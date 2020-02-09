DHA YURT BÜLTENİ - 16

09.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:46

Donma tehlikesi geçiren 49 göçmen son anda kurtarıldı

VAN'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen çoğunluğu Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen, donma tehlikesi geçirince güvenlik güçlerini arayarak yardım istedi. Kırsal bölgede bulunan yarım adaya bırakılan kaçak göçmenler, 5 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı.

Karayollarındaki kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü'nü kullanan göçmen kaçakçıları yine bir faciaya neden oluyordu. Van'ın kırsaldaki sahillerinden aldıkları yabancı uyruklu 49 kaçak göçmeni Tekneye bindirerek Bitlis'in Tatvan ilçesine götürmek üzere yola çıkan tekne, Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'nin Deveboyunu açıklarında yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyince buradaki yarım adaya yanaşarak kaçak göçmenleri indirdi. Donma tehlikesi geçiren çoğunluğu Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen sığınacak bir yer bulamayınca güvenlik güçlerini arayarak kurtarılmaları için yardım istedi. Bunun üzerine de hemen harekete geçildi.

KURTARMA OPERASYONU 5 SAAT SÜRDÜGevaş ilçe merkezine yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunan İn Mahallesi'ne bağlı Deveboynu açıklarına tekneyle ulaşıldı. ve göçmenleri kurtarmak için yapılan kurtarma operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü. Deveboynu yarım adasından alınan 49 kaçak göçmen Gevaş ilçesindeki iskeleye getirildi. Gevaş Kaymakamı Hamit Genç de çalışmaları takip etti.

AFAD VE SAĞLIK EKİPLERİ İSKELEDE HAZIR BEKLEDİKaçak göçmenler için Gevaş İskelesi'nde de yoğun bir hazırlık yapıldı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sahilde hazır bekledi. Teknenin sahile yaklaşması ile birlikte de donma tehlikesi geçirdikleri için ayakta durmakta zorluk çeken kaçak göçmenlere yardım edilerek ambulanslara alındı. Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yetkililer, soğuk havadan 15 kişinin etkilendiğini, olay yerine de toplam 4 adet 112 ambulansı, 3 adet 4 yataklı ambulans ve 2 adet UMKE görevlendirildiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN ==============================

AK Parti'li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D400 karayolunun DSİ mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz açıklanmayan 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın bulunduğu 07 SE 947 plakalı VIP minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Türel ve Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği belirtilirken, Mehmet Özhaseki'ye müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİAntalya'nın Serik ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, Serik'teki müdahale sonrası ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile hastane yetkilileri de hastaneye gelerek, olayla ilgili bilgi aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da Serik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesi sonrası yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yerinden görüntülerKazaya karışan araçlarHastane önünde ambulans detayı-Ambulansın hastaneye gelişi-Kalabalıktan görüntü-Acil servis dış plan-Detaylar

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ==================================

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin arama yaptığı adreslerde 68 kilo 450 gram esrar, 25 gram eroin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Ele geçirilen esrarGözaltına alınan şüphelilerŞüphelileri adliye getirilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - ============================

Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı (2)VALİLİK: 16 AYRI KOLONDA DÜZENEK TESPİT EDİLDİ

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen 45 adet 100'er gramlık patlayıcıların yapılan incelemede adliye binasında 16 ayrı kolonda düzeneğin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "8 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 23: 15 sıralarında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan 'Adliye binasında bomba düzeneğinin olduğuna' dair ihbar üzerine, Savcılık talimatıyla Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adliye binasında yapılan incelemede; 45 adet 100'er gramlık patlayıcı olduğu değerlendirilen maddenin, içine konulduğu kutu ile birlikte sistem odasında bulunduğu, yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak B.Ç. isimli şahıs ve irtibatlı olduğu anlaşılan M.Y.T., B.Y., E.Ç., A.Ç., F.Y. ve F.A. isimli toplam 7 şahıs, savcılık talimatıyla yapılan operasyonlarla gözaltına alınmış olup konu ile ilgili tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

Haber: ŞIRNAK, ====================================

Mardin'de yangın faciası: Anne ve 3 kızı öldü (3)YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evlerinde uyudukları sırada çıkan yangında yaşamlarını yitiren anne Nisan Tur (34) ile kızları Miray Ayaz (1), Lorin (5) ve Gül Ecrin'in (7) cansız bedenleri hastane yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenaze araçlarıyla getirilen anne ve 3 kızının cenazeleri, Kayalar Mahallesindeki mezarlıkta yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne ve 3 kızı, yan yana kazılan mezarlıkta toprağa verildi.

Yangında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden baba Yunus Tur, yakınları tarafında teselli edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cenazelerin mezarlığa gelişiCenazeye katılanlarCenazelerin toprağa verilmesiDuaların okunmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/MARDİN,

Kaynak: DHA