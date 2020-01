DHA YURT BÜLTENİ - 16

30.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:06

İncirlik'te işten çıkarılmalara karşı eylem

TÜRK Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 424, Ankara 'da çalışan 15 işçinin çıkış işlemlerinin başlatılmasına tepki gösterip, "Hizmet eden insanları mağdur etmenize boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İncirlik Hava Üssü'nde Vectrus şirketi bünyesinde çalışan ve 20 Ocak'ta Adana'da 424, Ankara'da 15 olmak üzere toplam 439 işçinin işten çıkarılacağının bildirilmesi üzerine Türk Harb-İş Sendikası üyeleri ve işçiler eylem yaptı. Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü nizamiyesinden yürümeye başlayan grup, 250 metre sonra mahalle girişinde basın açıklaması yaptı. Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, karardan dönülmesi çağrısında bulundu. Soydan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği haklar neyse onları sonuna kadar tamamen kullanacağız. Toplamda 25 bin Türk Harb-İş Sendikası üyesinin gözü, kalbi, kulağı bugün Adana'dadır" diye konuştu.

Soydan, "Askerin bölgeden çekildiği falan yok. Yeni toplu sözleşme süreci başlayacakken yapılan bu açıklamanın zamanlamasını tesadüf mü kabul edelim? Her toplu sözleşmeden önce sahneye koyduğunuz bu tiyatroyu görmezden mi gelelim? 439 işçiyi işten çıkartacaksınız, her 2 işçiden biri ekmeğinden olacak" dedi.

Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın ise işten çıkartmalara karşı sonuna kadar direneceklerini kaydetti.

Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 26'ncı günde de sürdü TUNCELİ'de, 5 Ocak'ta ortadan kaybolan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 26'ncı günde de sürdü. Gülistan'ın ablası Aygül Doku, düzenlediği basın toplantısında kardeşinin kaybolduğu günden önce 2 gün boyunca yurda gitmediğini ve bu durumu yurt yetkilileri kendilerine bilgi vermediği öne sürdü.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştı. Jandarma arama kurtarma timleri, dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla bugün de arama çalışmaları devam etti. Gülistan'ın arama çalışmaları 26'ncı günde sürerken ablası Aygül Doku, düzenlediği basın toplantısıyla kardeşinin kaybolmasıyla ilgili süreci değerlendirdi. Toplantıda Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulunan Gülistan'a ait bir notu gazetecilerle paylaşan Doku, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ile yaptıkları görüşmede savcının Gülistan'ın erkek arkadaşı Rus vatandaşı Z.A. ile ailesinin ifadelerinin tekrar alınacağını söylediğini aktardı.Doku, kardeşi Gülistan'ın kaybolmadan önce 2 gün boyunca kaldığı yurda gitmediğini ve bu durumun yurt yetkilileri kendilerine bilgi vermediğini öne sürerek, şöyle konuştu: "Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak gününden önce 2 gün boyunca yurda gitmemiş. Normal şartlarda Gülistan 1 gün bile yurda gitmese yurt yetkililerinin bu durumu telefonla aileye bildirmesi gerekiyor. Çünkü bütün devlet ve özel yurtlar bunu yapmak zorunda. Gülistan'ın arkadaşı 2 gün boyunca yurda gelmediği için emniyete başvuruyor. Bu ihbarın ardından emniyet bizi bilgilendirdi. Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama sırasında su altında Gülistan'a ait bir not bulundu. Bulunan notta Gülistan, rektörlüğe iletmek üzere derslere her geç kaldığında hocası tarafından her geç kalma başına 5 TL para istediğine dair şikayetler yer alıyor."

Kaçırdıkları Suriyeli kardeşleri döven vatandaşları yakalandı ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kaçırdıkları Suriyeli 2 kardeşi dövüp, şantajla cep telefonlarındaki görüntüyü almaya çalıştığı iddia edilen 2 Suriyeli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Olayla ilgili 1 Suriyeli ise aranıyor.

Serik'e bağlı Burmahancı Mahallesi'nde yaşayan, Suriye uyruklu İhab Abdulkader (17) ve ağabeyi Ashraf Abdulkader (26), 2 gün önce jandarmaya giderek, 3 Suriyelinin kendilerini kaçırıp, dövdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. 2 kardeş, ellerinde Iraklı kadına ait çıplak görüntü ve fotoğrafların bulunduğunu, 3 Suriyelinin bunları almak istediğini öne sürerek, şüphelilerin kendilerini minibüse bindirip, kaçırdığını, cep telefonlarını çaldıklarını, kimliklerini aldıklarını, 400 dolar ve kadının çıplak fotoğraflarını ertesi gün yanlarında getirerek, silmeleri karşılığında kimlik ve telefonlarını vereceklerini söyleyip, dövdüklerini iddia etti.JANDARMA KİMLİKLERİNİ BELİRLEDİİhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgede bulunan mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasını belirleyen jandarma ekipleri, Burmahancı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda Suriyeli Ahmet Hammadi (27) ve Casim El Humeyni'yi (26) yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olaya karıştığı belirlenen Ahmed El Muhammed'in yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Yiğit Emir'in ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı ÇORUM'da yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Yiğit Emir Berksun'a çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen özel halk otobüsü şoförü Ünal Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı. 6 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Yılmaz, "Seyir halindeyken 'pat' diye bir ses duydum. Ne olduğunu o an için anlamadım. Çocuğa çarptığımı sonradan fark ettim. Suçsuzum" dedi.Acı kaza, geçen Ağustos ayında Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde yaşandı. Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten dönen Yiğit Emir Berksun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ünal Yılmaz'ın kullandığı 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalarak ağır yaralanan Yiğit Emir, kaldırıldığı hastanede, hayatını kaybetti.Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Emir Berksun'un ölümü, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğarken, gözaltına alınan sürücü Ünal Yılmaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SÜRÜCÜ O ANLARI ANLATTIYılmaz hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çorum 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık Ünal Yılmaz, Yiğit Emir'in annesi Betül ve babası Fatih Berksun ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunması alınan Yılmaz, "Otobüsle seyir halindeyken 'pat' diye bir ses duydum. Ne olduğunu o an için anlamadım. Çocuğa çarptığımı sonradan fark ettim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

AİLE, SÜRÜCÜNÜN CEZA ALMASI İSTEDİKüçük çocuğun anne-babası ise, sürücünün cezalandırılmasını talep etti. Oğlu gözleri önünde otobüsün altında kalan anne Betül Berksun, "Kaldırımda yürürken Yiğit çöpe bir şey attı. Sonra kontrollü olarak karşıya geçmek istedi. Kesinlikle koşarak, geçmedi. Hatta bir araba geliyordu, onun geçmesini bekledi. Daha sonra bir araç daha geçti. Karşıya geçmek isterken otobüs gelip çarptı. Çocuğum otobüsü son anda fark etti. Kendisini kurtarmak için manevra yaptı, çocuğa çarptı. Ben de o an çığlık attım" diye konuştu.

Mahkeme, sürücünün tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Cezaevi firarisi evinde yakalandı

Bursa'da, 28 ayrı suçtan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve evinde yakalanarak gözaltına alınan cezaevi firarisi Ö.Ş. (29), adliyeye sevk edildi.Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi Ö.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hakkında; 18 farklı suçtan dolandırıcılık, 7 farklı suçtan güveni kötüye kullanmak, tehdit ve hırsızlık olmak üzere toplamda 28 ayrı suçtan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası ve 27 bin 380 TL adli para cezası bulunan Ö.Ş.'nin, merkez Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Evinde gözaltına alınan Ö.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soğuktan sığındıkları belediye binasında yaşamaya başladılar

BOLU'da, 2 kedi soğuktan kaçıp sığındıkları Belediye binasında yaşamaya başladı. 'Osman' ve 'Duman' adı verilen kedilere yaka kartı da verildi.Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Bolu'da dondurucu soğuktan etkilenen iki kedi, Belediye binasına sığındı. Çalışanların durumu ilettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla belediye girişine kedi evleri konuldu. Su ve mama verilen kediler kısa sürede belediye personeli tarafından çok sevildi. Çalışanların 'Osman' ve 'Duman' adını verdiği iki kediye ayrıca yaka kartı hazırlandı.Sıcak ortamın keyfini belediye binasınde gezinerek yaşayan kediler, çalışanlar tarafından da çok seviliyor.

