DHA YURT BÜLTENİ - 16

17.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:24

Irak uyruklu ailenin kaldığı evde yangın

ÇORUM'da Irak uyruklu ailenin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde Irak uyruklu ailenin yaşadığı 4 katlı apartmanın 2'nci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis de binada oturanları tahliye etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Evde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi-Evi yaran Iraklı aileyle polisin görüşmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yalnız yaşayan Bahattin Kızılgedik (66), evinde ölü bulundu. Kızılgedik'in ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.Aziziye Mahallesi'nde bir binanın giriş katındaki dairede yanlız yaşayan Bahattin Kızılgedik'i bir süredir görmeyen komşuları durumdan şüphelenip, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekibi, kapıyı açıp içeri girdiğinde Bahattin Kızılgedik'i hareketsiz yatarken buldu. Hemen polis ve 112 Acil'e bilgi verildi. Sağlık ekibi, Kızılgedik'in hayatını kaybettiğini belirledi.Ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek olan Kızılgedik'in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Savcılık soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü--------------Ölen şahsın evinin önünden -Polis ekipleri-Eve taziye ziyaretine gelen yakınları

Haber-Kamera-Güven HASBAS-KARASU(Sakarya)

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Balıkçılar ve vatandaşlar balık sezonundan umduğunu bulamadı

ÇANAKKALE'de 1 Eylül'de başlayan av sezonundan balıkçılar umduğunu bulamadı. Deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler, balık türlerini olumsuz etkiledi.

Çanakkale'de, 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de bitmesiyle balıkçılar denize açıldı. Geçen seneye oranla bu sene verimin daha az olduğunu belirten balıkçılar, umduklarını bulamadı. Deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler balık türlerini olumsuz etkiledi. Fiyatlar da balıkçı tezgahlarına yansıdı. Fiyatın yüksek olması hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun etmedi.

'ŞU ANDA BALIK OLMADIĞI İÇİN FİYAT PAHALI'

Balık sezonunun bereketsiz geçtiğini belirten balık hali esnafı Tuncay Dinç, "Balık fiyatları pahalı. Hamsi biraz biraz irileşti ama 30 liradan satıyoruz. Eskiden ufak hamsi geliyordu, 20 liradan satıyorduk. Şu anda iri hamsimiz var ve lezzetli. Uskumu ve istavrit geliyor. Şu anda balık olmadığı için fiyat pahalı. İri balık az çıktığı için üzerine fiyatta biniyor. İstanbul'dan getirttiğimiz için nakliye de fiyat koyuyor. Üçüncü el biz olduğumuz ve biz de üzerine fiyat koyduğumuz için balık pahalı oluyor. Palamut durumu zayıf, yok gibi bir şey. Tezgaha getiriyoruz, 45-50 liraya satıyoruz. Milletin alım gücü olmadığı için palamutu getirtmiyoruz. Lüfer de az çıkıyor. 120 ile 140 lira arasında satıldığı için tezgahlara koyamıyoruz. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle kış balığı lüfer olmuyor. Eğer havalar soğursa belki lüfer olabilir" dedi.

Tezgahlardaki balık fiyatlarından da bahseden Tuncay Dinç, "Kültür çipurası 40 lira, zargana 30 lira, kültür levreği 35 lira, sarıkanat 75 lira, deniz levreği, 50 lira, kupa 20 lira, sardalya 15 lira, istavrit 25 lira" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL BOL BALIK OLACAĞINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Balık sezonunun bu sene umdukları gibi olmadığını ifade eden balıkçı Engin Tunç ise, "En başta palamutun kıt olması, çinekopların az çıkması, sezonu olumsuz etkiledi. Bunları küresel ısınma, hava sıcaklığı, denizlerdeki rezervlerin azalmasına bağlıyoruz. Şu bir gerçek ki, denizde hava suyu sıcaklığı çok önemli. Balıkları göçe etkileyecek bir etken olmuyor. Yani neticede suların soğuması lazım. Karadeniz'de büyük bir rezerv var. Balıklar bitmiş değil, fakat hava sıcaklığı, su sıcaklığı değişmediği sürece balık da kendisini göçe zorlamıyor. Her türlü balık çıkıyor. Önümüzdeki yıl bol balık olacağını temenni ediyoruz" dedi.

Balık halinde alışveriş yapan Hüseyin Güney ise, balık fiyatlarının yüksek olmasından yakındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çanakkale Balıkhalinden ve alışveriş yapan vatandaşlardan görüntü.Balıkhalindeki balık çeşitlerinden genel ve detay görüntü.-Balıkhali esnafı Tuncan Dinç ile röp.-Balıkhali esnafı Engin Tunç ile röp.-Vatandaş Hüseyin Güney ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince, kaçak içki taşıdığı tespit edilen 2 ayrı araçta yapılan aramalarda 368 litre şişe ve bidonlar halinde satışı yasaklanan etil alkol ve aroma kitleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içkilerin kaçak imalathanelerde üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan ve kaçak içki taşıdığı tespit edilen 2 araç kent merkezinde durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 368 litre şişe ve bidonlar halinde satışı yasaklanan etil alkol, 601 adet alkol aroma kiti, 450 adet TAPDK bandrollü alkol şişesi kapağı, 4 bin adet alkol aroma kiti tüpü, 225 adet alkol aroma kiti etiketi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

138 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Polis ekiplerince yapılan incelemede satışı yasaklanan etil alkol ve aroma kitlerinden binlerce şişe sahte alkollü içki üretilebildiği belirtilirken, operasyonda yaklaşık 138 bin lira tutarında haksız kazanç elde edilebileceği kaydedildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü------------------------------Durdurulan araçlar-Araçlarda yapılan aramalar-Ele geçirilen içkiler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Kaynak: DHA