., tutuklandı.

HDP önündeki eylemde 171'inci gün (3)

HDP ÖNÜNDE GERGİNLİKDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı.Aileler, oturma eylemlerini sürdürdükleri sırada parti binasına gelen HDP'lilerin, çocuklarının fotoğraflarına bakıp güldüklerini ileri sürmesiyle olay çıktı. Parti binasına girmek isteyen aileler, polis tarafından engellendi. Çıkan gerginlikte oturma eylemindeki bazı kadınlar fenalaştı, bazıları da binanın camlarını kırdı. Oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP milletvekilleri, yöneticileri ve parti çalışanları kendilerini görmezden geldiklerini söyledi. Aydın, 23 Şubat günü Ankara'da yapılacak HDP'nin kongresine çocukların katılmaması için çağrıda bulunarak, şunları söyledi: "Bizi görmezden geliyorlar. Sur ilçesinde oturuyorum. Dün yüzlerce HDP'li sokaklara girmişti. Broşür dağıtıyorlardı. Ayın 23'ünde Ankara'da kongre olacağını, otobüsle götürülüp getirileceklerini söylüyorlardı. İradesi olmayan çocukları zorla Ankara'ya götürmek istiyorlar. Kongreyi kalabalıklaştırmak istiyorlar. Çocuklarla kongre olmaz" dedi.

HDP önündeki eylemde 171'inci gün (4) AİLE SAYISI 90 OLDUDiyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 171'inci gününde, 5 yıl önce kaçırılan kardeşi Mehmet Emin (21) için Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden gelen Mehmet Nur Alkan ile 90 oldu.Kardeşinin 5 yıl önce uyuşturucu verilip, kandırılarak dağa kaçırıldığını, anne-babaları olmadığını anlatan ağabey Alkan, "Kardeşim pişman. Dağda olduğunu biliyoruz. Geçen sene görüştüm. Bana, 'Pişmanız, iki kişiyle beraber kaçmak istiyoruz. Gelin kurtarın beni' dedi. Bir daha haber alamadım. Kaçmaya kalkışmış üç kez. Her seferinde yakalanmış. Kardeşim eğer beni görüyorsan, duyuyorsan kaç, kurtar kendini kardeşim. Güvenlik güçlerine teslim ol. Bitsin artık. Diyarbakır annelerini gördüm. Vicdanım sızladı. Kardeşimi almak istiyorum. Kardeşim gelene kadar burada oturacağım ben" dedi.

Pazarcıların domates ve salatalıkları kasalarıyla çalındı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kurulan perşembe pazarı için, pazar yerine esnaf tarafından gece getirip bırakılan domates, salatalık ve patlıcanlar kasalarıyla çalındı. Pazarcılardan Emine Top, "Ben üç çocuk okutuyorum. Oğluma az az para gönderirken, malzemem çalınınca ben ne göndereceğim çocuğuma" dedi.Manavgat'ta bugün kurulan semt pazarı için dün gece, pazar yerine bırakılan Asım Uslu'nun 7 kasa domatesi, Emine Top'un 1 kasa salatalığı ve 2 kasa patlıcanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah ortaya çıkan hırsızlık olayıyla ilgili polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Pazar esnafı da pazarlara güvenlik kamerası takılmasını ve bekçi konulmasını istedi.Eşi Mehmet Top'la birlikte 22 yıldır 4 metrelik tezgahta sebze sattığını anlatan Emine Top, 3 oğlunu üniversitede okutmaya çalıştığını söyledi. Top, "22- 23 yıldır buranın pazarcısıyım. Bekçi istiyoruz, kamera istiyoruz. Her gün hırsızlık oluyor. Cumartesi günü bir komşunun malını yükleyip, götürdüler. Şimdi benimkini. Ben üç çocuk okutuyorum. Çocuklarıma harçlık yollamam gerekiyor. Biri İstanbul'da, biri Isparta'da, biri Rize'de okuyor. Ben ucu ucuna denk getiriyorum. Oğlum cumartesi günü 'Anne, 100 lira gönderin' dedi. Bende 'Oğlum ablan göndersin, 100 lira neyine yetecek' dedim. Bana 'İdare ederim anne' dedi. Ben oğluma az az para gönderirken, benim malzemem götürülünce ne göndereceğim çocuğuma" diye konuştu.'2 GÜNLÜK KARIMIZ GİTTİ'Mehmet Top da perşembe pazarının turizm pazarı olduğunu, kendilerinin bu nedenle ürünleri geceden getirmek zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Mecburen malımızı geceden getirmek zorundayız. Yoksa pazara giremeyiz. Dün gece de aynı şekilde malımızı getirdik, kendi yerimize bıraktık. Sabah geldiğimizde 1 kasa salatalık, 2 kasa patlıcanın olmadığını gördüm. Zararımız 500 lira civarında. 2 günlük karımız gitti. Bu işe çözüm bulunmalı" dedi.'400 LİRA ZARARIM VAR'7 kasa domatesi çalınan Asım Uslu da "Geceden geldik, malımızı indirdik. Üzerini kapattık ve bağladık. Sabah geldiğimizde 7 kasa salkım domatesin eksik olduğunu gördüm. Şu anda mevsimden dolayı fiyatlar pahalı. 400 lira zararım var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Kapalı pazarlara güvenlik kamerası takılmalı ve bekçi konulmalı" şeklinde konuştu.

Emekli bankacı fıstık çamı üreticisi oldu

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, emekli banka müdürü Yunus Göç (70), fıstık çamı yetiştiriciliğine başladı. 12 yıl boyunca işini büyüten Göç, üretim kapasitesini yıllık 80 bin çam fidanına ulaştırdı. Lübnan ve Irak'a da ihracat yapan Göç, yetişmesi uzun sürdüğü için birçok kişinin fıstık çamı üretimini bıraktığını belirtirken, "Ben vazgeçmedim. Şu an da özel sektörde en büyük üreticiyim" dedi. Burhaniye ilçesinde banka müdürlüğünden emekli olan Yunus Göç, fidan üretimine başladı. Orjan Denetko kavşağında çiçek ve meyve fidanları üreten 70 yaşındaki Göç, fıstık çamı üretimine ise ayrı bir yoğunluk veriyor. 12 yıldan bu yana üretim yapan Göç, Orman İşletme fidanlıklarından sonra en büyük fıstık çamı üreticisi olduğunu söyledi.Boyları 80 santimetreden 4 buçuk metreye kadar olan fıstık çamları ürettiğini belirten Göç, "Fıstık çamı çok yararlı bir ağaç. Yaprağı çok iyi gübre olan bir bitki. Dalları çıra, gövdesi ise kereste olur. Dibinde mantar biter. Ayrıca, kozalaklarının içinden çıkan meyvesi çok değerli. Şu anda iç fıstık 800 liraya çıktı. Ülkemizin her tarafına dikim yapıldığı zaman Türkiye'nin milli gelirine büyük katkı olacağına inanıyorum. Meyvesi, yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında değerli durumda. Boş dağları fıstık çamı ile donattığımız zaman Türkiye'nin milli gelirine büyük katkısı olacağına inanıyorum" dedi.Fıstık çamı üretimine 2008 yılında başladığını söyleyen Yunus Göç, üretiminin uzun sürmesi nedeniyle, üretici tarafından fıstık çamının tercih edilmediğini belirtti. Göç, "Ben vazgeçmedim. Şu anda özel sektörde en büyük üreticiyim. Fıstık çamı üretiminde orman idaresinden sonra Türkiye'de en büyük üretici haline geldim. Bu yıl 80 bin adet fidan üretimi gerçekleştirdim. İç piyasanın yanı sıra Lübnan'a ve Irak'a da ihraç ediyorum. Talep çok fazla. İnsanlar, üretimi uzun süre aldığı için üretmeyi düşünmüyor. Nerdeyse tekel durumuna düştük. O kadar üreticisi azaldı. Ama, benim işlerim iyi. Talep çok fazla. Gün geçtikçe de kaliteye önem veriyorum. Çok düzgün gövdeli, uzun boylu fıstık çamı yetiştirmeye gayret ediyorum. Bu işi çok severek yapıyorumö dedi.

AKTOB Başkanı Yağcı: Bu sene gelirlerimizi yüzde 10 ile 15 arasında artırmamız lazım

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Türkiye'nin turizm geliri hedefi 40 milyar dolar civarında. Bunu 34 milyardan 40 milyar dolara çıkartmak noktasında Antalya'nın üzerine de görev düşüyor. Bu sene gelirlerimizi yüzde 10 ile 15 arasında artırmamız lazım. Turist sayısını artırırken, turizm gelirlerini de artırmamız gereken bir yıla girdik" dedi.Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği'nce Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu'nda, 'Antalya, büyük fırsatları olan iddialı bir şehir' konulu panel yapıldı. Panele, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ile Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege konuşmacı olarak katıldı.'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN 2020 YILI'Panel sonunda gazetecilere açıklama yapan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, bu organizasyon için özellikle Antalya'nın seçilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. 2019 yılını Antalya turizmi açısından yüzde 17 büyümeyle kapattıklarına vurgu yapan Erkan Yağcı, 16 milyon yabancı turist sayısına ulaştıklarını aktardı. Yağcı, "Bizim için önemli olan 2020 yılı. 2020 yılında 16 milyonun üzerine çıkmak, bunu yaparken de gelirlerimizi artırma hedefimiz var. Türkiye'nin turizm geliri hedefi 40 milyar dolar civarında. Bunu 34 milyardan 40 milyar dolara çıkartmak noktasında Antalya'nın üzerine de görev düşüyor. Bu sene gelirlerimizi yüzde 10 ile 15 arasında artırmamız lazım. Turist sayısını artırırken, turizm gelirlerini de artırmamız gereken bir yıla girdik" dedi.'AVRUPA'DAKİ İVMEYİ DAHA İLERİYE GÖTÜRMEMİZ LAZIM'Antalya'ya geçen yıl 5.5 milyon Rus, 2.6 milyon da Alman turist geldiğini kaydeden Erkan Yağcı, "İki tane kaynak pazar hem Türkiye hem de Antalya için. Her iki pazarda da büyüme hedefimiz var. Özellikle Avrupa pazarı bu sene çok önemli. Avrupa'daki ivmeyi daha ileriye götürmemiz lazım. Bu sene Almanya, İngiltere, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde büyüme kaydetmemiz lazım. Dolayısıyla Rusya'da yakaladığımız başarıyı mutlaka Avrupa'da da yakalamamız lazım" diye konuştu.ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege de, Antalya'ya kışın gelindiğinde her şeyin daha uygun olduğu bir dönemde, daha rahat bir tatil yapılabildiğine dikkati çekti. Sunumunda 2020'nin Patara Yılı olduğuna değindiğini belirten Yeliz Gül Ege, Patara'nın sadece bu yılı hak etmediğini, orada 32 yıllık kazı çalışmalarının yapıldığını ve emek veren insanlar olduğunu söyledi. Gül Ege, "Patara'nın en eski deniz fenerlerinden birine sahip olması, Osmanlı'nın ilk telsiz ve telgraf istasyonunun Patara'da olması, Patara her şeyin yanında bir meclisi olan, antik çağda üç boya sahip 6 şehirden birisidir. Özellikle sunumumda şunu söyledim: 'Patara'da Santa'nın Noel Baba'nın doğduğunu biliyor musunuz?' dedim. Tabii ki bilmiyorlardı. Biz bunu yıllardır pazarlayamadık. Ben umuyorum ki bu yılın bölgenin gelişimine, kazıların hızlanmasına, yapıların ayaklanmasına çok faydası olacak. Yurt içi ve yurt dışında tanınırlığını artıracaktır. Antalya'nın sadece deniz, kum, güneş değil kültür ve sanat ile gündeme geleceği, rotasının turizmle gelişeceği bir yıl olacak 2020 yılı" dedi.

Kafesteki kelaynaklar doğaya salındı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan bereketin sembolü 241 kelaynak, üreme dönemi için doğaya bırakıldı.Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1977 yılında Birecik'teki Fırat Nehri kıyısında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonu'nda bulunan kelaynaklar, yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirle beslenip her yıl Şubat ayı sonunda doğaya bırakılıyor. Bahar aylarında üreme döneminin başlamasıyla Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan kelaynaklar, göç mevsiminin gelmesi nedeniyle tekrar ağustos ayında kafese alınıyor. Dünyada kelaynak popülasyonunun Fas ile Türkiye'de bulunduğunu bildiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, kelaynakların yumurtlaması ve kuluçkaya oturmasının, bölgede baharın müjdecisi olarak görüldüğünü söyledi.Bölgede bereketin sembolü olarak bilinen kelaynakların doğaya bırakılmasıyla yeni yavrular beklediklerini kaydeden Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, kelaynakların neslini korumak için büyük özen gösterdiklerini belirterek şunları söyledi: "Bugün burada tamamı 241 şu anda, bunlar genelde tek eşli yaşıyorlar. Tamamını biz serbest bırakacağız, bunlar yavrularını büyütünceye kadar yani göçmen karakteri gösteren kuş türleri bunlar, göçe gitmeye başlayacakları zaman biz göçe gitmesinler diye tekrar kafesin içerisine alacak şekilde tedbirimizi alıyoruz. Kafesin içerisinde veterinerlerimizin ve ilgili teknik arkadaşlarımızın kontrolü altında burada bakımlarını bir daha ki üreme zamanına kadar yürütüyoruz."KELAYNAKLAR TARIM İLAÇLARIYLA TOPLU ZEHİRLENDİKelaynaklar, yaz aylarında, Afrika'dan Şanlıurfa'ya gelen göçmen kuşlar olduğunu belirten Erdoğan, "1950'li yıllarda bu bölgemizde senede 600 civarında kelaynak kuşu görmek mümkün oluyordu. Kelaynaklar tarlalardaki böcek gibi şeylerle beslenirdi. Böcekler için tarlalara tarım ilaçları atılması kelaynakların sonunu getirdi. Zararlı böceklerle zehirli tarım ilaçları mücadele sonucunda, 70'li yıllara gelindiğinde sadece 50 tane kelaynak görmek mümkün olur hale gelinmiştir. Nesli tükendiği için koruma altına alınan kelaynakların üremesi için çalışmalara başladı. Her yıl yaptığımız çalışmalar sonucunda bunların meyvelerini almaya başladı. Geçen yıl 65 yavru elde edildi. Ancak iklim koşulları nedeniyle bazılarını kaybettik. Yaşlı olan kuşlar da telef oldu" dedi.Törene katılan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan, ise Şanlıurfa'nın sembollerinden olan ve doğada ender rastlanan kelaynak kuşlarının doğaya bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi: "İnşallah herhangi bir zayiat ve kayıp yaşamadan onları tekrar kafese alırız, Şanlıurfa'nın ve Birecik'in sembolü olmaya devam ederler. Kelaynaklar hem kültürel hem de turistlik bir zenginliğimiz."Yapılan konuşmaların ardından kafesin kapıları açılarak kelaynak kuşları doğaya bırakıldı. Törene, Vali Yardımcıları Şahin Aslan, Selami Işık, Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun ve davetliler katıldı.

