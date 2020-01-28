DHA YURT BÜLTENİ - 16

28.01.2020 22:07 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:07

Elazığ'da çökme tehlikesi olan 3 bina tahliye edildi

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 bina, çökme tehlikesi nedeniyle AFAD ekiplerince tahliye edildi.

Elazığ kent merkezindeki Nailbey, Kamil Gökçe ile Yenice mahallerinde bulunan 3 bina, 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü. Akşam saatlerinde hasar gören binalarda AFAD ekiplerince yapılan incelemede çökme riski nedeniyle tahliye kararı verildi. Kararın ardından 3 mahalleye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri AFAD ekiplerince tahliye edilirken, binaların bulunduğu sokaklarda ise güvenlik önlemi alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Binadan görüntüTahliye edilen vatandaşlardan görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ-Erkan BAY/ELAZIĞ,==========================

Malatya'da, depremde mühürlenen 2 binanın altındaki iş yerleri de boşaltıldı ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'da, görünen riskli binalar boşaltıldı. Fuzuli Caddesi'nde bulunan 6 katlı 2 riskli binanın altında bulunan pasaj ile işyerleri de tahliye edildi.

Kent merkezinde de riskli binalar belirlenirken, başta Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı 2 apartmanın yanı sıra Fuzuli Caddesi'nde de 6 katlı yan yana bulunan 2 apartmanın deprem sırasında kolonlarında patlamalar oldu. Binada yaşayanlar, çatırdama sesi duyduklarını yetkililere bildirdi. Yetkililer ise riskli bina kararı verildikten sonra bina sakinlerini tahliye etti. Apartmanda yaşayanlar, akşam saatlerinde daire sırasına göre 10 dakikalık sürede acil ihtiyaçları bulunan eşyalarını almaları için izin verildi. Vatandaşlar ise ihtiyaç duydukları malzemelerini aldıktan sonra apartmanı boşalttı. Fuzuli Caddesi'nin bir kısmı yaya trafiğine şeritlerle kapatılırken, riskli 2 binanın altında bulunan pasaj ve iş yerleri de boşaltıldı.

İş yerlerini boşaltan çalışan ve işletmeciler, depremin Allah'tan gelen bir şey olduğunu belirterek, bulundukları binaların çürük olduğunu bilmediklerini, kendi iş yerlerinin üstündeki evde oturduklarını, 30 yıldır bu iş yerinde perdecilik yaptığını ifade ederek, duygu dolu anlar yaşadılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Sivas Caddesi'nde boşaltılan binadan detay-Fuzuli Caddesi'nde boşaltılan binadan detay-Binalardan görüntüler-Vatandaşların işyerlerini boşaltması-İşyerleri boşaltılanlarla röp.-Pasajın içinden detaylar-Çatlayan duvarlar-Tavanı çöken pasajdan detay-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA- =================================

Manisa'da korkutan deprem (8)GERGİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Manisa Kırkağaç'ta meydana gelen depremin ardından evlerinden çıkanlar, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmiyor. Birçok kişi, kurulan AFAD çadırlarında konaklıyor. Deprem sebebiyle geceyi çadırda geçirmek için hazırlık yaptıkları sırada depreme yakalandıklarını belirten Tuğba Başaran (23), "Deprem sırasında çadırımıza eşya taşıyorduk. Çok büyük bir gürültü koptu. Kendimizi hemen dışarıya attık. Çok kötüydü. Geceyi çadırda geçirmek için eşyalarımızı taşıyorduk. Artçılar devam ettiği için evlerimize giremiyoruz. Bu yüzden eşyalarımızı da alamıyoruz" dedi.

Musalar Mahallesi'nde meydana gelen depremde evi yıkılan Raziye Güler ise "Deprem sırasında eve eşya almaya girmiştik. Binalar yürüyor gibi oldu. Çok korktuk. Bir önceki depremin şokunu atlatamadık. Bu deprem sırasında ne yapacağımızı şaşırdık" ifadelerini kullandı. Rafet Güler de geceyi çadırda geçireceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Vatandaş röportajları-Yıkılan evlerden görüntü-Vatandaşlardan genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Cemil SEVAL/İZMİR, ==========================

Kayak merkezinden dönerken yolda kalanları ekipler kurtardı DENİZLİ'de, Kayak Merkezi'nden dönüş yaparken tipi ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan turistler jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tavas ilçesindeki Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında kar etkili oldu. Kayak Merkezi'ne gelenler, dönüş yolunda tipi ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Hasarlı kazaların meydana geldiği yol trafiğe kapandı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. JAK ekipleri çocuklu aileleri araçlarına alarak güvenli bölgeye sevk etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, karla kapanan yolu yarım saat süren çalışmanın ardından açtı. Yolun ulaşıma açılmasının ardından kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yolda kalan araçlardan detay-Jandarma ekiplerinin ailelere yardım etmesinden görüntü-Kaza yapan araçlardan görüntüler

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, ==============================

Parktaki kafe alev alev yandı BOLU'da, Atatürk Orman Parkı'nda bulunan ve kapalı olan kafeterya çıkan yangın küle döndü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'ndaki bir kafede meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm kafeyi sardı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Kafenin sahibi Soreş Avşar, yangını üzüntüyle izledi. Kafenin kış mevsimi nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi. Yangında 2 katlı ahşap kafe kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yangından görüntüler-Alevler-Yangın söndürme çalışmaları-Kafe sahibinin üzüntüyle izlemesi-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,==========================

Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi DÜZCE'de polisin operasyonu ile 24 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.B.'nin İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobil TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde durduruldu. K.B. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 24 kilo esrar ele geçirildi. 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. K.B. tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Narkotik köpeği durdurulan araçta arama yaparken görüntü (Polis kamerası)

-Bulunan uyuşturucunun görüntüsü (Polis kamerası)

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA