DHA YURT BÜLTENİ-16

10.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:32

Kazanın ardından ekipler, yaralı sürücünün takma dişlerini aradı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kar küreme aracının çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Halil Şen (55) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı Şen, ambulansta takma dişlerini kaybettiğini söylemesi üzerine sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra temizlik görevlileri de uzun süre olay yerinde takma diş aradı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunda meydana geldi. Kütahya'ya giden Kadir Aydın (40) idaresindeki 16 KF 228 plakalı karayollarına ait kar küreme aracı ile Halil Şen idaresindeki 43 HD 559 plakalı hafif ticari araç, Çukurköy Sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Halil Şen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Şen'i ilk müdahalesinin ardından sedye ile ambulansa taşıdı. Sürücü Şen, kazada takma dişlerini düşürdüğünü ve bulunmasını istedi.

EKİPLER UZUN SÜRE TAKMA DİŞ ARADI

Olay yerindeki sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre temizliği için gelen görevlilerde kaza alanında takma diş aradı. Yaklaşık yarım saat süren aramalara rağmen takma dişler bulunamazken, yaralı Şen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------Kaza yapan araçlar-Yaralı sürücünün ambulansa götürülmesi-Ekiplerin takma diş araması-Bazılarının araçların altına bakması-Temizlik görevlileri-Arama yapmaları-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA,==================================

14 Şubat öncesi çiçekçiler, korsan çiçekçilere denetim istedi TÜRKİYE'nin ve Çukurova Bölgesi'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'de, 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı tüm hızıyla sürüyor. Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Ömer Şahbudak, en büyük sıkıntılarının korsan çiçekçiler olduğunu belirterek, belediye başkanlarına Sevgililer Günü'nde denetim yapmaları çağrısında bulundu.

Merkez Toroslar ilçesindeki Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile tatlı bir telaş yaşanıyor. Kooperatif binasında düzenlenen mezatlarda çiçekler, sergilenip, açık artırma usulü satışa sunuluyor. Çiçekler özellikle kırmızı güllere rağbet gösteriyor.

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Ömer Şahbudak, "Sevgililer Günü, en kıymetli günlerimizden biri. Esnafımız büyük bir heyecan ve coşku ile Sevgililer Günü için hazırlıklarına devam ediyor. Sevgililer Günü'nün lokomotifi güldür. Türkiye en fazla gül üretimi Mersin ve Adana'da. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 60'ını bu bölge karşılıyor. Bu halkımıza en kaliteli çiçeği sunmamız açısından büyük avantaj" dedi. Gül fiyatlarının arz-talebe göre değiştiğini ifade eden Şahbudak, "Fiyatlar arz-talebe göre yükselebilir ya da düşer. Sevgililer Günü nedeni ile talep çok yüksek. O gün için potansiyelimiz yukarıya çıktığından dolayı ister istemez fiyatlarımızda bir yükseliş olacak. Şundan kimsenin endişesi olmasın, bir gün için müşterimizi üzmeyiz. Müşterimize uygun fiyata çiçek sunarız" diye konuştu.

Başkan Şahbudak, sektör olarak en büyük sorunlarının korsan çiçekçiler olduğunu kaydederek, "Sevgililer günü nedeniyle bize sıkıntılı bir dönem yaşatıyorlar. Günübirlik ortaya çıkmaları esnafımızı zor duruma sokuyor. Bunlar hiçbir gider olmadan, köşe başlarında haksız kazanç elde ediyorlar. Tüm belediye başkanlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum, o gün için gerekli denetimleri yaparlarsa, korsan çiçekçileri müsadere altına alırlarsa, esnafımızda rahat bir nefes alır" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Mezat salonundan görüntü-Mezatta katılanlardan genel ve detay-Oda Başkanı Ömer Şahbudak, mezatta katılanlara hitap ederken-Mezattın başlaması-Güllerin gösterilmesi-Güllerin durumu ile ilgili bilgi verilmesi-Güllerin görevli tarafından taşınması-Güllerin ve diğer çiçeklerin tezgahtaki görüntüsü-Oda Başkanı Ömer Şahbudak'ın açıklaması-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ===================================

Kardeşinin öldüğünden habersiz olay yerinden geçti

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Kaptan (39) toprağa verildi. Ali Kaptan'ın ağabeyi Kamil Kaptan'ın kazadan bir süre sonra kardeşinin hayatını kaybettiğinden habersiz olay yerinden geçtiği öğrenildi.

Kaza dün gece saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Esentepe mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaptan'a önce otomobil, ardından da arkadan gelen TIR çarptı. Ali Kaptan olay yerinde yaşamını yitirdi. Evli ve bir kız çocuğu babası Kaptan'ın cenazesi bugün Akyazı Osmanbey Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNDEN HABERSİZ OLAY YERİNDEN GEÇTİDün gece olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede incelemede bulunurken, Ali Kaptan'ın ağabeyi Kamil Kaptan'ın araçla olay yerinden geçtiği öğrenildi. Kamil Kaptan'ın ilerleyen trafikte kardeşinin kazada hayatını kaybettiğinden habersiz olay yerinden geçtiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCenaze namazından görüntülerKamil Kaptan'dan görüntü

Haber-Kamera: Nuri KURU/AKYAZI(Sakarya), ===================================

Şehit Asım Türkel'in adı kütüphanede yaşayacak

MERSİN'de Mehmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulu'nda hizmete giren ve Toroslar Belediyesi'nin de destek verdiği Uzman Çavuş Asım Türkel'in adını taşıyan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Toroslar'ın Arpaçsakarlar Mahallesinde doğup büyüyen, 2 yıl önce Tunceli'de şehit düşen Uzman Çavuş Asım Türkel'in adının verildiği kütüphanenin açılışına; Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kent protokolü, şehidin ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan şehidin babası Hasan Türkel, kütüphanenin hayat bulmasında desteklerini esirgemeyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Şehitlerin isimlerinin böylesine anlamlı yerlerde, okullarda, kütüphanelerde yaşaması ve ölümsüzleştirilmesinin çok değerli olduğunu belirten Başkan Yılmaz,"Şehidimizin adını taşıyan bu kütüphanede temennimiz nice öğrencinin fayda sağlamasıdır. Bizler vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan, şehitler ve gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız. Şehitlerimiz ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız için canlarını feda etmişlerdir. Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Bu amaçla bizim de katkı sunduğumuz kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyoruz. Aziz Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Mersin Valisi Ali İhsan Su ise vatan millet savunmasında huzur ve güvenliğin temini için hayatını ortaya koyarak şehit düşün tüm güvenlik güçlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Vali Su; "Şehit Asım Türkel kardeşimiz de vatanını koruyarak şehit olmuştur ve en yüksek şehadet mertebisine erişmiştir. Biz Türk Milleti olarak şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onlar, bu milletin ve bizim evladımızdır. Şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine bu zamana kadar sahip çıktığımız gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Şehit için dua okunurken-Açılış konuşmaları-Kütüphane açılışı-Kütüphaneden genel ve ayrıntı görüntü

Haber-Kamera: MERSİN, =====================================

Hisarcıklıoğlu: 10 sene sonra istihdama yılda 1, 5 milyon kişi katılacak (2)

İŞ DÜNYASI İLE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDITOBBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) iş dünyası ile istişare toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan KMTSO başkanı Serdar Zabun, global konjonktürde ve iş yapma biçimlerinde yaşanan değişimlerin ticaret ve sanayi odalarının sunduğu hizmetlerin de aynı ölçüde farklılaşmasına yol açtığını söyledi. Zabun, "Bu manada iş dünyasının global dünya pazarında üretim ve ticaret savaşları ile oluşan küresel iş atmosferine ve büyüyen teknolojik gelişmelere uyumunu desteklemek amacıyla, üyelerimize çok çeşitli bir yelpazede hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Öncelikli hedefimiz; üretimi, ihracatı, kurumsallaşma ve markalaşmayı teşvik etmek suretiyle insanımıza daha modern bir yaşam standardı sağlamaktır" dedi.

RAKAMLAR AÇIKLANDIĞINDA SON ÇEYREKTEKİ YÜZDE 5'LİK BÜYÜMEYİ GÖRECEĞİZDaha sonra konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu ise, İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl Türkiye'nin en büyük 1000 kuruluşunu açıkladığını, 10 sene önce Kahramanmaraş'tan listede 11 firma varken, bugün listede 25 firmanın bulunduğunu belirterek bunun da Kahramanmaraş ekonomisinin 10 senede yüzde 100 büyüdüğünün göstergesi olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisinin de bir değerlendirmesini yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, "2019 zor bir seneydi 2018'in Ağustos ayından itibaren. Ama son birkaç aydır, hele son çeyrekte ekonomide bir toparlanma başladığını gördük ki, inşallah rakamlar açıklandığı zaman göreceğiz ki 2019'un son çeyreğinde yaklaşık bir yüzde 5'lik büyümeyi bizim klasik ortalama büyümemizi göreceğiz. Bu gelecek için bize umut vaat ediyor. Ekonomi yönetimi muhakkak ekonomideki reformların sürdürmesi lazım. Özel sektör olarak bizler de üretime istihdama, yatırıma ve ihracata muhakkak devam etmeliyiz. Risklere değil, fırsatlara odaklanmalıyız. Fırsatlara ne kadar odaklanırsak bu devrede kendisini hazır hisseder, yarın ekonomi açıldığı zaman o kadar sahada avantajlı olacağız. İçeriye değil, dışarıya odaklanmalıyız. 2020'de de temkinli ama kararlı bir şekilde ilerlemeliyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Toplantıya katılanlar-Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ - ===================================

Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek (4)ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Van'ın Çaldıran ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönünde ihbarı alınan 13 düzensiz göçmenle ilgili, sabah saatlerinde arama çalışmaları için bölgeye giden ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Ekiplerin bugünkü çalışmalarını durdurduğu belirtilirken, yarınki hava şartlarına göre de çalışma yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

ÇATAK VE BAHÇESARAY YOLUNA 4 ÇIĞ DÜŞTÜ

Van Valilği, bölgede etkili olan kar yağışı sonrası Van-Çatak karayoluna 2, Çatak-Bahçesaray yolundaki Yapılı Mahallesi girişi ile Yukarı Narlıca Mahallesi yoluna da 2 ayrı çığın düştüğünü açıkladı. Karla mücadele ekipleri Yapılı Mahallesi girişindeki çığı temizlerken, Yukarı Narlıca Mahallesi ile Van-Çatak karayolundaki çığların da temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

ÇIĞ BÖLGESİNDE ARAMA YAPILAMADI

Bu arada, Van-Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihinde meydana gelen çığın bulunduğu bölgeye gitmek üzere yola çıkan AFAD, Jandarma ve UMKE ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgeye ulaşamadıkları kaydedildi. Yol güzergahında farklı bölgelere de çığ düştüğünün değerlendirildiği belirtilirken, ekiplerin yarın tekrar bölgeye giderek gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra, hava şartlarının uygun, yolun açık olması halinde çığ bölgesine ulaşmaya çalışacakları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------AFAD ekibinin dönüşü-(whatshaptan geçildi)-Bölgeden genel-Yoldan genel-Genel ve detaylar

Haber: Gülay KUYUCU-Barbaros KUL/VAN, ==============================

Hatay'da, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

HATAY'da AK Parti'li, CHP'li ve MHP'li milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, STK temsilcileri ve Kıbrıs Gazileri, açıklamaları nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi.

Hatay Valiliği bahçesinde, hazırladıkları basın açıklamasını okuyan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine yaptığı açıklamalarla skandal tutumunu gözler önüne serdiğini kaydetti. Yayman, "Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bu insanın sözleri başta Hataylılar olmak üzere aziz milletimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Tayfur Sökmen, milli bir kahramandır ve adı tarihe ve aziz milletimizin kalbine yazılmıştır. Onun mücadelesi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milletimizin mücadelesidir" diye konuştu.

Akıncı'nın sözlerinin skandal olduğunu belirten CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ise "Dedelerimiz Tayfur Sökmen liderliğinde Fransız işgalcilerine karşı kurtuluş mücadelesi vererek şehrimizi esaretten kurtarmıştır. Daha sonra bağımsız bir devlet kurup kendi meclisini ve cumhurbaşkanını seçmiştir. Kurulan Hatay Meclisi de Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almıştır. Bizler Hataylılar olarak bu devletin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Akıncı'yı talihsiz sözlerinden ötürü Türk milleti ve Hataylılardan özür dilemeye davet ediyoruz" dedi.

Hatay'ın ana vatana katılma kararının, 81 yıl önce Hatay Valiliği olarak kullanılan binada alındığını hatırlatan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da "Bizler de tıpkı 81 yıl önceki gurur ve heyecanla Hatay'ın tüm seçilmiş milletvekilleri olarak Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında hür ve bağımsız olarak yaşamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu sözler Kıbrıs Türklerine, şehitlerimize, Türkiye'ye ve aziz milletimizin tarih boyunca yaptığı fedakar mücadeleye saygısızlıktır. Hatay nasıl ki Atatürk'ün şahsi meselesiydi ve onu hiçbir emperyal güce ezdirmedi, teslim etmediyse Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs davası da Türk milletinin şahsi meselesidir ve onu hiçbir emperyalist güce teslim etmeyecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Toplanan gruptan görüntülerAK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın konuşmasıCHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in açıklamasıMHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın açıklamasıTayfun Sökmen'in büstü ve büstün üzerindeki yazı

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK- Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, ==================================

TOKİ konutları için kura heyecanı TOPLU Konut İdaresi'nce (TOKİ) Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaptırılan 933 konutun kuraları çekildi. Kura çekiminde ev sahibi olduğunu duyanlar, gözyaşlarını tutamayıp sevinçlerini yakınlarına sarılarak paylaştı.

TOKİ tarafından Merkezefendi ilçesinde Kayaköy Mahallesi'nde yaptırılan 933 konutun hak sahibi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine, konut sahibi olmak için başvuranlar yoğun ilgi gösterdi. Projeye 2 bin 249 geçerli başvuru gerçekleşirken, konutların 872'si '2+1', 61'i ise '3+1' olarak satışa sunuldu. Kura çekimi sırasında ismi okunan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar yaşadıkları mutluluğu yakınlarıyla paylaştı. Bazı vatandaşlar da sevinç gözyaşı döktü.

Kurada ev sahibi olmaya hak kazananlardan bedensel engelli 41 yaşındaki Yeliz Sarı, "Çok mutluyum. 'Çıkmaz' diye düşünüyordum ama çıktı. İsmim okununca çok heyecanlandım. Şaşırdım, sevincimi babamla paylaştım. Allah devletimizden razı olsun" dedi. Engelli kategorisinde ev sahibi olmanın sevincini yaşayan Nevzat Özbaş, kurada şansın kendisine güldüğünü, TOKİ'nin yaptığı konutlardan birisine sahip olacağı için mutlu olduğunu belirtti. Tekstil işçisi Halil Sevim ise, "Bana da ev çıktığı için çok mutluyum. Heyecandan konuşmakta zorlanıyorum. Başvuru yaparken de umutluydum. Evlilik hazırlığı yapıyordum. Bana da bir düğün hediyesi oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kura çekiminden görüntü-Kura çekimine katılan hak sbahiplerinden görüntü-Ev sahibi olmaya hak kazananlardan görüntü-Yeliz Sarı ile röp.-Nevzat Özbaş ile röp. -Halil Sevim ile röp.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, =================================

Temeli kayan binalarda çalışmalar devam ediyor

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında, yan tarafındaki temelinde kayma meydana geldiği için içindekiler tahliye edilen iki binanın kurtarılması için hareket geçildi. İnşaat ile temeli kayan iki bina arasına; çelikle güçlendirilmiş istinat duvarı örülüp, arasına beton dolgu yapılarak güçlendirileceği bildirildi.

Akmescit Mahallesi 4117 Sokak'ta yapılacak bir apartman inşaatın temel kazısı için geçen 5 Şubat Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında kepçeyle çalışma yapıldı. İddiaya göre kepçe, inşaat alanının yandaki bitişik nizamda olan ik ayrı binanın temeline girdi. Bunun üzerine biri 5, diğeri 3 katlı olan iki binanın temelinde kayma oldu. Her iki apartman sakinleri korkuyla dışarı çıkarken, her iki binanın girişinde yer alan doğal gaz ve su borusu hasar gördü. Gaz sızıntısı ve su patlağı yaşandı. Doğal gaz ve su dağıtım firması yetkilileri, sokağa gelerek çalışma yaptı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri önlem aldı. Her iki binadan tahliye edilen 22 kişi, çevredeki otellerle Yunusemre Belediyesi'ne ait misafirhanelere yerleştirildi. İnşaat durdurulurken, tehlikenin yaşandığı binalara vatandaşlar yaklaştırılmadı.

BETON ATILDI VE YALITIM YAPILDIİnşaatın yapımını üstlenen yüklenici firma, apartman inşaatı için kazılan temeldeki çalışmalarına 8 Şubat'ta tekrar başladı. Yüklenici firmadan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kazılan temelin üzerine daha önce beton döküldüğün hatırlatıp, "Ancak yalıtımı yapılmamıştı. Şimdi yalıtım yapılıp, bir kat daha beton döküldü. Dökülen betonunun kurumasının ardından inşaat ile temelinde kayma olan iki bina arasına çelikle güçlendirilmiş, istinat duvarı örülecek. Ayrıca, dolgu malzemesi olarak aralara beton dökülerek kayan binaların temeli güçlendirilecek. Böylelikle tehlike ortadan kaldırılıp, kayan iki bina kullanılabilir hale getirilecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Temeli kayan binadan görüntü-Temeli kazılan alandan görüntü-İnşaat işçilerinin olay yerindeki görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA, DHA)==============================

Anne ve 3 kızının öldüğü yangın, elektrik kontağından çıkmış MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, anne Nisan Tur (34) ile kızları Miray Ayaz (1), Lorin (5) ve Gül Ecrin'in (7) ölümüne neden olan yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Kayalar Mahallesi Okul Caddesi üzerine bulunan Tur Ailesi'nin evinde dün sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına uykuda yakalanan anne Nisan Tur ile kızları Miray Ayaz Tur, Lorin Tur ve Gül Ecrin Tur'u alevlerin arasından kurtararak, ambulansa teslim etti. Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen ve karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ile çocukları kurtarılamadı. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, soğutma çalışmalarının ardından eve girip, inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından çıktığı yönünde rapor hazırladı.

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI KAYBEDEN ACILI BABA, GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Anne ve 3 kızının yaşamının yitirdiği yangının ardından ilçede üzüntü hakim olurken, işte olduğu için hayatta kalan baba Yunus Tur, güçlükle sakinleştirildi.

Yunus Tur'un amcası Cemal Tur, büyük bir facia yaşadıklarını belirterek, "Allah kimsenin başına böyle bir olay yaşatmasın. İtfaiye ekipleriyle birlikte eve girdik. Anne ve 3 kızını hastaneye ulaştırdık maalesef çok geç kalındı. Hepsini kaybettik. Acımız büyük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yangının çıktığı ev-Evin içerisinden görüntüler-Yanan eşyalar-Cemal Tur'un konuşması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/MAZIĞIDAĞI (Mardin),==============================

Sakarya'da öğrencilerden yemekhane ücreti eylemi

SAKARYA Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, yemekhane ücretlerine yapılan zamma tepki göstererek, protestoda bulundu.

Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, 1 yıl içerisinde ikinci kez yapılan yemekhane zammını protesto etmek için merkez kampüs içerisindeki rektörlük binası önünde toplandı. Öğrenciler, dönem başında yemekhane ücretinin 2 TL'den 2.75 TL'ye, şimdi ise 3.75 TL'ye çıkarılmasına tepki göstererek, 'Yemekhane zammına hayır. 01.02.2020 tarihinden itibaren yemekhane ücretine yapılan güncellemeyi Sakarya Üniversitesi öğrencileri kabul etmiyoruz' yazılı ilan tahtasına yapıştırdı.

Öğrenciler adına açıklamayı okuyan Sakarya Üniversitesi Ülkü Ocakları Başkanı Atilla Balcıoğlu, 1 yıl içerisinde ikinci kez yemekhane ücretine zam yapıldığını belirterek, "Bugün burada adını bile bilmediğimiz hiç görmediğimiz arkadaşlarımız için mücadele edip tüm üniversite öğrencilerinin haklarını savunuyoruz. Sayın Rektörümüz tenezzül edip bir açıklama bile yapmadan A4 kağıdı ile bu zammı uyguladı. Hem de tam final haftasında. İşte biz de bugün kendisini kendi yöntemi ile uyarıyor rektörlüğün önüne zammı kabul etmediğimizi yazan bir A4 yapıştırıyoruz. Kendini kaf dağında görenler rektörlük binasının 2-3 katlı olduğunu unutmasınlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Öğrencilerin toplanmasıYürüyüşleriAtilla Balcıoğlu açıklamaA4 kağıdının yapıştırılması

Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

Kaynak: DHA