DHA YURT BÜLTENİ - 16

Sağlık teknikerinin elmacık kemiğini kıran hasta yakını tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'taki sağlık teknikeri Serhat İğci'ye (41) tekme tokat saldırarak elmacık kemiğini kırdığı öne sürülen hasta yakını Veli G. tutuklandı. İğci'nin tedavisi devam ederken, sağlık çalışanları da ellerinde dövizlerle hastane önünde toplanarak saldırıyı kınadı.

Olay, dün saat 13.00 sırlarında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin radyoloji bölümünün MR odasında meydana geldi. İddiaya göre Veli G., acil servise getirdiği eşi Ü.G. için doktorun MR istemesi üzerine radyoloji bölümüne gitti. Burada görevli sağlık teknikeri Serhat İğci'den randevulu hastaları aldığını, eşini müsait olunca alacağı cevabını alan Veli G., İğci'ye tekme tokat saldırdı. Veli G. polisler tarafından gözaltına alındı. Elmacık kemiğinde kırık olduğu belirtilen İğci de genel cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınarak doktorlar tarafından 10 gün iş göremez raporu verildi.

DEMİRCİ: ALÇAKÇA BİR SALDIRISerhat İğci'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi de hastane önünde düzenlediği basın toplantısıyla saldırıyı kınadı. Serhat İğci'nin eşi Ümran İğci ile sağlık çalışanlarının da katıldığı basın toplantısında konuşan Sağlık-Sen Şube Başkanı Bünyamin Demirci, saldırıyı kınadıklarını söyledi. Demirci, "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi radyoloji kliniğinde görevli meslektaşımız, kardeşimiz Serhat İğci, kendini bilmez hasta yakınları tarafından alçakça bir saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Meslektaşımızın hayati tehlikesi söz konusu olup, halen yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulmaktadır. Serhat kardeşimizin bir an evvel sağlığına kavuşarak, hizmet vermeye başlaması en büyük temennimizdir. Serhat kardeşimize yapılan bu insanlık dışı saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyor, böyle olayların bir daha yaşanmaması adına, adaletin tesisi noktasında mahkemelerimize güvencimizin tam olduğunu bildiriyoruz" diye konuştu.'OLAYLAR, SAĞLIK TERÖRÜ HALİNİ ALDI'Sağlıkta şiddeti engellemeye yönelik sendika olarak talep ettikleri caydırıcı yasaların bir an önce çıkarılarak hayata geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha yaşayarak acı bir şekilde tecrübe ettiklerini ifade eden Demirci, şöyle devam etti: "Halkımızı, gece gündüz demeden kendilerine fedakarca hizmet eden sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sağlık çalışanlarının da sizlerin birer kardeşi, evladı, olduğunu hatırlatmak isteriz. Ülke genelinde sağlık çalışanlarına şiddet artarak devam etmektedir. Bu olaylar artık münferit olmaktan çıkmış, bir sağlık terörü halini almıştır."KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIÖte yandan olaydan sonra yaşanılanların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik görevlileri radyoloji bölümüne koşuyor, ardından da Veli G. ve eşi Ü.G. güvenlikçilerle birlikte radyoloji bölümünden ayrılıyor. Veli G.'nin ardından da Serhat İğci yüzünü tutarak radyoloji bölümünden çıkıyor.TUTUKLANDISerhat İğci'yi darp eden Veli G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra mahkemeye sevk edilen Veli G., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Abbas Düzel yönetimindeki 44 LF 008 plakalı otomobil ile Mehmet Bilgin'in kullandığı 01 JA 900 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Yusuf Düzel ve Saime Düzel yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu - Yeniden

ANTALYA'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış sonrası derelerin taşması nedeniyle tarım alanları, seralar ve bahçeler su altında kaldı. Bir mahallede oluşan hortum nedeniyle cam ve plastik seralarda zarar oluştu. İlçede kamp yapan futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal ederken, yağış nedeniyle mahsur kalan 40 kişi jandarma tarafından kurtarıldı.Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece şiddetli yağış etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle Üründü Mahallesi girişindeki dere taştı. Sel sularının kapladığı yoldan büyük araçlar geçebilirken, otomobil tipi araçlar geçiş yapamadı. Su taşkınlarının yaşandığı bölgeye Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra, Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de yönlendirildi. Gece derenin taşması sonucu suda mahsur kalan bir otomobil ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.İlçe merkezinde de şiddetli yağış ve rüzgar etkili olurken, kamp için bölgeye gelen futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal ederek, salonda çalışma yaptı.HORTUM, SERALARI VURDUKozağacı Mahallesi'nde, saat 09.00 sıralarında hortum meydana geldi. Cam ve plastik seraların olduğu bölgede etkili olan hortum, 30 dekarlık alanda hasara neden oldu. Domates, biber ve salatalık ekili seraların camları kırılırken, plastik örtüleri yırtıldı. Hortum nedeniyle seralardaki ürünler de zarar gördü. Hortum, şiddetli yağış ve rüzgar sonrası seraları zarar gören üreticiler, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye inceleme için ekipler yönlendirildi.15 MAHALLEYİ BAĞLAYAN YOL KAPANDIKökez Mahallesi'nde derenin taşması sonucu 15 mahallenin bağlandığı grup yolu, ulaşıma kapandı. Çok sıyada sürücü, araçlarıyla yolda kalırken, su birikintisi nedeniyle gidemeyen sürücüler de dönmek zorunda kaldı. Sel sularının kapattığı yolda kamyonet sürücüsü de mahsur kaldı. Serik Belediyesi'ne ait kepçeyle kamyonet kurtarıldı. Eminceler, Belek ve Karadayı mahallelerindeki tarım arazileri de sular altında kaldı.MAHSUR KALAN 40 İŞÇİ KURTARILDIÇandır Mahallesi hayvan pazarı mevkisinde mevsimlik işçi olarak çalışan 5 aile, şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Yaklaşık 40 kişilik grup durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı iki asayiş ve bir trafik timi sevk edildi. Mahsur kalanlara ulaşan ekipler, jandarma araçlarıyla kurtarıp, güvenli bölgeye götürdü. Ailelerin bazıları istekleri doğrultusunda Çandır Mahallesi'ndeki akrabalarının evine yerleştirildi. 19 kişilik bir aileye ise Serik Belediyesi tarafından ev tahsis edildi.TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDIAntalya- Alanya D400 yolunun Serik geçişinde bulunan çoğunlukla Çandır Mahallesi'ndeki tarım arazileri, seralar ve portakal bahçeleri şiddetli yağış nedeniyle tamamen sular altında kaldı. Bazı iş yerlerinde de su baskınları meydana geldi. 'HER YIL 2- 3 DEFA TAŞKIN OLUYOR'Derelerin taşması sonrası Kerim Top'a ait, biber ekili cam seralar, suyla doldu. Top, "Yıllardır burada üretim yapıyoruz. DSİ yetkilileri daha önce geldi, buraları inceledi. Dereler temizlenmediği için her yıl 2- 3 defa taşkın oluyor. Su basması nedeniyle ürettiklerimiz de zarar görüyor" dedi. Serik çevresinde yağışın etkisini yitirdiği, şiddetli rüzgarın ise sürdüğü belirtildi.KUMLUCA'DA DERE TAŞTI, BAHÇELERİ SU BASTIŞiddetli yağış Kumluca ilçesinde de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Hacıveliler Mahallesi Konak Yanı mevkii Baysı Deresi'nde taşkın meydana geldi. Sel suları Hacıveliler Mahallesi içinden geçen ve Salur Mahallesi'ne giden yola ve portakal bahçelerine doldu. Bazı evlerin bahçelerine kadar ulaşan sel sularının tahliyesine ilişkin Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yağış dolayısıyla kent merkezinde az sayıda su baskını ihbarı aldıklarını belirterek, "Meteorolojik uyarılar kapsamında hazır şekilde bekliyoruz" dedi.

Kafenin kapıları soğukta can dostlara açıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir kafe, havaların soğumasıyla üşüyen sokak hayvanlarına kapılarını açtı. Can dostları sıcak ortamda dinlenen, durumu memnuniyetle karşılayan müşteriler ise onları rahatsız etmeden zaman geçiriyor.

Soğuk ve yağmurlu havanın etkili olduğu son günlerde, anlamlı bir davranışa imza atıldı. Nazilli'deki bir kafe, havaların soğumasıyla üşüyen sokak hayvanlarına kapılarını açtı. Durumdan rahatsız olmayan müşteriler, bu davranışı beğeniyle karşıladı. Kafenin içindeki ısıtıcıların yanına yaklaşan can dostlarını seven müşteriler, onları çok da rahatsız etmeden çay ve kahvelerini yudumluyor. İşletme Müdürü Ali Çuvak, şöyle dedi: "Müşteriler geldiğinde nasıl mutlu oluyorsak, sokakta yaşayan canlılar geldiğinde de aynı duyguyu yaşıyoruz. Bizi tercih ettiklerini düşünüyoruz. Tabii ki onlar ısınmak ve barınmak için buraya geliyor. Müşterilerimizin rahatsız olmadığı bir durumda, biz de müdahalede bulunmuyoruz. Büyük ölçüde geceleri gelip yatıyorlar. İlk başta ürküp, sonradan hayvanları çok sevdiklerini gördük. Hayvanların insanlara zarar vermeyeceğini müşterilerimize anlatıyoruz. Müşterilerimiz oturduktan sonra bakıyor ki hayvanlar tamamen uysal. Hiç korkulmaması gerektiğini görüyorlar. Hayvanın o an gözündeki bakışı, görmelerini istiyoruz. Müşterilerimiz de sokak hayvanlarının kafemize gelmesinden rahatsız olmuyor." Müşterilerden Olcay Mutlu, "İşletme sahiplerini, yetkililerini ve personeli tebrik etmek lazım. Bu soğukta dışarıda kalan hayvanların burada ısınma ihtiyaçlarını karşılamaları çok güzel. İnsanların insanlara tahammülü olmadığı bir zamanda, hayvanları burada misafir edilmesi beni memnun ediyor. Keşke diğer müesseselere de örnek olsa" dedi.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 1 yılda 115 bin TIR ile geçiş

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 2019 yılında toplam 115 bin TIR ile çıkış yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden ihracat ürünlerinin yüklendiği ve yardım kuruluşlarına ait TIR'lar ile Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçilerek, Suriye'nin Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye ulaşılıyor. Yüklerin boşaltıldığı TIR'lar ile aynı gün Türkiye'ye dönüş yapılıyor. Suriye tarafına geçilen, ticari eşya yüklü TIR'larda gıda maddeleri yoğunlukla bulunuyor.

Bu kapsamda 2019 yılı boyunca Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 115 bin TIR ile çıkış yapıldığı belirtildi.

