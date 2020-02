DHA YURT BÜLTENİ - 16

13.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:48

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı (3)

OBÜSLERİN TAŞINDIĞI TIR'LAR İSLAHİYE'DEN GEÇTİTürkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüskerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy Gaziantep 'in İslahiye ilçesine ulaştı. Obüslerin Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen obüsleri taşıyan 15 TIR'dan oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. Konvoy İslahiye-Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki obüslerin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerk, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORKadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),

===============================

Bergama'da servis aracı ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (4)

2 İŞÇİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİİzmir'in Bergama ilçesinde, altın madeni işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpıştığı ve kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi. İşçilerden Mehmet Ali Çakmak için, Bergama'ya bağlı kırsal Koyuneli Mahallesi'nde, ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çakmak'ın oğulları İbrahim (18) ve Tuncay Çakmak'ın (25) yanı sıra, akrabaları ve komşular katıldı. Cenazenin başını bekleyen İbrahim ve Tuncay Çakmak, taziye dileklerini kabul etti. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, köy mezarlığına defnedildi. Kazada hayatını kaybeden bir diğer işçi Ramazan Kömürcü, ikindi ezanının ardından ilçeye bağlı İncecikler Mahallesi'nde defnedilirken, Emre Parmaksız ve İsmail Ökemen'in cenazelerinin yarın toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Cenazenin camiye getirilmesinden görüntüCenaze namazının kılınmasından görüntüDua edilmesinden ve helallik alınmasından görüntüCenazenin, araca konulmasından görüntüGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Cevdet ŞEN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

================================

Anne ve babasını siyanürle öldüren gence 'psikotik bozukluk' teşhisi İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma (39) ve babası Mehmet Kalkan'ı (46), içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Mahmut Can Kalkan'a (21), psikotik bozukluk teşhisi konuldu.Soğukkuyu Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a içirdi. Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Mahmut Can Kalkan bu kez de sıvıyı kardeşi Emir Can'a (16) içirmek istedi. Ancak, anne ve babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterince bardak devrildi ve sıvı üzerlerine döküldü. Bu sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve kardeşi Emir Can'ın yanı sıra küçük kardeşleri Mehmet Taha (4) da etkilendi. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirdi, oğulları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Mahmut Can Kalkan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde, "Üniversiteye başladığım dönemlerde kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Ardından, üniversitenin laboratuvarında, yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana, kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu. Son olarak, bana siyanürlü bir şerbet hazırlamamı ve aileme içirmemi söyledi" dedi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kalkan, 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.RAPOR MAHKEMEYE ULAŞTIİzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen rapor mahkemeye ulaştı. 28 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında hastanede müşahade altında tutulan Kalkan'a 'psikotik bozukluk' teşhisi konuldu. Raporda Kalkan'ın, 'üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürmek' ve 'kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamayacağının da altı çizildi.Raporda, şu ifadelere yer verildi: "Mahmut Can Kalkan'ın 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği iddia olunan "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürmek" ve 'kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz. Bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 32/1 maddesi kapsamındadır."PSİKOTİK BOZUKLUKPsikotik hastalıklar, kişinin gerçeği değerlendirmesini bozduğu için daha ciddi ruh hastalıklarını kapsar. Hemen herkesin bildiği 'şizofreni', bu grubun en önemli hastalığıdır. Şizofreni en sık rastlanan psikotik bozukluktur. Bir diğer psikotik bozukluk ise, 'Kısa Reaktif Psikoz'dur. Belirgin psiko-sosyal stresleri takiben ortaya çıkan psikotik belirtiler birkaç saatten iki haftaya kadar uzayabilen bir süreyi geçmiyorsa, bu akut psikotik tabloya 'kısa reaktif psikoz' tanısı konabilir. Başlangıç akuttur ama daha önceden ciddi kişilik ve uyum sorunları bulunan kişilerde ortaya çıktığı için kronik bir yapısal bozukluk demek daha doğru olacaktır. Psikotik nöbet sırasındaki davranışlar çoğunlukla garip, anlaşılmaz niteliktedir.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Tolga TAHÇI/ İZMİR,

===============================

Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

TEKİRDAĞ'da bir haftadır kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak aranan Mustafa Enes(65), boş arazide ölü olarak bulundu.Merkez Süleymanpaşa ilçesi Mahmut Sümer Sokak üzerindeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olayı yerine giden polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedin bir haftadır haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mustafa Enes'e ait olduğunu tespit etti.Enes'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Yerdeki cesetten detaylar-Polisin çalışmaları-Cesedin morga kaldırılması-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

===============================

Ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

İZMİRLİ ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi Nurhal Irmak, koah hastalığı sebebiyle 79 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Irmak, yakınları ve sevdikleri tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.İzmirli ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi Nuhal Irmak, uzun yıllardır yaşadığı İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşamını yitirdi. Koah hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü öğrenilen Irmak, hastaneden taburcu oldu ve oğlu Çağan Irmak'ın dün kendisini ziyaretinden sonra, sabaha karşı evinde vefat etti. Nurhal Irmak'ın Seferihisar Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine oğlu Çağan Irmak, kızı Nihan Kılıç, ailesi, yakınları ve sevdikleri katıldı. Gözyaşları içinde sevdikleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Irmak'ın tabutunun üzerine kırmızı yazma ve çiçek bırakıldı.Nuhal Irmak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Seferihisar Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Cenaze töreninden genel detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

===============================

Bodrum'da kaçak yapılaşmaya karşı seferberlik MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde başlatılan kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği, vatandaşların desteğiyle sürüyor.Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras tarafından başlatılan kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği devam ediyor. Kıyıların doldurulması, dere yataklarının önünün kesilmesi gibi doğaya verilen tahribatların önlenmesi ayrıca kente özgü mimarinin korunması amacıyla 2019 Nisan ayından bu yana yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bodrum'un betona yenilmemesi, yapı kayıt belgeleri ile imar affının daha fazla suiistimal edilmemesi amacıyla Başkan Aras'ın talimatıyla kurulan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 628 mühürleme, 485 para cezası ve 353 yıkım kararı işlemleri gerçekleştirildi. Müdürlüğe, 2019 yılında toplam 14 bin 436 yazılı müracaat yapıldı. Bodrum'da halkın kaçak yapılaşma ve imara aykırı uygulamalar konusundaki duyarlılığı da belediye tarafından başlatılan farkındalık çalışmaları sonrasında arttı. Çevresine ve doğasına sahip çıkan Bodrum halkının, belediyenin çağrı merkezi ile iletişim hattına yaptığı ihbarların sayısında da artış gözlendi. Ocak 2020'den bu yana Karaova, Güvercinlik, Gündoğan, Konacık, Dereköy, Dirmil, Gölköy, Gökçebel ve Türkbükü Mahallelerinde yasal süreci tamamlanan 19 imara aykırı bina ve bina eklentisinin 17'si, vatandaşların kendisi tarafından yıkıldı.Öte yandan Başkan Aras'ın, Bodrum'un özgün dokusuna ve kent estetiğine zarar veren uygulamalara ilişkin esnafa yaptığı çağrı, karşılık buldu. Kentin en gözde turizm merkezlerinden Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mekan, dış cephesini kaplayan camları kaldırarak, örnek bir tutum sergiledi. Eski bir Bodrum yapısı olan mekanın çatısı da yine işletmeci tarafından önümüzdeki günlerde kaldırılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Yıkımdan görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

=================================

Hamile kadının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, yolu karla kaplı mahallede doğum sancısı başlayan Fatma Hasar (38) Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Van ve çevresinde dün başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Çaldıran ilçe merkezine 31 kilometre uzaklıktaki Akbaşak Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki hamile Fatma Hasar'ın doğum sancıları tutunca yakınları yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ve UMKE ekipleri, yola çıktı. Ancak yer yer boyu 1 metreyi bulan kar nedeniyle kapalı olan yol geçilemedi. İş makineleri de yolu açamayınca devreye kar savurma aracı girdi. Yaklaşık 2 saat süren zorlu bir çalışmayla mahalleye ulaşan ekipler, Fatma Hasar'ı, Erciş Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Saray ilçesi Koçbaşı Mahallesi'nde de yüksek ateş ve kusma şikayeti olan 2 yaşındaki Semih Cansever, kapalı olan yol karla mücadele ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla açıldıktan sonra Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Öte yandan Özalp ilçesine bağlı Kırçalı ve Savatlı mahalleleri ile Başkale ilçesinde hasta almaya giderken karda mahsur kalan sağlık ekipleri de Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Karla mücadele çalışmaları -Ablulansın çıkarılmaya çalışılması-Akşam saatlerinde yapılan çalışmalar ve detaylar

===============================

Tekirdağ'dan, deprem bölgesine 4 TIR yardım daha gönderildi

TEKİRDAĞ'da deprem bölgesindeki depremzedelere için toplanan yardımlar bugün 4 TIR'la yola çıkarıldı.Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Tekirdağ'da daha önce gönderilen yardımların ardından bugün de 4 TIR dolusu yardım depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye dualarla gönderildi.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yardımların gönderilmesi için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bütün vatandaşlar tarafından yardım kampanyasına güzel bir katılım sağlandığını belirten Yıldırım, "Bizden beklenen bir TIR'dı ama toplanan yardımlar 4 TIR oldu gördüğünüz gibi. Yardım eden bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. İlçelerimizden de çok güzel katılım oldu ve 4 TIR'ı deprem bölgesine gönderiyoruz. Bu yardımlar insanımızın ne kadar yardım sever olduğunu gösteriyor. Bu yardımlar bize gösteriyor ki başımıza bir şey gelirse yalnız değiliz. Bu yardım kampanyalarıyla bunu tescil etmiş olduk" dedi.Törene, kaymakamlar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AFAD İl Müdürü Recep Erol, kurum müdürleri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Valilik önünde bekleyen yardım araçları-Vali ve protokol-Vali Yıldırm'ın konuşması-Dua okunması-TIR'ların yola çıkması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

===============================

Zonguldak'taki okul eyleminde güzel haber bekleniyor ZONGULDAK'ta yenisi yapılmak üzere 3 yıl önce yıkılan Gazi Ortaokulu'nun öğrencileri ve veliler, eğitim gördükleri geçici okuldan yeni okullarına hala dönememeleri nedeniyle başlattıkları 'Okulumuzu istiyoruz' eylemine devam ediyor. Gazi Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Dilek Sümer Demirel, "Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ankara'da, yetkililerle görüşeceğini söyledi. Hayırlı haberler bekliyoruz" dedi. Mithatpaşa Mahallesi İsmetpaşa Sokak'ta bulunan Gazi Ortaokulu, yenisi yapılmak üzere 3 yıl önce yıkıldı. Öğrenciler, yeni okul binası yapılana kadar geçici olarak Mithatpaşa İlkokulu'na taşındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri, bina yıkıldıktan sonra yaptıkları açıklamada inşaat bitince öğrencilerin tekrar okullarına döneceğini söyledi. Yeni okul binasının bitmesinin ardından öğrenciler, okullarına dönmeyi beklerken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden olumsuz haber geldi. Yeni binanın başka okula tahsis edileceği açıklandı ve öğrencilerin geçici olarak yerleştirildikleri okulda eğitimlerine devam edeceği belirtildi.Bunun üzerine veliler ve öğrenciler, 2 Şubat'tan itibaren her gün Madenci Anıtı'nda toplanarak, 'Okulumuzu istiyoruz' eylemi yaptı. Bugün 11'inci kez öğrencilerle birlikte toplanan veliler, okullarına dönmek istediklerini dile getirdi. Gazi Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Dilek Sümer Demirel, bekledikleri güzel haber gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirterek, "Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ankara'da, yetkililerle görüşeceğini söyledi. Kendisiyle mesaj yolu ile görüştük. Vekiller ile görüştüğünü, bugün için güzel haberler geleceğini, hayırlı haberler olacağını söyledi. Bugün inşallah Ankara'dan, vekillerden hayırlı haberler bekliyoruz. Bugün inşallah 'Okulunuza geçiyorsunuz' açıklamasını vekillerimizden bekliyoruz" dedi.Eylemin ardından esnaf, öğrenci ve velilere çorba ikramında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Toplanan öğrenciler-Öğrencilerin slogan atması-Dilek Sümer Demirel ile röp.-Çorba dağıtımı

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

===============================

Mardin'de eğitime kar engeli

MARDİN'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devamı nedeniyle Artuklu, Midyat, Yeşilli, Derik, Ömerli, Savur ve Dargeçit ilçelerinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ile hamile personelin ise idari izinli sayılacağı duyuruldu.

MARDİN

Kaynak: DHA