DHA YURT BÜLTENİ - 16

07.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:55

ÇİFTE CİNAYETTE TECAVÜZ İDDİASI

Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu (2)

Denizli'de, 2 kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Birlikte yaşadığı iki ev arkadaşını öldürüp, polise giderek teslim olan Afganistan uyruklu Daşmurat Nazari'nin ilk ifadesinde, ev arkadaşlarının kendisine gece tecavüz ettiğini, bu yüzden onları uyurken boğazlarını keserek öldürdüğünü söyledi. Öldürülen Afganistan uyruklu iki kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, tutuklandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, öz kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.'ye (13) istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçedeki bir lisenin son sınıf öğrencisi olan Z.Ş., dün okulda baygınlık geçirdi. Hastaneye götürülen Z.Ş. tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüştü. Öğretmenine öz babası S.Ş'nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.'yi istismar ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine öğretmenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 4 çocuk babası S.Ş.'yi iş yerinde gözaltına aldı. İki kardeş olayın ardından devlet korumasına alındı. Şüpheli baba S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-Emniyetten görüntüler-Adliyeden çıkış görüntüleri

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), -(80 MB)

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Alanya'da Noel Pazarı kuruldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yabancılar tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Alanya Noel Pazarı kuruldu. Pazarda tezgah açan yerleşik yabancılar yeni yılı kutlarken, geliri engelliler yararına kullanılmak üzere ülkelerine özgü yiyecek, içecek ve eşyaları satışa sundu.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından belediye binası arkasında kurulan pazarda, ilçede yaşayan yerleşik yabancılar ve ilçedeki yabancıların kurduğu ülke dernekleri kendi ülkelerinin yiyecek ve içeceklerinin yanı sıra kültürel öğeler, kıyafetler ve hediyelik eşyaları stantlarda sattı. Satılan ürünlerin tüm gelirleri ise engelliler yararına harcanacak. Pazar yerinde kurulan sahnede çeşitli ülkelerden grupların yeni yıl şarkıları söylediği, ülkelerine özgü dans gösteri sunduğu alana 14 metrelik Noel ağacı dikildi. Birçok Noel etkinliğinin de yapıldığı pazara yerli halk da ilgi gösterdi. 'BARIŞ VE HUZUR İÇERİSİNDE'Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alanya Uluslararası Noel Pazarı'nın 10'uncu yılı olduğunu söyledi. Yerleşik yabancılara 'Yeni Alanyalılar' dediklerini belirten Karaoğlu, "Güzel bir havada 122 farklı ülke temsilcileriyle, yeni Alanyalılarla bir araya geldik. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikle farklı kültür, medeniyet ve dinlerin bir arada barış ve huzur içerisinde bir pazarı kutluyoruz. Bu pazar Türkiye ve Alanya için önemli. Sadece Alanya başarıyor" dedi.ANLAMLI AMAÇ Noel pazarının amacının kaynaşma ve yardımlaşma olduğunu anlatan Karaoğlu, "Alanya'daki yerleşik yabancılar Noel'ini kutlarken, aynı zamanda Alanya'da yaşayan engelli vatandaşlara da destek oluyor. Engelli bireylerin engelsiz bir şekilde hayat sürmelerine vesile olmak istiyoruz. Burada satılan ürünlerin tüm geliri Alanya'daki engelliler derneğine bağışlanıyor. Her türlü katkımız, bu engelli vatandaşlarımızı biraz da olsa mutlu ediyorsa bizi de mutlu ediyor. Dünyada örnek bir şehir varsa o da Alanya'dır. Burada yaşayan insanlar huzur, güven ve sağlıklı bir şekilde Alanya'nın oksijenini teneffüs edebiliyor" diye konuştu.DÜNYAYA BARIŞ DERSİ Noel Pazarı'nda Filistin'den gelerek stant açan Filistin Derneği Başkanı Mohammad Fataji de 2 yıldır stant açtıklarını belirterek, Alanya'yı ve Türkiye'yi sevdiklerini, birlikte dostça yaşamanın en büyük örneği olan Alanya'nın tüm dünyaya barış hakkında ders verdiğini söyledi. Yaklaşık 40 bin yerleşik yabancının yaşadığı Alanya'da kurulan Noel pazarı 2 gün boyunca açık kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Noel pazarından genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Kadın sporcular, 'kadına şiddete hayır' demek için ringe çıkacak ZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan Fighting Fit Club Spor Kompleksi, yetenekli profesyonel kadın sporcuları keşfederek dünya çapındaki kick boks organizasyonlarına katılmalarını sağlamak amacıyla, yarın FFC Ladies Turnuvası'nın ilkini düzenleyecek. Kadına şiddet konusunda farkındalık için ringe çıkacak olan sporcular, sıkletlerine uygun olarak tartılıp, rakiplerine başarılar diledi.

Fighting Fit Club Spor Kompleksi, yetenekli profesyonel kadın sporcuları keşfetmek ve dünya çapındaki kick boks organizasyonlarına katılmalarını sağlamak amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atacak. Yarın düzenlenecek olan FFC Ladies Turnuvası'nda çoğu milli sporcu olan 24 başarılı kadın sporcu, 'Kadına şiddete hayır' pankartlarıyla ringe çıkarak farkındalık yaratmak için mücadele verecek. Organizasyon önce spor kompleksinde toplanan kadın sporcular, sıkletlerine uygun kiloda olup olmadıklarının kontrol edilmesi amacıyla, hakem eşliğinde sırayla tartıldı. Rakipleriyle yüz yüze gelerek, birbirlerine başarılar diledi. Beraber yemek yiyen genç kadınlar, hikayelerini paylaştı.

'SON YILLARDA KADINLAR KENDİLERİNİ SAVUNMAK İÇİN BU SPORA YÖNLENDİRİLİYOR'

İstanbul'dan gelen, 10 yaşından beri kick boks yapan Bedia Taçyıldız (23), "4 tane dünya, 3 tane Avrupa şampiyonluğum var. Profesyonel kariyerimde yarın burada çok güzel bir başlangıç yapacağımı düşünüyorum. Hem 'kadına şiddete hayır demek', hem de kadının gücünü göstermek amacıyla bir organizasyon gerçekleşecek. Türkiye'de bir ilk olacak, çok anlamlı olacak. Ben çocukluktan beri dövüş sporları yapmak istiyordum, bu sebeple spora başladım. Maalesef, son 3-4 senede kadına şiddet ve kadın cinayetleri arttığı için artık kız çocukları kendilerini savunmayı öğrensin diye bu sporlara yönlendiriliyor. Oysaki biz spor yapmak için, ülkemizi çeşitli arenalarda temsil etmek için yapıyoruz. Bu spor bunun için yapılmalı fakat ülkemizin bulunduğu durum nedeniyle aileler bu şekilde önlem almaya çalışıyor. Ben hiç ciddi bir şiddetle karşılaşmadım ama herkeste olduğu gibi laf atmalar oldu. Ben de karşılığını verdim, maalesef başımıza böyle şeyler geliyor" dedi.

'KICK BOKSA GİZLİ BAŞLADIM'

Spora başlamasının kolay olmadığını anlatan Halime Eke (19), "Doğu'da kız çocuklarının bu tarz sporlarla uğraşması hoş karşılanmaz. Ama ben çok istediğim için bir şekilde gizli de olsa bu spora başladım. Çok sevdiğim bir ablam bana destek verdi, onun sayesinde ilk adımlarımı attım. 13 yaşından beri mantar fabrikasında çalışıyorum. İşten çıkıp, 3 saat yol kat edip antrenmanlara gidiyordum. Benim spora başlamam çok kolay olmadı. Çok zor şartlarda buraya kadar geldim. Türkiye şampiyonasına katılıp amatörde dövüştüm. Türkiye 2'nciliği, 3'üncülüğü ve Ege Şampiyonluğu kazandım. Bayrağımızı en iyi yerlerde temsil etmek istiyorum. Ben bir kere okulda şiddetle karşılaşmıştım. Bir arkadaşımla tartışma yaşamıştım. Fakat olay çok büyümedi. Kadına şiddete dur demek gerekiyor, ülkemizde çok arttı. Umarım bu şekilde devam etmez" diye konuştu.

Çekingen ve utangaç olduğu için öğretmeninin teşviği ile kick boksa başlayan Helin Özgenç (18) ise, "Henüz 2 yıldır yapıyorum fakat hedeflerim büyük. Önce Türkiye, ardından Avrupa, kısmet olursa da Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Amacımız büyük, kadına şiddete hayır demek için, kadının gücünü göstermek için yarın ligde olacağız. Ben yarın için iddialıyım, umarım başarılı geçer" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSpor kompleksinde toplanan kadınlardan görüntülerTartımdan genel ve detay görüntülerSporcu kadınlarla röp.Kadınların rakipleriyle karşılaşmasından görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

Kaynak: DHA