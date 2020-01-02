DHA YURT BÜLTENİ - 16

02.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:51

Önce park halindeki otomobile, sonra kaldırıma çarptı

AFYONKARAHİSAR'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin önce park halindeki başka bir otomobile ardında da kaldırımdaki ağaca çarptığı anlar mobese kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'da Aralık ayında meydana gelen bir trafik kazasının mobese görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, caddede ilerleyen bir otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce yolun sağ tarafında park halindeki başka bir otomobile, ardından da sol taraftaki kaldırımda bulunan ağaca çarparak durduğu anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anı görüntüsü

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, =========================

Şarampole devrilen otomobili çelik halatla sabitleyip yaralıları kurtardılar

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Serinhisar'dan il merkezi yönüne giden Ömer Erkol, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Erkol ile otomobilde bulunan Ayşe Erkol yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şarampoldeki otomobilin aşağı kaymaması amacıyla çelik halatla itfaiye aracına bağlayıp, araçtaki yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yaralı Ayşe Erkol'un otomobilden çıkarılmasıErkol'un taşınması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, =============================

Kontrolden çıkan otomobil, 5 aracın arasından geçip duvara çarptı

KÜTAHYA'da meydana gelen 2 trafik kazası MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazalardan birinde kontrolden çıkan bir otomobilin, şans eseri çevresindeki 5 araca dokunmadan bir bahçenin duvarına çarpması dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Kütahya'da geçen Aralık ayında meydana gelen 2 trafik kazasının MOBESE görüntülerini paylaştı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolu tren garı kavşağında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüje çarptıktan sonra çevresinde seyir halinde 5 araca şans ederek dokunmadan yoldan çıktı ve bir bahçenin istinat duvarına çarparak durabildi. İkinci trafik kazası ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hızla gelen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı. MOBESE kameralarınca saniye saniye görüntülenen kazalarda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Görüntü Dökümü: -Kazaların MOBESE görüntüleri

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,=========================

Kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı - (EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)

MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 10 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmaları yeniden başladı.Mersin- Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar için yürütülen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, bu sabah yeniden başlatıldı. Arama çalışmaları AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.

60 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen ve 4 günün ardından yeniden başlatılan kayıp Ali Kaçar'ı arama çalışmalarını 3 dedektör, 2 arama köpeği, jandarma, Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ve AFAD ekipleriyle gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip sürdürüyor. Kayıp Ali Kaçar'ın damadı Sinan Yıldız, "Yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Biz umudumuzu yitirmedik, inşallah bulunacak. Daha fazla ekibe ihtiyacımız var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------- Arama ekibi Ali Kaçar'ı ararken- Dedektörle arama yapılırken- Arama köpekleri arama yaparken- Arama yapanlar toplu halde görüntüsü- Muhabir anonsu- Ali Kaçar'ın damadı Sinan Yıldız ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),==============================

114 yaşındaki Şükriye Nine hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram, 114 yaşında hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde oturan Şükriye Bayram, 1906 yılında 2'nci Abdülhamid döneminde dünyaya geldi. Bayram, yaşamı boyunca 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Birinci ve İkinci Dünya savaşları ile Balkan ve Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan 4 çocuk annesi Bayram'ın torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaştı. Şükriye Bayram, bu sabah yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden 114 yaşındaki Şükriye Bayram, son yolculuğuna uğurlandı. Hocaköy Mahallesi'ndeki Hocaköy Camii'nde düzenlenen törene Bayram'ın yakınları katıldı. Yaşlı kadın, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cenazeden detaylar-Röportaj ARŞİV

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ==========================

Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDILARKocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.T., E.İ. ve S.E.Ş. tutuklandı.

Haber: Dinçer AKBİR/ İZMİT (KOCAELİ)

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Kaynak: DHA