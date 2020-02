DHA YURT BÜLTENİ - 16

04.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:05

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Orhan, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Yeniden

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın (26) cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında tabutun başında saygı duruşunda bulunan askerlerden birinin dua okunurken, gözyaşı döktüğü dikkati çekti.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın cenazesi, dün gece uçakla getirildiği Afyonkarahisar'dan, bugün öğle saatlerinde ailesinin oturduğu Sandıklı ilçesine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ambulansla, annesi Fatma (50) ve babası Ali Orhan'ın (54) oturduğu ilçe merkezindeki Ece Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi.

Cenazeyi Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Çöl ve diğer yetkililerle şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Şehidin dün rahatsızlandıktan sonra götürüldüğü hastanede tedavisi devam eden annesi Fatma Orhan, eve gelemediği için cenazeyi karşılayamadı. Baba Ali Orhan ile şehidin ağabeyi Abdullah Orhan (33), şehidin tabutuna sarılıp öptü. Cenaze, helallik alınmasının ardından tören için Ulu Cami'ye götürüldü.

Burada musalla taşına konan tabutun arkasında baba Ali Orhan, ağabey Abdullah Orhan ve dede Mehmet Akıncı saf tuttu. Şehidin annesi Fatma Orhan hastanede müşahede altında olduğu için buradaki törene de katılamadı. Cami avlusuna gelen hala Rukiye Dursun ağıt yakarak, şehit Gökhan Orhan için gözyaşı döktü. Sağlık görevlileri Dursun'u teskin etti.

TABUT BAŞINDA GÖZYAŞICenaze törenine Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tabutun başında saygı duruşunda bulunan tören mangası askerlerinden birinin dua okunurken gözyaşı döktüğü dikkati çekti.

Şehidin cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı. Helallik alınmasının ardından Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı önce tören mangası, ardından vatandaşların omuzlarında toprağa verilmek üzere uğurlandı. Baba Ali Orhan'ın da vatandaşlarla tabuta omuz verdiği görüldü. Orhan'ın cenazesi ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

=========================================Şehit Halil Demir'in cenazesi memleketine getirildi (2) ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Uzman Çavuş Halil Demir, memleketi Pamukova'da son yolculuğuna uğurlandı. Pamukova Bacı Mahallesi'nde bulunan Bacı Pınarlı Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına şehidin babası Süleyman ve annesi Süheyla Demir, kardeşleri, TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Binali Yıldırım şehidin babası Süleyman ve kardeşi Mücahit Demir'in kollarına destek oldu. Mücahit Demir şehit kardeşinin şapkasını taktı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Bacı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erciş'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 14 yaralı

VAN'ın Erciş ilçesinde öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralı öğrenciler, Erciş'te tedavi altına alındı. Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kozluca köyü yakınlarında meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede öğrencileri taşıyan minibüs kayma sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 14 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Suriyeli anne bıçakla, 5 yaşındaki oğlu boğularak öldürüldü (2)ÇİFTTE CİNAYETTE HIRSIZLIK ŞÜPHESİ

İzmir'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed Cemal'in evde ölü bulunmasının ardından, hayatlarını kaybedenlerin akrabaları olayda hırsızlık şüphesi olduğunu iddia etti. Akrabaları, Alahmed'in kolunda bulunan bileziklerin kayıp olduğunu söyledi. Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından, eşini ve oğlunu kaybeden Halil Muhammed cenazeleri teslim aldı. Muhammed zaman zaman sinir krizi geçirdi. Anne ve oğlu son yolculuğuna ise Asarlık Merkez Camii'nde uğurlandı. Cenaze törenine, Halil Muhammed'in yanı sıra hayatlarını kaybedenlerin akrabaları ve yakınları katıldı. Acılı eş ve baba iki tabutun başında gözyaşı dökerken, kılınan namazın ardından anne ile oğlunun cenazesi Menemen Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan gözaltına alınan 3 şüphelinin ailenin komşusu ve iki oğlu olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor

Bingöl'de düşüp ayağı kırılan kadının imdadına UMKE yetişti

BİNGÖL'de, merkeze bağlı Göltepesi köyünde hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ayağı kırılan İmran Kutulman, UMKE tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Göltepesi köyünde ikamet eden İmran Kutulman, Masala Deresi içerisinde hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybedip düştü. Düşme sonucu ayağı kırılan Kutulman'ın, hastaneye kaldırılması için 112 Acil Komuta Merkezi'ne haber verildi. Bölgede etkili olan kar nedeniyle köye ulaşamayan ekiplere, Ulusal Medical Kurtarma ekipleri (UMKE) destek verdi. UMKE ekipleri, karlı yolları aşarak ayağında kırıklar olan kadına ulaştı. Ambulansın bulunduğu noktaya getirilen Kutulman hastaneye kaldırılarak tedaviye altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tatvanlı kadınlar, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kilo veriyor

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde hizmete açılan Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bulunan spor salonuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Salona giden kadınlar, diyetisyenlerin desteğiyle sağlıklı bir şekilde kilo veriyor.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'ne 692 başvuru yapıldı. Danışmanların durum ve sonuç istatistiklerine göre, başvuranlardan 140'ının Beden Kitle İndeksi (BKİ) ölçümünün normal, 238 kişinin fazla kilolu, 303 kişinin obez, 11 bireyin ise zayıf olduğu belirlendi.

Başvuru yapanlardan 610'u spor salonuna kayıt yaptırdı ve 8 ay boyunca spor ile diyet programına katıldı. Bu kişilerden 281'i toplam bin 15 kilo verdi. Sağlıklı Hayat Merkezi'nin verdiği spor hizmetiyle kilo veren 203 kişinin 0 ile 5 kilo, 60 kişinin 5 ile 10 kilo, 16 kişinin 10 ile 15 kilo, 2 kişinin ise 15 ile 20 kilo arasında kilo verdiği kaydedildi.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gizem Şirin, insanların kilo verdikçe, özgüvenlerinin arttığını ve mutlu olduklarını belirterek, "İlçe Sağlık Müdürlüğü'müze bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'mizde Tatvan halkımıza ücretsiz spor, diyetisyen ve psikolog danışmanlıkları hizmeti vermektedir. Spor salonumuzdan sadece kadınlar yararlanmaktadır. Buraya şu an 610 kadın kayıtlıdır. Bu kadınlar sabahları evlerinden servis araçlarımız ile alınarak buraya getiriliyor, servis hizmetinden ücretsiz bir şekilde yararlanan kadınlar buradaki spor salonumuzdan da ücretsiz olarak yararlanıyor. Spora gelen kadınlar çocuklarını da yanlarında getirebiliyorlar. Kadınlar spor yaparken, çocuklar da buradaki kreşten faydalanıyor. Kreşe kayıtlı çocuk sayısı ise 37'dir. Çocuklar burada öğretmen eşliğinde aktivitelere katılıyor. Kadınlar sporlarını tamamladıklarında çocukları ile birlikte tekrar servis araçlarımızla evlerine gidiyorlar. Spora gelen kadınlarımız ayrıca ücretsiz bir şekilde diyetisyen arkadaşlarımızın gözetiminde diyet takiplerini yaptırabiliyorlar. Spor faaliyetlerimizden yaralanan vatandaşlarımızın ölçümlerini ele aldığımızda, burada spor ve diyete katılan kadınların 8 ay içerisinde toplamda 1000'in üzerinde kilo verdiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla Tatvan'ı bir ton hafifletmiş olduk. İnsanlar kilo verdikçe, öz güvenleri artıyor ve mutlu oluyorlar. Onlar mutluluğu da bizi seviniyoruz" dedi.

Spor salonuna katılan kadınlardan Gülbeyaz Karakurt ise, "Devlet bize çok güzel bir imkan sağlamış, çok memnunuz. Spora 120 kilo ile başladım ve 15 günde 6 kilo verdim. Spor var, imkan var, servislerimiz var, diyetisyenimiz var, hocalarımız var, her şey çok iyi, çok güzel, çok memnunuz. Servis araçlarıyla bizi evlerimizden alıyorlar. Buraya gelip sporumuzu yapıyoruz. Tekrar servis bizi evimize götürüyor. İsteriz ki herkes gelsin ve buradaki imkanlardan faydalansın. Hocalarımız çok iyi, buradakiler çok ilgili ve bizler de çok memnunuz" diye konuştu.

2019 yılı içerisinde bin 500 danışana baktıklarını söyleyen Diyetisyen Abdullah İnceoğlu da "Önce vücut analizi, yağ ve kas analizi yapmaktayız. Bu analizi değerlendirerek daha sonra kişiler isterlerse ve gerekli görürse diyet danışmanlığı vermekteyiz. Diyet danışmanlığımızın ilk seansı 30 dakika sürmektedir ve tamamen ücretsizdir. Daha sonra ki kontrollerimizi 2 haftada bir almaktayız ve 2 haftada bir kişilerin kilo vermelerini takip etmekteyiz. Ayrıca, kilo almak isteyenlerin danışmanlığına da bakmaktayız. 2019 yılı içerisinde bin 500 danışana baktık. Programa dahil olanlar 1 tonun üzerinde kilo verdi, Tatvan'ı hafiflettik" diye konuştu.

"Kapadokya'da 'koronavirüs'e rastlanmaması sevindirici' TÜRKİYE Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu Üyesi Ali Murat Yıldız, yılda 275-300 bin Çinli turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde 'koronavirüs' vakasına rastlanmadığını, bunun sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya, her yıl yaklaşık 275-300 bin Çinli turiste ev sahipliği yapıyor. TÜRSAB Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu Üyesi Ali Murat Yıldız, Çin'de ortaya çıkan ve turizmcileri olumsuz yönde etkileyen 'koronavirüs' ile etkin mücadele kapsamında çalışmaların yürütülmesinin gerektiğini belirtti. İlk olarak bu virüsün panzehri niteliğindeki aşısının bir an önce bulunmasını istediklerini söyleyen Yıldız, "Şu anda bölgemizde 'koronavirüs'e rastlanmadı. Bu bizler için oldukça sevindirici. Biz turizmciler olarak bu gibi olayların geçici olacağını ümit ediyoruz. İnşallah gerek bölgemize gerekse de ülkemize bu konuda bir zarar gelmez" diye konuştu.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde turizm işletmeciliği yapan Çoşkun Kırtıl ise Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirleri ve Türk Hava Yolları'nın Çin'e yaptığı seferleri iptal etmesini olumlu gelişmeler olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

'Koronavirüs için maske kullanmak gereksiz, hatta zararlı bile olabilir' SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Kurul Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Şu an Türkiye için maske kullanımı çok gereksiz. Hele ki N95 ve FFP3 olarak bilinen özel maskeleri asla kullanmayın. Koronavirüsten korunmak için bu maskelere ihtiyaç olmadığı gibi, bu maskeleri gereksiz kullanmak yalancı güven duygusuna sebep olur. Maske takan kişi korunuyorum zannederek, el yıkama ya da diğer hijyen, korunma yöntemlerini ihmal edebilir" dedi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği, koronavirüs bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya, KLİMİK Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Önder Ergönül ile Prof. Dr. Gökhan Aygün katıldı. Enfeksiyon uzmanlarının hastalıkla ilgili Türkiye'de gereksiz ve abartılı bir panik havası yayıldığını belirterek, Türkiye'nin şu anki asıl gerçeğinin dünyada çok daha fazla ölüme neden olan İnfluenza A ve B grubu gripler olması gerektiğini bildirdi. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Alpay Azap, "Salgının çıktığı Aralık ayından itibaren çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Olabildiğince bilimsel veriler sunmaya gayret ediyoruz. Ama her salgında olduğu gibi bu salgında da çok fazla kirli bilgi var. Az önce Ankara'dan geldim. Havalimanında maskeli vatandaşlar gördüm. Türkiye'de maske kullanımı şu an çok gereksiz. Özellikle N95 veya FFP3 olarak bilinen tıbbi maskeleri ancak eğitimli sağlık çalışanları doğru şekilde kullanabilirler. Ayrıca maskeleri gereksiz kullanmanın zararı bile var. Yalancı güven duygusu yaratıp, kişilerin hijyen kurallarını gevşetmesine yol açabilir. Şu an için koronavirüsten korunmanın tek yolu diğer tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi düzenli ve sık el temizliği sağlamaktır" dedi.

BİR KİŞİDE VAR DİYE TÜM UÇAK TARANMAZ"Yurtdışına giderken maske takalım mı?" şeklinde sorular aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Azap, şöyle konuştu: "Zaten Çin'e gerekmedikçe gitmeyin uyarısı var. Hastalığın görülmediği ülkelere giderken maske takmaya gerek yok. Türkiye'nin termal kamera tarama uygulaması yaptığı ülkelere gidecekler maske kullanabilirler. Bu virüs uçakta çok kolay bulaşan bir virüs değil. Örneğin termal kameraya birisi yakalandı ve biz bu kişinin riskli bölgelerden geldiğini biliyoruz, ateş olduğunu tespit ettik. O kişinin sadece iki koltuk önde iki koltuk arkada ve iki koltuk yanındaki kişiler, temaslı kabul ediliyor. Yani o uçakta bulunan herkes, uçuş ekibi vesaire, temaslı sayılmıyor. Bizi sevindiren bir bulgu da hala en çok vaka sayısı ve ölümlerin Çin'le sınırlı kalması. Diğer ülkelerde vaka sayılarında dramatik artışlar söz konusu değil. Bu da salgının kontrol altına alınması konusunda ümitlerimizi artıran bir bulgu."

GRİP VİRÜSÜ GİBİ ÇABUK DEĞİŞEN BİR VİRÜS DEĞİLProf. Dr. Gökhan Aygün ise koronavirüsün gribe yol açan influenza virüsleri gibi çok hızla değişmeye müsait bir genetik yapısının olmadığına işaret ederek, "Bu salgın sürecinde yeniden koronavirüsten bir mutasyon, bambaşka özelliklere sahip, çok hızla yayılabilen ve farklı seyredilebilecek bir virüs beklentimiz yok" dedi.

TEDAVİDE HIV İLAÇLARI İŞE YARADISağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyelerinden ve KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz de tedavi için yeni bir ilaç geliştirilmediğini, çalışmaların halen sürdüğünü belirtti. Yavuz şu bilgileri verdi: "Yapılan son çalışmalarda 6-7 günlük gibi kuluçka süresi söyleniyor. Ateş ile başlayan öksürük, ilerleyen günlerde nefes darlığı ve zatürreye neden oluyor. Aslında bildiğimiz bir hastalık bu, zatürre. Ölüm oranı MERS ve SARS'a göre çok daha düşük. Yüzde 2-2,5 civarında. SARS'ta yüzde 10, MERS'te ise yüzde 35-37 gibi bir ölüm oranı vardı. Tedavide şu an kesin olarak etkinliği gösterilmiş bir antiviral ilaç yok. Bizim daha önceden HIV/ AIDS tedavisinde kullandığımız 'proteaz inhibitörleri' özelliği olan ilaçlarımız vardı. Onlardan bir tanesinin etkisi olduğu söyleniyor, ilk sonuçların olumlu olduğu söyleniyor. Ama kesin bu işi çözüyor değil henüz. Yine aynı gruptan bir başka HIV ilacı daha var ancak onunla ilgili çalışmalar henüz deneysel aşamada, hastalarda uygulaması yok. Bu ilaçlardan biri Türkiye'de de kullanılıyor, var. Bir de grip için kullanılan bir preparat var. Hemen hemen bütün koronavirüslerde etkin. Onu da bazı hastalarda deniyorlar."

ARTIŞIN KIRILMASININ TEK YOLU KONTROLÜ SAĞLAMAKAvrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ile KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül, günde yaklaşık 2 bin ile 2 bin 500 arasında teşhis olduğunu belirterek, "20 bine dayandı tanı almış toplam vaka sayısı. Acaba bu çan eğrisi ne zaman tepe noktasına ulaşacak ve düşüşe geçecek? Günlük teşhis sayısı binli rakamlara düştüğünde olacak bu. Ama tepe noktasının 50-60 binden aşağı olmayacağı çok açık şu anda. Yani 75 bine kadar ulaşabilir vaka sayısı. Bu artıştaki kırılmanın tek yolu var. O da hastaların tedavi edilmesi ya da aşı bulunması değil. Asıl yöntem izolasyon. Yani enfeksiyon kontrol önlemleri. Şimdilik 26 ülkede görüldü. 20 bin 636 tanı konmuş vaka var. Yaklaşık 7 bin hastalık bulguları olan ama kesin tanısı olmamış vaka ve ne yazık ki 427 ölü var" dedi.

KORONAVİRÜS TRÜKİYE'NİN GERÇEĞİ DEĞİL GRİP DAHA ÖLDÜRÜCÜTürkiyede sokaklarda koronavirüs değil grip salgınlarının olduğunu ve şu anda Türkiye'nin gerçeğinde koronavirüs bulunmadığını söyleyerek, grip virüsünün koronadan daha çok insanın ölümüne yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Ergönül, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD'de son bir yılda milyonlarca insan gribe yakalandı ve 10 bine yakın ölüm oldu. Grip virüsü çok daha hızla şekil değiştirebiliyor. O nedenle aşısını yapmakta problem yaşar bilim dünyası. Bu nedenle aşısı hep tartışılır. Yine de aşı koruyucudur. Koronavirüste ise tehlike bu boyutta değil henüz. Bir de şehir efsaneleri türedi. Örneğin koronavirüste tuzlu suyla gargaranın hiçbir önemi ve etkisi yok. Çin malı ürünlerden hastalık bulaşmaz. Her gördüğünüz Çinli ya da Uzakdoğulu insanın hasta olduğunu düşünmek sağlıksız bir yaklaşım. Pandemi yani Çin'deki gibi bir yayılmanın diğer ülkelerde olması söz konusu değil. Daha önce bu hastalık neden yoktu? Daha önce bilinmiyordu. Örneğin 100 yıl önce Ortadoğu'ya dönersek neredeyse bütün hastalıklar veba diye geçiyordu. Ayrıntılı analiz edilemiyordu. Tüberküloz bile topu topu 100 yıllık bir geçmişi olan bir hastalık. Son 20 yılda 20 yeni virüs keşfedildi. Bunlar giderek de çeşitleniyor. Artık adını koyabiliyoruz. Önceden de bunlar oluyordu, insanlar ölüp gidiyordu ama biz nedenini bilmiyorduk. Çin'den gelen görüntüler de gerçekçi değil çünkü korona öyle pat diye öldüren bir hastalık değil. Günler sürüyor hastalığın ölümcül evreye gelmesi."

Elazığ depreminde sahibini kaybeden kedi 'Toros'un, Antalya'da keyfi yerinde

ELAZIĞ'da yaşanan depremde sahibini kaybeden, tedavisi için Antalya'ya getirilen kedi, bundan sonraki yaşamını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlık makamında geçirecek.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elazığ'daki bir gazetecinin, Mustafapaşa Mahallesi'nde depremde yıkılan Kalay Apartmanı enkazından bir kedinin yaralı kurtarıldığını ve çevrede sahiplerini aradığı yönündeki paylaşımı sonrasında harekete geçti. Böcek, sosyal medya hesabında kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceklerini duyurdu. Deprem bölgesinde görevli 40 kişilik itfaiye arama- kurtarma ekibiyle birlikte Antalya'ya getirilen kedi, veteriner hekimlere teslim edildi. Başkan Böcek, tedavisi yapılan kediye 'Toros' adını verdi.'MİNİK DOSTUMUZUN KEYFİ YERİNDE'Kedi Toros'un son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Böcek, "Toros'u merak edenler, belediyemizi soru yağmuruna tuttu. Tedavisi nedeniyle bir süre sizlerden ayrı kaldıysa da içiniz rahat olsun, minik dostumuzun keyfi yerinde" dedi.Kedi Toros'un, bundan sonraki yaşamını, Muhittin Böcek'in başkanlık makamında geçireceği kaydedildi.

