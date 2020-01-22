DHA YURT BÜLTENİ - 16

22.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:05

İki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

ANTALYA'da komşularının iki gündür haber alamadığı yalnız yaşayan Fatma Türkiş (72), evinde ölü bulundu.

Olay, Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evde tek başına yaşayan Fatma Türkiş'in, iki gün önce ışığının yandığını gören komşuları, kapıyı çaldı ancak cevap alamadı. Bugün saat 16.00 sıralarında kadının kapısını tekrar çalan komşuları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını kırıp içeri girdi. Yatak odasında hareketsiz şekilde yatar halde bulunan Fatma Türkiş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının bir süredir hasta olduğu öğrenildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İtfaiyenin ev kapısını açmaya çalışması-Kapının açılması-Görevlilerin eve girmesi-Ambulans ve itfaiye aracının görüntüsü-Sağlık ekibinin evden çıkışı-Evin genel görüntüsü-Mahalleli vatandaşların görüntüsü-Detaylar

Haber: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ===============================

FETÖ hükümlüsü firari çift, saklandıları evde yakalandı Kütahya'da, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mustafa G. (61) ile eşi Güler G. (55), saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak Cumhuriyet Savcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası ile 1 yıldır aranan Mustafa G. ve eşi Güler G.'nin kent merkezindeki evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, çifti yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Mustafa G. ile eşi Güler G.'nin, işlemlerinin ardından Uşak'a gönderileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü: -Polislerin apartmana girişi-Daire kapısını çalıp içeri girmeleri-Karı kocanın binadan çıkılması

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,==============================

Çelik kasa hırsızlığında eski çalışana gözaltı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki, bir beyaz eşya mağazasından içinden 150 bin lira bulunduğu ileri sürülen çelik kasayı çalan 32 yaşındaki S.B. (Sedat Bağcı) polis tarafından yakalandı. Hırsızlığın yapıldığı mağazada, 3 yıl önce 1 ay çalışıp ayrıldığı öğrenilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yarhasanlar Mahallesi Konuk Caddesi'ndeki bir beyaz eşya mağazasından dün sabaha karşı, içinde 150 bin lira olduğu ileri sürülen çelik kasa çalındı. Sabah kapının kırılıp, çelik kasaın çalındığını fark eden işyeri sahibi polise şikayetçi oldu. Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde parmak izi çalışmasının ardından bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 20 güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelinin, 3 yıl önce 1 ay süreyle beyaz eşya mağazasında çalıştığı öğrenilen S.B. olduğunu belirledi. S.B., aynı gün akşam, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.B.'nin otomobilinde yapılan aramada çalıntı eşyalar ve sahte plaka ele geçirildi. S.B.'nin ifadesinden yola çıkan polis, beyaz eşya mağazasından çalınan çelik kasayı da Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir arsada, balyozla parçalanarak kapağı açılmış olarak boş halde bulundu. Çelik kasa, yapılan parmak izi incelemesinin ardından tutanakla sahibine teslim edildi. S.B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çelik kasadan görüntü-Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera : Cemil SEVAL/ MANİSA, ================================

Altı katlı binanın çatısından atlamak istedi

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Yusuf U. (51), intihara kalkıştı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Hafsa Sultan Mahallesi 4754 Sokak üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve alkollü olduğu belirtilen Yusuf U., iddiaya göre, ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise bölgede, güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri Yusuf U.'nun aşağıya atlama ihtimaline karşı yerde branda açarak önlem aldı. Polis ve itfaiye ekipleri çatıya çıkarak Yusuf U.'yu vazgeçirmek için yaklaşık yarım saatlik çaba harcadı. İkna çabalarının ardından intihardan vazgeçen Yusuf U., binadan indirildi. Yusuf U., polis kontrolünde Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışması-112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışması-Polis ekiplerinin çalışması-Şahsın ikna edilmesi-Şahsın kurtarılması-Şahsın ekip otosuna bindirilmesi

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA, ==============================

Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 18'inci günde de sürdü TUNCELİ'de 5 Ocak gündünden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 18'inci günde de devam etti. Arama çalışmalarını takip eden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gülistan için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştı. Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, polis özel harekat, dalgıç polisler ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman'dan gelen 150 kişilik arama kurtarma ekibi katılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Orhan Sarıbal, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Tunceli'ye gelerek, Gülistan için sürdürülen arama çalışmalarını takip etti. AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan CHP heyeti daha sonra Gülistan'ın ailesiyle görüştü.

Daha sonra açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gülistan Doku'yu partisinin milletvekilleriyle gündemde tutmaya çalıştıklarını söyledi. Gülistan için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini kaydeden Özel, "Bir mucize olsun ve Gülistan sağ salim başka bir yerden gelsin. Ama işin Tunceli ile ilgili sosyolojik bir boyutu var. O konuda üniversite öğrencilerin neler yaşadığı ile ilgili ailelerin yakarışları var. Bu konularda Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer tüm partilerden destek beklediklerini söylediler. Meclis'in Rabia Naz araştırma komisyonu gibi bir komisyon kurup araştırma yapması doğru olabilir. Şu an üzerinde mutabakata vardığımız nokta, partimizden bir komisyon oluşturarak önümüzdeki günlerde bir takım temaslarda bulunsun. Bu olayın bir an önce aydınlanmasına katkı sunmak ve benzer psikolojik üzüntülerin yaşanmaması için Tunceli'deki sosyal hayatı konuşmak için buralarda bir görevlendirme yapmayı düşünüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Su üstünde botların arama yapmasıROW cihazı ile su altı aramasıKöprü üzerindeki ailenin çalışmaları izlemesiCHPli heyetin arama bölgesine gelmesiGülistan'ın ailesiyle tokalaşmaÖzgür Özel'in arama çalışmalarına göz atmasıAFAD İl müdürünün arama çalışmaları hakkında milletvekillerine bilgi aktarmasıGülistan Doku'nun Özgür özelle konuşmasıGülistan'ın ablası Aygül Doku'nun bir takım iddiaları dile getirip açıklama yapmasıÖzgür Özel'in olayla ilgili açıklamalarda bulunmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,===========================

Tekirdağ'da umduğunu bulamayan balıkçılar Karadeniz'e açıldı TEKİRDAĞLI balıkçılar, Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayınca açıldıkları Karadeniz'de bol hamsi yakaladı.

Tekirdağ'dan, Karadeniz'e avlanmaya giden balıkçılar, çevirme ağlarla 3 bin kasa hamsi yakaladı. Balıkçı İdris Şeremet, bu yıl balıkçının kurtarıcısının hamsi olduğunu dile getirdi. Şeremet, yeni yılda güzel hamsi avcılığı yaptıklarını belirterek, "Hamsi olmasaydı bu sene balık piyasası yanmıştı. Hep palamut bekledik, istavrit de az olunca umudumuzu hamsiye bağlamıştık. Hamsi balıkçıların cankurtaranı oldu. Çok şükür bu aralar kıyıya ağlarımız boş dönmüyoruz. Sezon böyle hamsiyle devam edecek gibi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Balıkçı teknesine yüklenen hamsiler-Tayfaların teknede çalışmaları-Kasalara yüklenen hamsiler-Denizden ağ çekilmesi-Ağ içindeki balıklar-Detay görüntüler

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,================================

Tarihi kilise, şehir kütüphanesine dönüştürüldü

KAYSERİ'de, 2012 yılında 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen tarihi Meryem Ana Kilisesi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülerek, düzenlenen törenle açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Gençlerimiz buraya geldiklerinde bu binanın büyüsünden etkilenip, mimar veya iç mimar olmaya karar vereceklerdir" dedi.

Tarihi Kiçikapı Mahallesinde 1835-1838 döneminde yaptırılan ve 1'inci Dünya Savaşı'na kadar faaliyetini sürdüren kilise, daha sonraki süreçte depo, sergi salonu, zabıta karakolu ve spor salonu olarak kullanıldı. Kentin dış kalesi içerisinde bulunan ve geçmişte orijinalliğini yitirecek birçok müdahaleye uğrayan kilise, uzun süre atıl olarak kaldı. 2012'de yapılan protokolle 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen kilisenin tarihi yapısının korunması için restorasyon çalışması başlatıldı. Bu kapsamda tarihi kilise Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürüldü. Kütüphane içerisinde 25 bin basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli olmak üzere 50 bin kitap bulunuyor. Şehir Kütüphanesi'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

'KÜTÜPHANEMİZ, GENÇLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK'Burada konuşan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kayseri'nin kültür ve turizm açısından yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Yapılan kütüphanemiz sadece restore edilmekle kalmamış. Gençlerimiz buraya geldiklerinde bu binanın büyüsünden etkilenirler. Burada ders çalıştıkları zaman mimar veya iç mimar olmaya karar vereceklerdir. Aldığı ilham ile de dünyada yarışacak yeni binalar yapacaklardır. Kültür mirası da budur. Buradan aldığı ilham ile belki de kendisine yol haritası çizecektir. Kültürün yaşam tarzı olduğunu görebiliyoruz. Yapılan kütüphane basit bir iş değildir. Bu binanın restorasyonunu önemini iyi bilmek gerekiyor" dedi.

'HOŞGÖRÜNÜN MERKEZİ KAYSERİ'DİR'Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, şehri kalkındırmak ve hizmet etmek için göreve geldiklerini vurgulayarak, "Kayseri adeta açık hava müzesidir. Amacımız şehrimizi kalkındırmak ve daha güzel hizmetler elde etmektir. Hoşgörünün merkezi de Kayseri'dir. Kayseri'ye nerden bakarsanız bir tarih kokuyor. Biz tarihe sahip çıkma anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler çalışırken kütüphanelerimizin de sayısını artırmaya çalışıyoruz. Kütüphanemizden 6 gün içerisinde 60 bin yavrumuz faydalandı" diye konuştu. Yapılan konuşmanın ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın konuşması-Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması-Kütüphaneden detaylar-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, ====================================

Bitkin halde bulunan şahin hayvanat bahçesine verildi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bitkin halde bulunan yaralı şahin zabıta ekibi tarafından tedavisi için hayvanat bahçesine götürüldü.

Darıca Pirireis Mahallesi'nde bir vatandaş bitkin haldeki şahini gördü. Vatandaş, karton kutunun içine koyduğu şahini Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Zabıta müdürlüğü ekibi, uçamayan şahini tedavisi için Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'na teslim etti. Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Veteriner Hekimi Hilal Akbaş, yapılacak muayene ve tetkikler sonrasında kuşun sağlığının ne durumda olduğunu anlayacaklarını ifade ederek, "Şahini sağlığına kavuştuktan sonra Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı ile birlikte inşallah doğaya yeniden kazandırabiliriz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Zabıta memurların zabıta binası önünde şahinle olan görüntüsü-Şahinin görüntüsü-Zabıta Müdürü ile röportaj-Şahinin veteriner hekim Hilal Akbaş'a teslim edilmesi-Hilal Akbaş ile röportaj

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), =============================

AP Türkiye Raportörü Amor, Gaziantep'te AVRUPA Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

AP Türkiye Raportörü Amor, Gaziantep'te mülteci entegrasyonu ve Avrupa Birliği (AB)- Türkiye ilişkilerinde belediyelerin rollerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı. Restoranda düzenlenen toplantıya; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Basına kapalı toplantının ardından açıklama yapan Nacho Sanchez Amor, "Gaziantep'e gelmemin en büyük sebebi, çok büyük bir göç sorunu ile karşı karşıya kalmış olan Türkiye'de bu kentte uygulanmış olan mükemmel bir entegrasyonu yerinde görmek istedim. Ben burada insani bir şekilde yönetilen bu entegrasyon politikalarını yerinde görmek için buraya geldim. AB- Türkiye ilişkileri içinde nasıl daha fazla muhatap ile görüşmeler sağlayabilir, yerel idareler AB nezdinde nasıl temsil edilebilir, bu konuda neler yapılabilir, diye önerilerde bulunmak adına yine buraya gelmek istedim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Nanco Sanchez Amor'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: - Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-

Kaynak: DHA