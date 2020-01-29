DHA YURT BÜLTENİ - 16

29.01.2020 23:59 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:59

Sınıra askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce ( TSK Suriye sınırındaki birliklere komando , mühimmat ve askeriraç sevkiyatları yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan iki konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçirilerek Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine ulaştı. Mühimmat, askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Askeri konvoyun geçişi

Haber - Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), ============================

Kırkağaç'ta AFAD çadırından gelin çıktı MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası evleri zarar gördüğü için çadırkentte yerleşen Sarıefe ailesinin kızları Sibel, gelinliği ile AFAD çadırından çıktı. Sarıefe ve Demirel aileleri, hayatın normalleşmesi adına önceden belirlenen düğün tarihlerini ertelemeklerini belirtti.

Manisa'da geçen hafta meydana gelen depremden etkilenen Kırkağaç ilçesinde oturan İsmail Sarıefe'ye ait ev hasar gördü. Evleri risk taşıdığı için aile, üç gün önce AFAD tarafından kurulan çadırkente yerleşti. Sarıefe ve Demirel aileleri, çocukları Sibel ve Mücahit'in daha önceden tarihi belirlenen düğünlerini, deprem olmasına rağmen hayatın biraz da olsa normalleşmesinden sonra ertelememe kararı aldı. Bunun üzerine düğün hazırlıkları tamamlandı ve gelin Sibel Sarıefe, geleneklere göre ev yerine AFAD çadırından gelinliği ile çıktı. Gelin ve damat, çadırkentte toplanaların alkışları arasında düğünlerinin yapılacağı salona hareket etti.

Damat Mücahit Demirel, "Yaşanan deprem dolayısıyla kötü günler geçiriyoruz ama nasip olursa bugün düğünümüz var, ertelemedik. Gelinimizi çadırkentten aldık. İnşallah bundan sonraki hayatımız çadırda geçmez. Allah'ım bir daha böyle afetleri göstermesin." dedi.

Sibel-Mücahit çifti, bölgede artçı depremlerin devam etmesine rağmen davetlilerin düğünlerine geleceğinden umutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Gelinin çadırdan çıkışı-Gelinin babasını İsmail Sarıefe'nin röportajı-Damat Mücahit Demirel'in röportajı-Çadırkent'ten detay görüntü

Haber: Erdinç Alkan, Manisa ===========================

Antalya'da zincirleme kaza: 8 yaralı ANTALYA'da, çarpışan 3 otomobilden 1'i karşı şeride geçip, 2 otomobile daha çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. 07 HM 023 plakalı otomobille aynı yöndeki 07 NEC 65 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri 07 ASN 982 plakalı otomobile çarptı. 07 ASN 982 plakalı otomobil savrularak, refüjü aşıp, karşı şeride geçti. Refüjdeki telleri parçalayan otomobil, karşı şeride geçip, 07 CPH 53 ve 07 AIM 045 plakalı otomobillere çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Bulvar, çift taraflı trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekipleri araçlardan dökülen parçalar ile kırılan demir çitleri temizledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinden görüntüler-Polis araçlarından ve ambulans görüntüleri-Kaza yapan araçlardan görüntüler-Temizlik yapan ekiplerden görüntüler

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,=============================

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yağış nedeniyle yavaşlayan trafikte duramayan otomobil önündeki kamyonete çarptı. Kazada, otomobildeki çift ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Uzunçiftlik Gişeler mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Fevzi Ateş yönetimindeki 34 PP 076 plakalı kamyonet, sağanak nedeniyle yavaşlayan trafikte hızını düşürdü. Bu sırada arkadan gelen Şahin Yula'nın kullandığı 41 DH 229 plakalı otomobil, sürücüsünün yavaşlayamaması sonucu kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücü Şahin Yula, eşi Işıl Yula ve çocukları Hira ve Cabbar Yula'yı bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Yula ailesi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle D-100 yolu Ankara yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kamyonet sürücüsü Fevzi Ateş ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yerinden görüntülerYaralı kadının ambulansa bindirilmesiEkiplerin çalışmalarıDetay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),================================

Otomobiller TIR'lara çarptı: 5 yaralı TEM yolunun Düzce geçişinde, meydana gelen 2 kazada, 2 otomobil de önlerindeki TIR'lara çarptı. Kazalardatoplamda 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Kuzu yönetimindeki 34 ER 0828 plakalı otomobil, Yusuf Asma'nın kullandığı 06 DP 3037 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Fatma Kuzu ile çocukları Emine, Recep ve Şevval Kuzu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Kuzu ve çocukları Emine, Recep ve Şevval Kuzu tedaviye alındı.

Aynı bölgede kısa süre sonra meydana gelen kazada, yine İstanbul yönüne giden Hasret Tural yönetimindeki 41 B 0949 plakalı otomobil, Lütfü Gübay'ın kullandığı 34 CNA 481 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Hasret Tural içerde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Tural, otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasret Tural tedaviye alındı.

TIR sürücüsü Lütfü Gübay, "Ben sağ şeritteydim. Bir kütleme sesi duydum. Daha sonra kaza olduğunu anladım. Ben de yaralının çıkarılması için çaba harcadım" dedi. Kazalarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSıkışan sürücünün kurtarılma görüntüsüİtfaiyenin görüntüsüSağlık ekiplerinin görüntüsüKaza yerinden görüntüTIR şoförü ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA