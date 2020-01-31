DHA YURT BÜLTENİ - 16

31.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:40

Şanlıurfa'da, ABD ve İsrail protestosu

ŞANLIURFA'da sivil toplum kuruluşları üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı sözde 'Orta Doğu Barış Planı'nı, cuma namazının ardından protesto etti.

Kentin simgesi olan Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camisi'nde cuma namazının ardından yüzlerce kişi sözde 'Barış Planı'na tepki gösterip ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Sık sık tekbir getirilen alanda bulunan kalabalığa konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Çoşkun, sözde planın Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılmasını amaçladığını belirterek, "Kısaca, plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir. ABD ve İsrail, 60 yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Postalla, kanla olmadı, kravatla ve kalemle deneyelim diyorlar. Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse, Filistin'e el koymaya, İsrail'e yol vermeye, ABD'ye refakat etmeye yeltenmesin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Cuma namazından çıkan cemaatTekbir atılmasıBasın açıklaması yapılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)=================================

Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapanırken, Nazimiye ilçe merkezi ve köylerine elektrik verilemiyor.Tunceli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli- Erzincan karayolundaki Pülümür Cankurtaran tepesinde aşırı sis ve tipi nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Etkili olan kar yağışı enerji nakil hatlarında da arızaya neden oldu. Nazimiye ilçesi ve köylerinden dün geceden bu yana elektrik verilemiyor. İlçede elektriklerin kesik olması nedeniyle GSM hatlarının da çalışmadığı öğrenildi.Gece saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü----------------------Cadde ve sokaklardan kar manzaralarıAraçların kardan temizleyenlerRöportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,=============================

Gaziantep'te kar yağışı GAZİANTEP'te, öğleden sonra etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 4 derece olduğu Gaziantep'te, öğleden sonra kar yağışı başladı. Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika süren kar yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Kar yağışıKaçışan vatandaşlarTrafikte ilerleyen sürücülerGenel ve detay görüntüler

Haber: - Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP- ==============================

Doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (1)

ORDU'nun Ünye ilçesinde doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredeki evlerde oturanlar tahliye edilirken, yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Yaskoğanı Mahallesi Kirlik mevkisinde saat 15.00 sıralarında doğal gaz ana dağıtım hattında, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yangın görüntüleri

HABER KAMERA: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), ==============================

Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 105 kişi tedavide ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Servet Özer (33) yaşamını yitirdi, 150 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. 150 kişiden 45'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kentte dün gece rüzgar etkili olurken, sobalarını yaktıktan sonra uyuyan çok sayıda kişi, yakınları tarafından evlerinde baygın bulundu. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri olan 150 kişi, sağlık görevlileri ve yakınları tarafından hastanelere götürüldü. Kuştepe köyünde yalnız yaşayan, 3 çocuk babası Servet Özer ise kendisinden haber alamayıp, eve gelen yakınlarınca hareketsiz yatarken bulundu. Çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Özer, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Servet Özer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Karbonmonoksitten zehirlenen ve tedavisi tamamlanan 45 kişi, hastanelerden taburcu edilirken, diğer kişilerin ise tedavisine devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Acil ve Morg-Acil servisler-Hastanede yatan hastalarKarabonmonoksit zehirlenen hastalar ile röportaj-Ambulanslardan görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN- ================================

El freni tutmayan minibüs bahçeye girdi; panikleyen 2 kişi yola atladı TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, sürücüsünün park halinde bırakıp, indiği minibüs, el freninin boşalmasıyla eğimli yolun sonundaki bahçeye girdi. Rampa yoldan hızla ilerleyen minibüsteki 4 yolcudan 2'sinin, panikle yola atladığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, önceki gün, ilçenin Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede sitelerin yer aldığı rampa yolda, iddiaya göre, sürücüsünün park halinde bırakıp, indiği minibüs, el freninin boşalmasıyla aniden hareketlendi. İçinde 4 yolcunun bulunduğu minibüs, eğimli yolun sonunda girdiği bahçede çalıklara çarparak, durdu. Rampa yoldan hızla ilerleyen minibüsteki 4 yolcudan 2'si de panikleyerek, açık kapıdan kendilerini yola attı. Kazada araçtan atlayan 2 yolcu, yaralanırken, diğer yolcular ise korku ve panik yaşadı. Yaralıların yardımına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan rampa yoldan hızla ilerleyen minibüsteki 4 yolcudan yaralanan 2'sinin, panikle kendilerini yola attığı anlar, çevredeki siteye ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde 2 yolcunun, art arda araçtan kendilerini yola atıkları anlar yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza sonrası ve kaza anı görüntüleri-Kaza yeri detayları

HABER KAMERA: TRABZON-DHA===============================

Evin havalandırma boşluğuna düşen tavşanlar kurtarıldı OSMANİYE'de, 2 katlı evin havalandırma bacasından 8 metre aşağıya düşerek 3 gün mahsur kalan iki tavşan, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay, Yeni Mahalle 13020 Sokak'ta meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi Recep Mert Gültekin (12), yaz tatilinde beslemeye başladığı, 'Karamel' ve 'Maviş' isimlerini verdiği tavşanlarının havalandırma bacasından aşağıya düştüğünü fark edince ailesinden yardım istedi. 3 gün boyunca kurtarmada başarılı olamayınca Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği ile iletişime geçti. Olay yerine gelen Veteriner Hekim Ali Laçinbala havalandırma boşluğunun açık olan kısmını biraz daha kırarak genişlettikten sonra, tavşanları bir ip ucuna bağladığı balık ağı ile çıkartmayı denedi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİİki bina arasındaki ara katta mahsur kalan tavşanlar, yakalama aparatıyla da bulundukları yerden alınamadı. Bir çok yöntem denenmesine rağmen bulundukları yerden çıkartılamayan ve bir hayli korktukları anlaşılan tavşanlar, yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından baca içerisinden çıkartılabildi. Muayene edilen ve sağlık durumları iyi olduğu anlaşılan tavşanlar, havuç verilerek beslendi.

4 SAATTE KURTARILDIVeteriner hekim Ali Laçinbala, "Önce erkek tavşanımız ardından dişi olan tavşanımız havalandırma deliğinden düşmüş. Bir gün kadar orda kalmışlar. Bir kova ile su ve havuç verilmiş ve kendi çabalarıyla ailemiz kurtarmaya çalışmış, ancak yakalayamamışlar. Bizler de balık ağı ile kurtarmayı denedik, duvarları kırıp pencereleri söktük. Çok zor bir noktadaydılar, üstten de alttan da ulaşılamayacak bir yerde, tam ortada kaldılar. En son demir parmaklıklar arasından ulaşarak bu tavşanları dört saatlik bir çalışma sonrasında kurtardık" dedi.

Tavşanlarına kavuşan ve çok mutlu olduğunu söyleyen Recep Mert Gültekin ise karamel ve maviş isimli tavşanlarını kurtaran ekibe teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Havalandırma boşluğundaki tavşanlarTavşanların düştüğü delikDelikten aşağıya bakan küçük çocukTavşanları kurtarmak için aparatların hazırlanmasıKurtarma çalışmasından detaylarDuvarın kırılmasıGpro kamera ile tavşanların havalandırma boşluğundaki görüntüleriTavşanların havalandırma penceresinden çıkartılmalarıTavşanlarına kavuşan çocukTavşanlardan yakın detay, havuç yemeleriTavşanların muayene edilmesiAli Laçinbala röportajRecep Mert Gültekin ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: DHA