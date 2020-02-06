DHA YURT BÜLTENİ - 16

06.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:38

Çığ şehidi Osman Karaca, toprağa verildi

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca (24) memleketi Tokat'ta, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Yukarı Narlıca Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi, Van'daki törenin ardından askeri uçakla Tokat'ta gönderildi. Kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle uçak, Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı. Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak komşu şehir Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Şehit Karaca'nın cenazesi buradan kara yolu ile memleketi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesine getirildi.

Belde meydanında şehit Osman Karaca için kılınan cenaze namazına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan ve Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile yaklaşık bin kişi katıldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenaze namazını Koceli ilinde imamlık yapan dayısı Bekir Cerit kıldırdı. Şehit Karaca'nın cenazesi, sağanak altında belde mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenazenien ilçeye getirilişi

-Cenaze namazının kılınması-Cenazeye katılanlar-Yakınlarının üzüntüsü-Cenaze namazını kıldıran dayısının görüntüleri-Yağmur altında cenazenin uğurlanışı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/ALMUS (Tokat), ==============================

Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 kişi aranıyor (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİVan Valiliği, Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada,"Bugün sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışmalarına, meteorolojik veriler, teknik heyetin sahada yaptığı incelemeler ve havanın kararması dolayısıyla bu saat itibari ile ara verilmiştir. Arama-kurtarma çalışmalarına cuma günü, günün ağarmasıyla birlikte, teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası başlanacaktır. Bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılan çığ bölgesinde, profesyonel ekipler çığ altında kaldığı değerlendirilen 1 itfaiye erinin çıkarılması için çalışma yapacaktır."

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,=========================

Mahalle yolunu su kapladı KONYA'nın Taşkent ilçesinde, yağış ve karların erimesi sonucu dağın eteklerinden inen sular, Balcılar Mahallesi'ne giden yolun 100 metresini kapattı. Mahalleye gitmek isteyenler, yolu kullanamayınca geri döndü.

Taşeli Platosu'nda yer alan, 1600 rakımlı Taşkent ilçesinde, şiddetli yağış etkili olurken, dağ eteklerindeki karlar da eridi. Eskiden belde statüsünde olan Balcılar Mahallesi'ne giden yolun 100 metrelik kısmı ise yağış ve karların erimesiyle dağın eteklerinden suların inmesi sonucu kapandı. Bunun üzerine ilçe merkezi ile mahalle arasında ulaşım sağlanamadı. Mahalleye gitmek isteyenler, yolu kullanamayınca geri döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------Yolun su kaplaması -Geri dönen araçlar -Genel ve detay

Haber- Kamera: Cengiz ÖZCAN/ HADİM KONYA - ================================

Gaziantep'te kaçak sigaraya 5 gözaltı GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda, 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak sigara sürüleceği ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan ekipler, adresleri belirledi. İki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 15 bin 280 paket kaçak sigara ile 5 kilo çay ve 5 kilo nargile tütünü ele geçirdi. İkinci operasyonda ise arama yapılan bir ev ile bir araçta 1950 paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigara, çay ve tütüne el koyan polisin gözaltına aldığı 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Polislerin depoya baskın düzenlemesi-Depoda ele geçirilen sigaralar-Polisin otomobilde arama yapması-Bulunan sigaralar-Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- =============================

İnşaatın temel kazısı, yandaki 2 binanın temelini kaydırdı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında, yan tarafındaki iki binanın temeli kaydı. Binalarda oturanlar tahliye edildi. Tahliye edilen 22 kişi, belediyenin misafirhanesine ve çevredeki otellere götürüldü.

Akmescit Mahallesi 4117 Sokak'ta yapılacak bir inşaatın temel kazısı için dün saat 15.00'te kepçeyle çalışma yapıldı. İddiaya göre kepçe, inşaat alanının yandaki iki ayrı bitişik olan binanın temeline girdi. Bunun üzerine biri 5, diğeri 3 katlı olan iki binanın temelinde kayma oldu. Bina sakinleri korkuyla dışarı çıkarken, her iki binanın girişinde yer alan doğalgaz ve su borusu hasar gördü. Gaz sızıntısı ve su patlaması yaşandı. Doğalgaz ve su dağıtım firması yetkilileri, sokağa gelerek çalışma yaptı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ise önlem aldı. Her iki binadan tahliye edilen 22 kişi, çevredeki oteller ile Yunusemre Belediyesi'ne ait misafirhanelere yerleştirildi. İnşaat durdurulurken, tehlikenin yaşandığı binalara vatandaşlar yaklaştırılmıyor. Ayrıca Manisa Valiliği, inşaatın müteahhidi ve inşaat firması hakkında inceleme başlattı.

'ÇOK KORKTUK'

Mahalle sakinlerinden Müzeyyen Kahraman, "Bu kazılan yer, ağabeyimin arsasıydı. Burada yaşamını sürdüren aileler, belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi. Şimdi müteahhittin yeniden yaptırmasını bekliyoruz. Şikayetçi de olacağız. 'Güm' diye ses geldi. 'Ev yıkılıyor' dedik. Çıktık duvar yıkılmış. Çok korktuk. Çocukları dışarı salmıyoruz. Polis zaten önlem almış, yaklaştırmıyor. Evlerde de çatlak varmış. Ben görmedim ama ev sahipleri öyle diyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yerinden görüntüPolis ekiplerinin olay yerindeki görüntüsüBoşaltılan binadan görüntüMahalle sakini Müzeyyen Kahraman röp.Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA, ==========================

Yıkılmak üzere olan kerpiç evde yaşayan karı-kocanın dramı yürek burktu

ADANA'da, rüzgar ve fırtınadan dolayı yıkılmak üzere olan kerpiç evde yaşayan Naime Günay (58) ve Orhan Günay'ın (65) dramı yürek burktu. Yan yatan evde yaşam mücadalesi veren karı-koca, otele yerleştirildi.

Olay, Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yıldır oturdukları tahtadan yapılan kerpiç ev, yağmur ve fırtına nedeniyle yan yatınca, Günay çifti eşyalarını evin bahçesine çıkardı. 4 çocuk sahibi çifti gören komşuları, durumu polise bildirdi. Sokağa gelen ekipler, yaşlı çifti çıkardıktan sonra evin çevresine güvenlik şeridiyle kapattı. Katı atık toplayarak geçimini sağladığını söyleyen Orhan Günay, "Evimizin halini görüyorsunuz, neredeyse yıkılacak. Tüm eşyalarımızı dışarıya çıkardık" dedi. Eve girmeye korktuğunu söyleyen Naime Günay ise, "Bu evde nasıl yaşanırsa, öyle yaşamaya çalışıyoruz. Çocuklarımında durumu yok. Ev üzerimize yıkılacak diye korkuyoruz" diye konuştu.

Bunun üzerine Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı ekipler, çifti evlerinden alarak otele yerleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ev sahipleri ile röp-Polis ekiplerinin şerit çekmesi-Evin içinden ve dışından genel ve detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,=============================

Kaynak: DHA