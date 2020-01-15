DHA YURT BÜLTENİ - 16

15.01.2020 02:21 | Son Güncelleme: 15.01.2020 02:21

Eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli, kayıplara karıştı

DİYARBAKIR'da, tartıştığı eşi Melike D.'yi bıçaklayarak öldüren G.D., olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Ahmede Hane Caddesi'ndeki Alkanlar Apartmanı'nda meydana geldi. 4'üncü katındaki dairede tartışma sesi duyan apartman sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri ve polis ekipleri, olayın yaşandığı evin kapısını kimse açmayınca itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye erleri, ihbarın yapıldığı dairenin kapısını açmasıyla sağlık görevlileri ve polis ekipleri eve girdi. Kapının açılmasıyla ekipler, evde ikamet eden Melike D.'yi kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Melike D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Melike D.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Yapılan incelemede polis, Melike D.'nin eşi G.D. tarafından öldürüldüğünü belirledi. G.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------Cinayetin işlendiği binaSağlık, polis ve itfaiye ekipleriMaktulün yakınlarının sinir krizi geçirmesiOlay yeri inceleme elipleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR,=================================

Otobüste rahatsızlanan kadın, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı

ELAZIĞ Belediyesi'ne ait halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.Elazığ Belediyesi'ne ait halk otobüsünün öğretmenevi durağına geldiği sırada araçtaki kadın yolcu fenalaştı. Dururu fark eden otobüs şoförü kadını, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanenin Acil Servisi'nde tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının fenalaştığı o anlar ve hastaneye götürülmesi ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yolcunun rahatsızlanmasından görüntüHastaneye götürülmesinden görüntü Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,=================================

Başına dayadığı tabancayla intihara kalkıştığı anlar kamerada

SAMSUN'da, dünyaca ünlü kahve zincirinin bir şubesinde sinir krizi geçiren A.D. (20), 'Evlatlık olduğumu öğrendim, askeri okuldan atıldım, beni hayata bağlayan hiçbir şey yok' diyerek kafasına dayadığı tabancayla intihar girişiminde bulundu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.Olay, saat 22.45 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü bir kahve zincirinde meydana geldi. Askeri okuldan atıldığını öne süren A.D., kafede oturduğu sırada çantasından çıkardığı tabancayı kafasına dayayarak, 'Evlatlık olduğumu öğrendim, askeri okuldan atıldım, beni hayata bağlayan hiçbir şey yok' diye bağırmaya başladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİKafede bulunan müşterilerin kaçarak uzaklaştığı ve A.D.'nin sinir krizi geçirdiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Bu sırada başka bir vatandaş ise polisi arayarak, 'Çok acil buraya ekip gönderir misiniz?' dedi. Olay yerine gelen yaya devriye bekçiler, A.D.'yi etkisiz hale getirerek kurusıkıdan bozma olduğu öğrenilen tabancayı elinden aldı. Sakinleştirilen A.D., polis otosuna bindirilerek sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Cep telefonu kamerasıyla intihar girişimiEğitim Araştırma Hastanesi'nden detaylarDenizevleri Polis Merkezi'nden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,====================================

Isparta'da, ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren firari polis yakalandı (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE) ISPARTA'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş olan eniştesi Erkan Öztürzk'üevlerinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla firari olarak aranan polis memuru U.D., sahte kimlik bilgileriyle saklandığı Niğde'de yakalandı.Isparta merkez Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede 17 Kasım 2019 tarihinde, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görev yapan uzman çavuş Erkan Öztürk, eve gelen kayınbiraderi polis memuru U.D. ile tartışmaya başladı. Eşi Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. polis memuru U.D., ablasına ve eniştesine tabancayla art arda ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Öztürk çiftini yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ebru ve Erkan Öztürk çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 6 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.

NİĞDE'DE PANSİYONDA KALDIĞI BELİRLENDİPolis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen titiz araştırma sonucu şüpheli U.D.'nin yer değiştirerek Niğde'de saklandığı, sahte kimlik bilgileriyle bir pansiyonda kaldığı belirlendi. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri ile Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin bugün koordineli düzenledikleri operasyon sonucu şüpheli U.D., suç aleti tabanca ve ona ait fişeklerle yakalanarak gözaltına alındı. Isparta'ya getirilen U.D.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------ARŞİV

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,===============================

İzmir'de siyasi parti il başkanları kentin sorunları için buluştu İZMİR'de AK Parti, CHP ve İYİ Parti il başkanları, akşam yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan siyasi parti il başkanları, kentin sorunlarına dair ortak adımlar atacaklarını belirtti.AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin daveti üzerine, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Konak ilçesinde bulunan bir otelde, akşam yemeğinde buluştu. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in, rahatsızlığı nedeniyle buluşmaya katılamadığı açıklandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan il başkanları, İzmir'in sorunları için ortak adımlar atma yönünde kararlılık mesajları verdi. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Ankara'yla ilgili projelerde gecikmeler olduğu yönünde açıklamaları var. Bürokrasiden kaynaklandığını ifade etti. Bunlar önemliydi. Gecikmeler olağan olabilir, takipsizlik olabilir, bazen size göre gecikmeler vardır ama yoktur. Bazen Ankara'dan yazı geliyor, 'şu sebepten olmuyor' diye. Takip etmek gerekiyor. Herkes iyi niyetli bir şekilde çalışıyor. Büyükşehir de Ankara da görevini yapsın. İzmir'e hizmetimizi yapalımö dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin Bostanlı Balıkçı Barınağı'nı istediğini hatırlatan Sürekli, "Büyükşehir burayı çekek yeri yapmak istiyor. Balıkçıların barınak probleminin çözülmesi gerekiyorö diye konuştu.

'İZMİR'İN BEKLEYEN PROJELERİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI OLUŞTURDUK'CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, "Ne olursa olsun halkımızın bize vermiş olduğu görevi bilerek yerelde iktidar partisi olarak farklı siyasi düşüncelerin de beklentilerini karşılayacak bir anlayışla hizmet etmeye çalışıyoruz. Kerem Ali Sürekli'nin daveti bizim için çok önemliydi. İzmir'de CHP'li yerel yönetimlerin projeleri genel iktidar tarafından onaylanması ve daha çabuk olarak halka ulaştırılması noktasında kendilerinin desteği çok önemli. İYİ Parti ve MHP'nin de desteği çok önemli. Kentin temel ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında birbirimizi anlayarak çözüm üretmek zorundayız. Bu her şeyden önce bizim görevimizdir. İzmir'in bekleyen projeleriyle ilgili beyin fırtınası oluşturduk. İzmirlilerin hizmet alma noktasında birbirimize destek olma ve bu birlikteliği belirli periyotlarda devam ettirme noktasında kararlar aldık. Ben kentimiz için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Bekleyen projeler var. Elektrik fabrikasının ihalesi Cumhurbaşkanımızca onay bekliyor. Orada İzmirliler için çok farklı bir şekilde İzmir'in tarihini yansıtacak şekilde projelerin yapılması düşünülüyor. Halkapınar otogar, Buca metroları var. Balıkçı barınağı var. Bunların bir an önce İzmir'e kazandırılmasını beklediğimizi ilettik. Bürokraside bu süreci yavaşlatan bir durum varsa bunun hızlandırılması için bize düşen varsa özeleştiri yaparak düzelteceğiz. Hükümet kanadından da bunu bekliyoruz. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorumö dedi.

'KULÜBÜNE TESİSLER KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'Toplantıda konuşan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da, MHP İl Başkanı Veysel Şahin'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu akşam benim için çok önemliydi. İzmir'in bir ilkler şehri olduğunu biliyoruz. İlk defa İzmir'i yerelde yönetenlerle hükümet ve muhalefet kanadının il başkanları kentin sorunlarıyla ilgili tespit için bir arada olmak ve yerine getirilmesi gereken talepleri konuşmak için bir araya geldi. Büyükşehir'in de Ankara'nın da üzerine düşeni yerine getirmesi için çok verimli bir toplantı gerçekleşti. İYİ Parti İl Başkanı olarak bu fikrin babası olduğumu deklare edeceğimö diye konuştu.Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka Stadı'na ilişkin, "Statla ilgili sıcak bir gelişme var. Sadece stat değil, tesislerle ilgili spor bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ve İzmir Milletvekilimiz Alpay Özalan, kulüp başkanıyla birlikte toplantı gerçekleştirecek. Gerekli destekler verilecek. O stat oraya yapılacak. Karşıyaka Spor Kulübüne tesisler kazandırmayı hedefliyoruzö dedi.Kemalpaşa'ya kurulması planlanan üniversite kampüsüne yönelik konuşan CHP'li Deniz Yücel, şunları söyledi: "Kemalpaşa'da kurulması planlanan Demokrasi Üniversitesi kampüsüyle ilgili sayın Kerem Ali Sürekli gerekli desteği sağlayacağını söyledi. Oranın seçilmiş belediye başkanının bunun dışında tutulması doğru değil. İyi bir yönetici sorun çözer, sorun yaratmaz. Bürokraside tıkanma yaşanıyorsa biz bunun önünü açmakla görevliyiz. Önümüzdeki günlerde Kemalpaşa Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Karakayalı'nın da sürece dahil edileceğine inanıyorum.öSiyasi parti il başkanları, gelecek günlerde bir kez daha toplantı düzenleyeceklerini belirtti.

Haber: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

================================

Kaynak: DHA