DHA YURT BÜLTENİ - 16

Polis memuru kazada öldü, 3 aylık nişanlısı yaralandı

SİVAS'ta, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, TBMM'de görevli polis memuru Coşkun Yurduseven (27) hayatını kaybetti, nişanlısı Filiz Karabudak (25) yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Sivas- Ankara yolu Recep Tayip Erdoğan Bulvarı kavşağında meydana geldi. Bahri Kavak yönetimindeki 58 AT 458 plakalı Öz Sivas firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara'da TBMM'de görev yapan polis memuru Coşkun Yurduseven'in kullandığı 35 KHA 85 otomobille çarpıştı. Kazada Coşkun Yurduseven ile nişanlısı Filiz Karabudak, hurdaya dönen otomobilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan nişanlılar, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Coşkun Yurduseven, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Coşkun Yurduseven ile Filiz Karabudak'ın 3 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Gözlükçüde patlama sonrası yangın KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir gözlük dükkanında patlamayla birlikte yangın çıktı. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Uluoymak Mahallesi'ndeki Uluoymak Caddesi'nde bulunan Ferhat Altıntaş'a ait gözlük dükkanında, bugün saat 00.30 civarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri 1 saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürebildi. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis patlamanın nedeniyle ilgili araştırma başlattı.

Devrilen belediye kamyonunun sürücüsü yaralandı

BOLU'da, belediyeye ait katı atık depolama tesisinde toprak döktüğü sırada devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ve UMKE tarafından aracın ön camı kırılarak kurtarıldı.Olay, saat 16.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan Bolu Belediyesi katı atık depolama tesisinde meydana geldi. Tesiste toprak dökme işlemi yapan İbrahim Adıgüzel idaresindeki 14 GA 796 plakalı kamyon devrildi. Sürücü, yan yatmış haldeki kamyonun içinde sıkıştı. Olay yerine 112 Acil, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Aracın ön camı kırılarak çıkarılan İbrahim Adıgüzel 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Kazadan yaralı kurtulan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personeller gazetecilerin olay yerine girip olayı görüntülemesini engellemeye çalıştı. Bir işçi cep telefonuyla gazetecileri gizlice görüntüledi. Gazeteciler, olaya tepki göstermesi üzerine olay yerinin bulunduğu bölgeye alındı.

BBP Genel Başkanı Destici: Libya'ya asker göndermemiz gerekirse elbette göndereceğiz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Alperen Ocakları Vakfı ilçe teşkilatının açılışını yaptı. Destici, buradaki konuşmada Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakata değinerek, "Asker göndermemiz gerekirse elbette göndereceğiz. Daha önce oralar Trablusgarp başta olmak üzere zaten bizim geçmişteki devletimizin topraklarıydı" dedi.

Denizli'ye gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı ile birlikte, Acıpayam ilçesinde Alperen Ocakları Vakfı ilçe Temsilciliği'nin açılışına katıldı. Açılış öncesi konuşma yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, TBMM'de 12 gün boyunca 2020 bütçesinin görüşüldüğünü ve kabul edildiğini, bugün Libya ile güvenlik ve askeri işbirliği yasa tasarısının savunma komisyonundan geçtiğini belirtip, konunun bugün de Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini, bu konuda görüşlerinin net olduğunu söyledi. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruması, hem sınır güvenliğini koruması, hem de terörle mücadelede yurt içi ve yurt dışında her türlü operasyonu yapmasını doğru bulduklarını ve sonuna kadar desteklediklerini ifade etti. 'ASKER DE GÖNDERMEMİZ GEREKİRSE ELBETTE GÖNDERECEĞİZ'Batılı ülkelerin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de yalnızlaştırmak istediğini belirten Destici, "Türkiye'yi oradaki hidrokarbon enerji yataklarından mahrum bırakmak istiyorlar. Türkiye bu konuda hiç geri adım atmadı, atmayacak ve atmaması gerekiyor. İleri bir hamle yaparak, Libya hükümetiyle muasır sınır anlaşması imzaladı. AB bu anlaşmanın kendilerini bağlamadığını belirtti. Kendileri Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşınca bağlıyor ama Türkiye ile Libya anlaşınca bunları bağlamıyor. Çünkü kendi çıkarlarına ters düşüyor. Sizi bağlasa da bağlamasa da biz bu anlaşmayı imzaladık. Sonuna kadar da sürdüreceğiz. Libya ile her türlü güvenlik ve askeri işbirliği gerçekleştirilecek. Libya'ya asker göndermemiz gerekirse elbette göndereceğiz. Daha önce oralar Trablusgarp başta olmak üzere zaten bizim geçmişteki devletimizin topraklarıydı" diye konuştu.'ABD, TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ ADIMLARINDAN DOLAYI YAPTIRIMLAR DEVREYE SOKTU'Türkiye'nin kahraman ordusunun önce Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı başlattığını ifade eden Destici, "Ne için, PKK'nın bir kolu olan PYD ve YPG'nin Suriye'nin kuzey doğusuna yerleşmesini önlemek ve o bölgeyi terörden temizleyip, güvenli bir hale getirip, Türkiye'deki mültecilerin önemli bir kısmını göndermek için yaptı. Şimdi ABD, Türkiye'nin bu güçlü adımlarından ve harekatlarından dolayı, Türkiye'ye karşı bir takımlar yaptırımlar devreye soktu. Önce temsilciler meclisinde ve sonrada senatosunda bazı kararlar aldı. Sözde Ermeni soykırımını, hiç olmamış bir soykırımı kabul kararı aldılar. Türkiye karşı bir takım ekonomik yaptırımlar uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi dışarısı bunu yapıyor ama TBMM'deki PKK'nın uzantıları da onlardan aşağı durmuyor. Çıkıp hayasızca şerefli Türk ordusuna ve devletimize iftira atıyorlar. Neymiş 'Devlet o bölgeyi işgal ediyormuş, asker ordu katliam yapıyormuş, bu da sanki Kürtler'e karşı yapılıyor' olduğunu dile getirerek bölücülük yapıyorlar. Her gün TBMM'de bunu söylüyorlar. Halbuki Meclis İç Tüzüğü'nün işletilmesi ve kim Türk ordusuna, 'İşgalci, Türk devletine katliamcı' diyorsa onların TBMM'de yeri yok, olmamalı. Terörle mücadele sadece dağdaki ile değil, şehirdeki ile de, belediyeye sızmışsa oradaki ile de, devlete sızmışsa oradaki ile de, Meclis'e girmişse oradaki ile de mücadele ile olur. Topyekün mücadele ile olur" dedi.Bunlara yönelik mücadelenin önemli adımlarından birisi de HDP'li belediyelere kayyum atanması olduğunu vurgulayan Destici, "Şimdi bunu da her gün Meclis'te gündeme getiriyorlar. Sadece HDP değil, CHP grubu da bu konuda onlara arka çıkıyor. Ne adına? Güya milli irade, seçmenin oyuna saygı, vicdan gibi kavramlarla vicdansızlara ve vatan hainlerini korumaya ve kollamaya çalışıyorlar. Karşımızdaki kim? Karşımızdaki PKK'nın siyasi uzantıları. Dolayısıyla da onlar için milli irade, demokrasi, vicdan gibi kavramları kullanmak, bu kelimelere hakarettir" diye konuştu.'BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI BAKANLIĞA VERİLMİŞ YETKİDİR'Destici, YSK'nın bunların adaylığını kabul etmesini eleştirildiğinin altını çizip, şunları söyledi: "YSK, cezası kesinleşmiş, 1 yıldan fazla hüküm giyenlerle ilgili aday olup olmama korusunda karar verebilir. Belediyeler, kayyum atanması, hem Belediyeler Kanununun 46'ncı maddesi hem de Terörle Mücadele Kanunu'na göre İçişleri Bakanlığı'na verilmiş bir yetkidir. Eğer terörle bir ittisakı sezilirse, teröre ve teröriste, terör örgütlerine yardım ettiği belirlenirse bu açığı alınır, yerine birisi görevlendirilir ve mahkemeye gider görevden alınır. Belediye başkanı eğer aklanırsa, suçsuz bulunursa gelir görevinin başına oturur. Suçlu bulunursa da cezasını çeker, bir daha da belediye başkanı ya da milletvekili olamaz. Bunu bildikleri halde diyorlar ki 'Niye YSK o zaman aday yaptı?' Elbette ki İçişleri Bakanlığı doğrusunu yapıyor, yetkisini kullanıyor. Ne yapacak? Terör örgütlerine yardım ve yataklık etmesine göz mü yumacak? Elbette yummayacak, gereğini yapacak ve gereğini yapıyor. Biz de bunu sonuna kadar doğru buluyoruz."'ÇİN'İ UYARMALIYIZ'Ekonomideki en önemli problemlerden birinin cari açık olduğunun altını çizen Destici, "Peki bizim cari açığımızı oluşturan, bu dış ticaretimizde bizim aleyhimize olan en önemli ticaret yaptığımız ülkelerin birincisi Rusya, ikincisi Çin. Biz ortalama Çin'den her yıl 22 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Peki biz onlara ne kadar satıyoruz? Sadece 3 milyar dolarlık satıyoruz. Arada 19 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Biz Çin'i uyarmalıyız. Bununla ilgili TBMM'de karar almalıyız. Avrupa'nın başka ülkeleri alıyorsa bunu öncelikle Türkiye almalı, TBMM almalı. Çin'i uyarmalı ve demeli ki, 'Benimle dostluğun Doğu Türkistan'dan geçer, Kaşgar'dan geçer, Hotem'den geçer. Dolayısıyla da sen oradaki Uygur Türkü kardeşlerime zulmettin, onları katlettin, onlara soykırım uyguladın. Onları her türlü kültürel, dini haklardan uzak tuttuğun sürece bana dost olamazsın' demelidir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Meclisi. ve ticaretini de askıya almalıdır, dengelemelidir en azından. 3 milyarlık satıyorsam, 'Sen bu zulme devam ettiğin sürece senden en fazla 3 milyarlık alırım' deyip meydan okumalıdır. Bunu yapmalıdır. Sadece Doğu Türkistan'da değil Kırım'a da sessiz kalamayız, Kafkaslardaki zulümlere de sessiz kalamayız, Türkmeneli'nde ki zulümlere de sessiz kalamayız" diye konuştu.

Destici, konuşmasının ardından Alperen Ocakları Vakfı ilçe temsilciliğinin açılışı yaptı. Destici daha sonra Denizli'ye geçti.

Rize'de 2,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi RİZE'de, düzenlenen Hamsi Festivali'nde ikram edilen 2,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi.Rize Belediyesi tarafından sahil etkinlik alanında düzenlenen 5'inci Hamsi Festivali, büyük ilgi gördü. Festival alanına sabah erken saatlerde kurulan 15 mangalda hamsiler pişirilmeye başladı. Vatandaşlar hamsi ekmek yiyebilmek için mangallar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde, 2,5 ton hamsi, vatandaşlar tarafından 2 saatte tüketildi.

