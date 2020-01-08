DHA YURT BÜLTENİ-16

08.01.2020 21:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:23

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5)

KURTARMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmasına ağır hava kuşulları nedeniyle ara verildi. Yer yer 3 metreyi bulan kar nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmasına yarın sabah tekrar başlanacağı bildirildi.

YARALI İŞÇİLER TABURCU EDİLDİOlayda hafif yaralı kurtulan Bekir Çalım ve Eray Minik de Pozantı Devlet Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkiklerin ardından taburcu edildi. Olayın nasıl olduğuna dair soruları yanıtlamayan işçilerden Bekir Çalım, "Ben olay yerinde değilim" dedi. İşçiler, yakınlarıyla birlikte hastaneden ayrıldı.

Haber: ADANA, ========================

Bakan yardımcısı Özkaldı, selde ölen Öngel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Mersin'in Erdemli ilçesinde, önceki gün şiddetli yağış sonrasında meydana gelen toprak kayması sonucunda baraka evin üzerine göçmesi nedeniyle hayatını kaybeden İbrahim Öngel'in eşi Sevgi Öngel'i ziyaret etti.

Mersin valisi Ali İhsan Su ile birlikte taziye ziyaretinde bulunan Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Akif Özkaldı, Sevgi Öngel'e taziyelerini iletti. Özkaldı, devletin aileye sahip çıkacağını ve gerekli yardımların yapılacağını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın taziye evinde görüntüsü-Bakan Yardımcısı ve Vali Ali İhsan Su'nun hayatını kaybeden İbrahim Öngel'in eşi Sevgi Öngel'e taziyelerini sunarken-Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın Sevgi Öngel ile konuşması -Dua edilirken

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),==========================

Hastane dönüşü kaza: 4 yaralı BARTIN'da, hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Recep Işık (52), kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince, istinat duvarına çarptı. Kazada, Işık ve yanındaki 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Bartın Çiftlik Köyü mevkiinde meydana geldi. Bir rahatsızlığı nedeniyle Ankara'daki hastanede tedavi gördükten sonra evine dönen Recep Işık (52), yönetimindeki 67 AP 381 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Araçta sıkışan Recep Işık itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan Recep Işık, araçta bulunan İrfan Coşkun, Mustafa Can ve Hüseyin Doğru, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yerinden detay-Yaralıların araçtan çıkartılması-Ekiplerden detay Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,===========================

Önce otomobile sonra duvara çarparak durabildi ISPARTA'da sola dönüş için manevra yapan otomobile yandan çarpan otomobil, evin bahçe duvarına vurarak durdu. 1 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Emre Mahallesi Müslim Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. A.D.'nin kullandığı 32 AA 611 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve sola dönmeye çalışan A.A.'nın kullandığı 32 LL 303 plakalı otomobile yandan çarptı. A.D.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü A.D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde arkadan gelen otomobilin önünde sola dönüş için manevra yapan otomobile yandan çarptıktan sonra bahçe duvarına vurarak durduğu anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza anı

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ===================================

Berfin: Bana eski güzelliğimi verebilecekcekler mi? HATAY'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek (20), asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e (23), 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına verilmesine itiraz edeceklerini söyledi. Özek, "Bana eski güzelliğimi verebilecekler mi?" dedi.

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak'ta, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

'ÖLDÜRME KASTI'NI KALDIRIP, 'KASTEN YARALAMA' TALEP EDİLDİ

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında, yargılandığı İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iddianameyi 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlayan savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi. İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

KORKUYORUM

Casim Ozan Çeltik'e verilen cezayı yetersiz bulan Berfin Özek, ceza karşısında çok bunaldığını ve kendine gelemediğini söyledi. Deniz havası almak için sahile çıkan Özek, "Sahilde arkadaşı ile dolaşarak dinlenmeye çalışıyorum ama dünyanın güzelliklerini göremiyorum" dedi. Her an başına bir şey gelebilecek korkusu içerisinde yaşadığını ve dışarıya yanında biri olmadan çıkamadığını anlatan Berfin Özek, şunları söyledi:

"Verilen ceza çok kısa bir süre benim acılarıma eş değer mi? Sorarım size benim acılarıma eş değer mi? Biz o kadar acı çektik. O kadar kıvrandım, gözlerim görmüyor, yemek yiyemiyor, nefes alamıyordum. Hatta konuşamıyordum. Davanın peşini bırakmayacak. Benim

eski güzelliğimi bana verebilecekler mi ? Hayır. Gözlerim gitti, gözlerim görmüyor. Bir gözüm yüzde 30 görüyor. Bulanık görüyorum, kitap okuyamıyorum, uzağı seçemiyorum."

Özek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın olayın olduğu ilk günden bu yana kendisiyle yakından ilgilendiğini, İskenderun Kadın Platformu'nun hiçbir zaman kendini yalnız bırakmadığını belirterek teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),=================================

Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Kocakaymaz Mahallesi'nde yağmur yağışı sonrası yol çökerken, bir hafif ticari araç yolun ortasında kaldı. Dün gece, Kandıra Kocakakaymazlar Mahallesi'ni Ocaklar Mahallesi'ne bağlayan yolda yaşanan heyelan sonucu yol çöktü. O sırada yoldan geçmekte olan bir hafif ticari araç çöken yolun ortasında kaldı. Adeta depremi andıran görüntüler oluşurken, yol kat kat parçalara bölündü. Yaklaşık 100 metrelik kısımda yaşanan çökmenin ardından yol ulaşıma kapatılırken, ulaşım alternatif yollardan sağlandı. Yetkililer, yolun çöktüğü bölgede taş duvar çalışması yapıldığını, yolun kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyaz Şeker ile Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan bugün yolun çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------

-Çöken yolun görüntülerinden slayt

Haber: KOCAELİ,

Kaynak: DHA