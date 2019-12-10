DHA YURT BÜLTENİ - 16

10.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:45

Bodrum'daki yediemin otoparkı kaçak göçmenlerin tekneleriyle marinaya döndü

Bodrum'daki Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkı, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan kaçak göçmenlerin kullandığı yat, tekne, sürat teknesi, lastik bot ve jet ski gibi deniz taşıtlarıyla doldu. 350'yi aşkın deniz taşıtının olduğunu ifade eden otoparkın ortaklarından İlhami Karadağ, "Böyle giderse otoparkımıza araç kabul edemeyecek duruma geleceğiz" dedi.Yalıkavak Mahallesi'nde, yaklaşık 6 yıl önce, 32 dönümlük arazi üzerinde kurulan yediemin trafik otoparkı, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan kaçak göçmenlerin kullandığı yat, tekne, sürat teknesi, lastik bot ve jet ski gibi deniz taşıtlarıyla doldu. Otoparkta bulunan 350'yi aşkın deniz taşıtı, kaçak göçmenlerin izlerini de taşıyor. Taşıtlarda bulunan giyim ürünleri, can yelekleri ve simitleri, atık yiyecek kutuları dikkat çekti. Kaçak göçmenlerin geçişlerini organize eden kişiler tarafından teknelerin ve motorların şase numaralarının kazınarak silindiğini belirten Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz aslında bu otoparkı kurarken, kara araçlarına yönelik iş planı yaptık. Ancak, ülkemizde kaçak geçişler çok olunca, bunları da kabul etmeye başladık, işimizin bir parçası olduğu için. Şase numaraları kazındığı için, taşıtlar üzerinde herhangi bir işlem yapmak güç hale geliyor. Milli Emlak'ın gerekli kurumlara yazılar yazıp bunları buradan alması gerekiyor. Bunlar milli servet ve burada çürümelerine göz yumulmaması gerekiyor. Deniz araçları karada durdukları takdirde daha hızlı deforme oluyor. Otoparkta bulunan taşıtlar arasında değeri 350 bin euroyu bulan araçlar da var."

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Davut CAN/BODRUM (Muğla), -

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Köylülerin mozaik sevinci Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını, 30 milyon dolar karşılığında satmak isteyen şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Milattan önce 200'lü yıllarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mozaik parçaları, bin 300 nüfuslu kırsal Alibeyli Mahallesi'nde heyecan yarattı. Mahalle sakinleri, kalıntıların gün yüzüne çıkarılarak bölgenin turizme açılacağını umut ediyor.Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde SİT alanı ilan edilen bir bölgede tarihi kalıntıların bulunduğunu tespit eden 3 şüpheli, bölgede yaptıkları keşiflerin ardından boş arazide izinsiz kazı yaparak M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını ortaya çıkardı. Mozaik parçalarının fotoğraflarını çeken ve bunu İstanbul'daki yabancı uyruklu bir iş insanına satmak için pazarlık yaptığı ileri sürülen şüpheliler, Halitpaşa Karakol ekiplerince düzenlenen operasyonla, yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mahalle sakinleri ortaya çıkan mozaik parçalarından dolayı heyecanlandı. Mahalleye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan, çevresinde zeytin bahçeleri ile üzüm bağlarının bulunduğu bölge, güvenlik şeridi ile kapatıldı. Mozaik parçalarının bulunduğu alanın hemen yanında ise, yakalanan şüphelilere ait hayvan çadırlarının olduğu görüldü.'DAHA ÖNCE DE KALINTI ÇIKTI AMA MOZAİK İLK DEFA'Olayın ardından, tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan bin 300 nüfuslu Alibeyli Mahallesi sakinleri, büyük bir heyecan yaşadı. Mozaik kalıntılarının mahalleye turist çekebileceğine inandıklarını ifade eden Alibeyli Mahallesi Muhtarı Ferhat Badak (52), "Burası tarlaydı. Mal sahibi bizim mahalledeydi. Daha sonra burayı sattı. Heybeli Mahallesi'nden birilerine sattı. Burası Örentepe olduğu için tarihi kalıntıların olduğu düşünüyordu. Şimdi az da olsa gün yüzüne çıktı. Burayı kazmışlar, temizlemişler. Resimlerini alıcıya göndermişlerö dedi. Mozaik parçalarını ortaya çıkaran kişinin mal sahibi olduğunu vurgulayan Badak, "Kendisi mal sahibi. Onlar burada hayvancılık yapıyordu. Karakol bunları takibe almış. Takibe alınca iş patlak verdi. Vatandaşlarımız, burada kalıntıların çıkmasından dolayı sevinçli. Bölgede daha önce de tarihi kalıntıların çıktığı biliniyor ama mozaik ilk defa çıktı" diye konuştu.'YILLARDIR BURADA ÖNEMLİ TARİHİ KALINTILARIN OLDUĞU ANLATILDI'Mahalle sakinlerinden Kenan Genişol (39) da, mozaik kalıntıların ortaya çıkmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Kenan Genişol, "Bu kalıntılar bizi çok heyecanlandırdı. Burada bir tarih var. Çok eski bir tarih var. Köyümüz bağcılık, zeytincilik ve tarımla uğraşıyor. Yıllardan beri, dedelerimiz bile burada bir tarih olduğunu söylüyordu. Kimi burada bir tapınak, kimiyse mandıra olduğunu söylüyor. Bu figürlerle durum net bir şekilde ortaya çıkacak. Köy halkı olarak buranın gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Yıllardır burada önemli tarihi kalıntıların olduğu anlatıldı. Burada çeşitli efsaneler konuşuluyor. Kral ve kraliçe mezarının olduğu söyleniyor. Dilden dile böyle bir şey dolaşıyor. Artık gün yüzüne çıksın. Göbeklitepe'deki gibi turizme katkısı olur. Halk olarak heyecanlıyız. Halk buranın artık ortaya çıkmasını istiyor" diye konuştu. Mozaik parçasının sırrı, ekiplerin incelemesinin ardından ortaya çıkacak.

Görüntü Dökümü-------------Mozaik parçasının çıktığı alandan görüntüMozaikten görüntüTarlalardan görüntüKalıntının çevresine çekilen güvenlik şeridinden görüntüAlibeyli Mahallesi Muhtarı Ferhat Badak ve mahalle sakinin Kenan Genişol ile röp.AnonsGenel ve detay götüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Vali Çakacak, Kırgız Büyükelçi Ömüraliyev'den FETÖ ile mücadele desteği istedi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kendisini ziyaret eden Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'den özellikle FETÖ/PDY üyeleriyle mücadele konusunda destek istedi. Büyükelçi Ömüraliyev ise iki ülkenin kardeş olduğunu ifade ederek, "Ekonomik, sosyal hepsinde bizde hiç sorun yok. Biz kardeş, arkadaşızö ifadelerini kullandı.Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret eden Ömüraliyev, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Eskişehir Valisi Çakacak, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkisinin temelinin çok eskilere dayandığını söyledi.Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'den başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda destek isteyen Vali Çakacak, "Ata yurdumuz Türkistan'daki kardeş ülkelerimiz olması dolayısıyla kalplerimiz bir ve beraber atmaktadır. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Kırgızistan'ın gelişmesinden, büyümesinden, refah içinde olmasından yanayız. Her platformda destekliyoruz. Desteklemeye de devam ediyoruz. Yaklaşık Kırgızistan'da 300'ün üzerinde şirketimiz, iş adamlarımızın kurduğu işletmeler var. Bunların daha gelişmesini arzu ediyoruz. Tabi bunun yanında Kırgızistan'dan da FETÖ başta olmak üzere Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinde desteğini bekliyoruz. Özellikle bu tür ilişkilerin iki ülke arasında var olan ekonomik, sosyal ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olacağını düşünüyorum" diye konuştu.Büyükelçi Ömüraliyev ise, "İki ülke arasında dilimiz, dinimiz bir. Ekonomik, sosyal hepsinde bizde hiç sorun yok. Biz kardeş, arkadaşız" dedi.Büyükelçi Ömüraliyev, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından valilik binasından ayrıldı.

Görüntü Dökümü--------------Büyükelçi Ömüraliyev'in gelişi ve karşılanması-Valilik defterini imzalaması-Vali Çakacak'ın konuşması-Büyükelçi Ömüraliyev'in konuşması-Makam ziyareti-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Kore Gazisi askeri törenle uğurlandı

İzmir'de yaşlılığa bağlı nedenlerden ölen Kore Gazisi 90 yaşındaki Niyazi Yapıcı, memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde askeri törenle toprağa verildi. İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kore Gazisi Niyazi Yapıcı, yaşlılığa bağlı sebeplerden dün yaşamını yitirdi. Yapıcı, bugün memleketi Germencik'in Mursallı Mahallesi'nden askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mursallı Mahalle Camisi'nde öğlende kılınan namaza Vali Yavız Selim Köşger, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, askeri erkan, daire amirleri ve yakınları katıldı. Niyazi Yapıcı'nın oğlu Korhan Yapıcı ile kızı Bilge Altıniğne, taziyeleri kabul etti. Kılınan namaz sonrası Niyazi Yapıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören kıtasınca omuzlara alındı. Niyazi Yapıcı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü-------------Kore Gazisi Niyazi Yapıcı'nın cenaze namazından görüntüAskerlerden görüntüTürk Bayrağının aileye teslim edilmesinden görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Polis ve zabıtadan ortak trafik denetimi

Denizli'de zabıta ekipleri ve trafik polisleri, ortaklaşa cadde ve sokaklarda denetim yaptı. Kaldırıma ve yola hatalı park edilen araçların kontrol edildiği denetimde 130 araca toplam 14 bin 40 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte trafik akışının yoğun olduğu 6 noktada ortak denetim yaptı. Bayramyeri, 2. Ticari Yol, Cumhuriyet, Saltak, Çaybaşı ve Kıbrıs Şehitleri caddeleri ile çevrelerinde bulanan ara sokaklar kontrol edildi. Kaldırıma veya yola hatalı şekilde park eden araç sürücülerine ceza kesildi. Denetimde 130 araca toplam 14 bin 40 lira para cezası verildiği, ortak denetimlerin süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü-------------Zabıta ve polis ekiplerinden görüntüEkiplerin birlikte inceleme yapmasından detaylarEkiplerin cezai işlem uygulaması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kaynak: DHA