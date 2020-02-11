DHA YURT BÜLTENİ - 16

11.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:04

İdlib'den sivillerin göçü devam ediyor

SURİYE rejiminin destekçileri ile ele geçirmek için saldırılar düzenlediği İdlib'den sivillerin kaçışı devam ediyor. Bombardımandan kaçan binlerce sivil, Türkiye sınırının yanı sıra TSK'nın sınır ötesi harekatları ile terörden arındırılan Afrin ve Azez bölgesine göç ediyor.

Suriye'nin İdlib kentinde sivillerin yaşadığı bölgelere rejimin saldırıları sürüyor. Saldırılar nedeniyle özellikle İdlib kırsalındaki yerleşim alanlarından başlayan zorunlu göç bugün de devam etti. Rejimin havadan ve karadan saldırıları sonucu evlerini terk eden binlerce kişi, yanlarına alabildikleri eşyaları yükledikleri araçlarıyla güvenli bölgelere ulaşmak üzere yola çıktı. Daha önce Türkiye sınırına yakın noktalara giden siviller, son zamanlarda ise daha güvenli gördükleri Afrin ve Azez'i tercih etti. Kamyon, kamyonet, minibüs ve otomobillerle yola çıkan Suriyeliler, kilometrelerce uzunluğundaki konvoy ile İdlib'den uzaklaşmaya çalıştı.

İdlib ile Afrin arasındaki Basuta bölgesinde de binlerce aracın oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki konvoyun sorunsuz şekilde güvenli alanlara ulaşması için Suriye Milli Ordusu askerleri de önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------Drone görüntüleriEşya yüklü araçlarSuriyelilerin kaçışlarıKamyonet kasası ve otomobil bağajındaki insanlarGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Kamera: Hasan DÖNMEZ-GAZİANTEP-DHA)=============================

Evde çıkan yangında 1 kişi öldü KONYA'da, sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, bedensel engelli Hatice Erdoğan (52), yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Erkuş Sokak'ta bir binanın ikinci katında çıktı. Hatice Erdoğan ve ailesinin oturduğu evde çıkan yangında dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışma başlatan itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdükten sonra eve girdi. Ekipler bedensel engelli Hatice Erdoğan'ın cansız bedenini buldu. Erdoğan ailesinin diğer fertlerinin ise yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yaptığı ilk incelemede yangının sobadan kaynaklandığı üzerinde dururken, araştırma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------İtfaiye ekiplerinin müdahalesi -Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ==================================

Tekirdağ'da 25 metre yükseklikten uçan otomobilin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 25 metre yükseklikten deniz kenarındaki kayalıklara düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmalar sürerken, görgü tanıkları sürücünün otomobilini bilerek uçuruma sürdüğünü iddia etti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Marmara Denizi kıyısındaki Aşıklar Tepesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 59 AAP 779 plakalı otomobil, 25 metre yükseklikten kıyıdaki kayaların üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yenine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hurdaya dönen otomobildeki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan ceset, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görgü tanıklarından biri sürücünün bilerek otomobili uçuruma sürdüğünü öne sürüp, "Patinaj yaparak otomobili uçuruma doğru hızla sürdü" dedi.

Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Kaza yerinden detaylarEkiplerin çalışmasıSağlık ekiplerinin müdahalesiPolisin çalışmasıOlay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),-=============================

Ensesinden vurularak öldürülmüş

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, dün ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin 30 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan Murat Ahmet Çalışkan (48) olduğu belirlendi. Murat Ahmet Çalışkan'ın ensesinden silahla vurularak öldürüldüğü belirlenirken, soruşturma devam ediyor.

Dün, Sapanca Uzunkum Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde bulunan cesedin kimliği belirlendi. Ensesinden vurularak öldürülen kişinin 30 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan İstanbul'da yaşayan Murat Ahmet Çalışkan olduğu belirlendi. Çalışkan'ın İstanbul'dan gelen eşi Adli Tıp Kurumu'nda cesedi teşhis etti. Çalışkan'ın Sapanca'da ormanlık alanda mı öldürüldüğü yoksa başka bir yerde öldürülerek ormana mı atıldığı ise yapılan incelemeler sonrasında belirlenecek. Polisin, Çalışkan'ın ailesinin de ifadesine başvurduğu öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.

Çalışkan'ın kayıp haberini, 30 Ocakta oğlu E.'nin babasının sosyal medya hesabından, "Abilerim ablalarım ben E., Murat'ın oğluyum. Babam 30.01.2020 sabah 08.15'den beri kayıp ulaşamıyoruz. Telefonu kapalı dün babam ile konuşan haberleşen olduysa bana whattsapp'tan ulaşabilir mi?" diye paylaştığı görüldü.

Murat Ahmet Çalşkan'ın cenazesinin yarın İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), ==================================

Mersin'de tefeci operasyonu: 58 gözaltı (2)40 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Mersin'de, haksız kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 108 şüpheli ile ilgili operasyonun detayları ortaya çıktı. 58 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, daha önce 10 şüphelinin yakalanıp, sorgusunun ardından serbest bırakıldığı, hala 40 kişinin arandığı belirtildi.

123 KİŞİ MAĞDUR EDİLMİŞKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin 6 ay boyunca takip ettiği şüphelilerin, 129 olayda 123 kişiyi mağdur ederek, 4 daire, 1 araç ile 6 milyon 450 bin lira ve 50 bin dolar haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) yapılan incelemenin ardından şüphelilerle ilgili hazırlanan raporlarda; 3 yıllık incelemede 94 milyon 850 bin liralık hesap hareketi olduğu belirlendiği kaydedildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda; 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 168 fişek, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda banka ve kredi kartı, 33 senet ve tefecilikte kullanıldığı değerlendirilen 38 bin 509 lira ile 1500 dolar, tapu senetleri ve ajanda ele geçirdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Mustafa ERCAN/ MERSİN, ================================

Sokakta kayak yaptı

KARABÜK'te, Niyazi Kıvanç karla kaplı sanayi sitesinin sokaklarında kayak yaptı.

Karabük'te kar yağışı etkili olurken, Bağ-Essan sanayi sitesinde çalışan Niyazi Kıvanç kar yağışının keyfini kayak yaparak çıkardı. Niyazi Kıvanç karla kaplı sokaklarda kayak yaparken, arkadaşının sürdüğü bisiklete bağlı ipe tutunarak da kayak yaptı. Niyazi Kıvanç'ın kayak yaptığı anları arkadaşları cep telefonuyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Niyazi Kıvanç'ın kayak yapması-Bisiklete bağlı ipe tutunarak kayak yapması

HABER: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

Kaynak: DHA