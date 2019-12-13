DHA YURT BÜLTENİ-16

13.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:25

Ceren'in katili hakkında iddianame hazırlandı, ceza indirimi istenmedi (2)

Ordu'da, evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturmada 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme' ve 'Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle iki ayrı iddianame hazırlandı. İddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI, CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan ve emniyette Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Özgür Arduç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

KATİL ZANLISI HAKKINDA 2 AYRI İDDİANAMECezaevi firarisi Özgür Arduç hakkında, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme' ve 'Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından 2 ayrı iddianame hazırlandı. İddianamelerde; Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılanacak Arduç'a Türk Ceza Kanunu'nun 62'inci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi. Arduç, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

ORDU -DHA ===========================

Datça'da emeklilerden eylem Muğla'nın Datça ilçesinde bir grup emekli, 2020 yılı bütçesinden kendilerine daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı.

Tüm Emekli-Sen Datça Şubesi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme, CHP Datça İlçe Başkanı Aytaç Kurt ve yaklaşık 30 kişilik bir grup katıldı. 'Sermayeye değil, emekliye bütçe', 'Parasız eğitim parasız sağlık', 'Sefalete teslim olmayacağız' sloganları atan emekliler adına, Tüm Emekli-Sen Datça Şube Başkanı Hüseyin Sarıtaş tarafından okunan basın açıklamasında, 2020 yılı bütçesinin emekliler için yoksulluk bütçesi olduğu öne sürüldü. 2020 yılı bütçesinden ve siyasi iktidardan taleplerin de dile getirildiği basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: "En az emekli maaşı, asgari ücret düzeyinde olmalı. Emeklilere her yıl için emekli aylıkları tutarında 4 ikramiye verilmeli. Emekliler ve eşleri için şehir içi ulaşım ücretsiz olmalı. Asgari ücret tamamıyla vergi dışı kalmalı."Açıklamanın ardından emekliler, sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yapan emeklilerden görüntü-Tüm Emekli-Sen Datça Şube Başkanı Hüseyin Sarıtaş'ın basın açıklamasını okuması-Emeklilerin slogan atmaları-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), ===========================

Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

İslahiye'de enerji nakil hatlarında çalışma yürüten işçiler, İncegedik Mahallesi kırsalında yol kenarında kızıl şahin buldu. Uçamayan ve kanadından yaralı olan şahin, vatandaşlar tarafından ilçe merkezine getirilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği'ne teslim edildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türleri arasında yer alan kızılı şahin, görevliler tarafından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Doğa koruma şefliğiMehmet Görür,araçta şahini çıkarmasıMehmet Görür ile röpŞahin'in teslim edilmesiGenel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Havalı tüfekle vurulan kedinin sağ ön bacağı ampute edildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir hayvansever tarafından yaralı halde bulunan ve götürüldüğü veterinerde havalı tüfekle vurulduğu belirlenen sokak kedisinin işlevini yitirdiği belirlenen sağ ön bacağı ampute edildi. Yaşamına bundan sonra üç bacaklı olarak devam edecek olan kedinin bakımını, kendisini bulan hayvansever üstlenip, bir çiftliğe götürdü.

Geçen 1 Aralık'ta, Ertuğrul Mahallesi'nde, ön sağ patisinin üzerine basamadığı için sekerek yürüyen sokak kedisini fark eden bir hayvansever, onu veterinere götürdü. Veteriner Onur Candan, kedinin bacağında bir yara olduğunu belirleyip, röntgenini çekti. Röntgen filminde, kedinin bacağında saçma olduğu tespit edildi. Havalı tüfekle vurulduğu ve uzunca bir süredir de bu şekilde yaralı olarak gezdiği anlaşılan kedinin, bacağının hissiyatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine 6 aylık olduğu sanılan kedinin sağ bacağı ameliyatla ampute edildi. Kedinin bundan sonra yaşamına 3 bacak ile devam etmek zorunda kalacağını belirten Veteriner Onur Candan, "Düzenli olarak kendi kedisinin tedavisini burada yaptıran bir hayvansever, yürümekte güçlük çeken kediyi bulup, bize getirdi. Önce üzerine basamadığı sağ bacağında, bir kırık olabileceğini düşündük. Detaylı incelemede kedinin yarasının olduğunu fark ettik. Röntgen çekince de havalı tüfek saçması gördük. Ancak, 6-7 gün bu şekilde yaralı halde gezdiğini düşündüğümüz kedi için yapacak bir şey yoktu. Bacağını kesmek zorunda kaldık. Bacağı kesmeseydik, yarası her geçen gün daha da açılacak ve daha büyük zorluklara maruz kalacaktı. Kediyi kliniğimize getiren hayvanseverimiz, bir çiftliğe götürüp, kakacağını söyledi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sağ ön bacağı kesilen kedinin görüntübü-Veteriner Onur Candan ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),

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Motor kaputuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Isparta'da, park halindeki kamyonetin motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Isparta İl Özel İdare Müdürlüğü'nün bahçesinde park halindeki kamyonetin motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine, çevredekiler sürücüyü uyardı. Motor kaputunu açınca kediyi fark eden sürücü, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, uzun çalışmalar sonucu kedi sıkıştığı yerden çıkardı. Ayağından yaralanan kedi, tedavisi yapılmak için Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Motorun kaputuna sıkışan kediden görüntüKurtarma operasyonundan görüntü Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

Kaynak: DHA